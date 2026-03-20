Купил — сдай обратно: в Ивановской области суд устроил массовую зачистку дорог от липовых водителей

В Фурманове правосудие сработало в режиме экстренного торможения. Шестеро местных жителей, решивших, что ПДД — это опциональное чтиво, а экзаменационный лист — предмет торга, лишились своих "корочек". Суд аннулировал водительские удостоверения, полученные через коррупционные схемы. Оказалось, что цена безопасности на дорогах Ивановской области варьировалась от 50 до 100 тысяч рублей за комплект подписей.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Водитель выкручивает руль

Механика обмана: как покупали права

Схемы были простыми до примитивности. Кандидаты в водители не тратили время на автошколы или транспортную инфраструктуру региона. Вместо этого они находили посредников. Деньги передавались сотрудникам МРЭО ГИБДД за "гарантированный" результат без проверки знаний. Теперь, когда приговоры по статье за дачу взятки вступили в силу, сувенирные удостоверения отправились в шредер.

"Это стандартная история для депрессивных муниципалитетов, где административные барьеры превращаются в инструмент теневого заработка. Такие дела подрывают доверие к системе госуслуг в корне", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Коррупционный налог, который платили фурмановцы, никак не помогал улучшать планы благоустройства. Напротив, появление на дорогах неподготовленных людей создавало латентную угрозу ДТП. Каждая такая сделка — это заложенная мина под безопасность трафика, которую не разминировать просто заменой асфальта.

Прокурорский надзор против "липовых" водителей

Уголовное преследование за взятку — лишь половина дела. Прокуратура пошла дальше, инициировав гражданские иски. Логика железная: если законность выдачи документа опровергнута в уголовном процессе, само право на управление авто аннулируется автоматически. Фурмановский городской суд подтвердил: безопасность большинства важнее комфорта шестерых коррупционеров.

Параметр нарушения Последствия для гражданина Дача взятки (ст. 291 УК РФ) Судимость, штраф, ограничение свободы Аннулирование удостоверения Запрет на управление ТС, сдача бланка прав

"С точки зрения закона, документ, полученный преступным путем, ничтожен. Решение суда лишь фиксирует реальность: этих водителей на дороге быть не должно. Это вопрос профилактики ЧС", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Нарушители уже сдали свои документы. Теперь их путь к рулю лежит через честный экзамен. Если, конечно, социальные проблемы и прошлое не помешают им пройти проверку биографии в будущем. Ситуация в Фурманове — четкий сигнал: покупка прав становится слишком дорогой и недолговечной инвестицией.

Инфраструктура и риски на дорогах

Рост числа неквалифицированных водителей обесценивает любые вложения в ремонт дорог Иваново. Качественное полотно провоцирует на скорость, а отсутствие навыков превращает автомобиль в снаряд. Власти пытаются балансировать систему, развивая жд транспорт, чтобы снизить нагрузку на трассы, но человеческий фактор остается ключевым звеном.

"Когда мы говорим о комфортной среде, мы подразумеваем и безопасность. Права, купленные в обход закона, — это угроза для федеральных программ дорожного строительства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Пока общественники разбирают духовную безопасность на форумах, ГИБДД и прокуратура зачищают реальные угрозы на асфальте. В регионе начинается масштабная кампания по наведению порядка не только в сметах на ремонт, но и в базах данных выданных разрешений, сообщает "МК в Иваново".

Ответы на популярные вопросы о лишении прав

Можно ли восстановить права после их аннулирования через суд?

Да, но только после погашения судимости и прохождения всей процедуры обучения и экзаменов в ГИБДД на общих основаниях.

Что грозит посредникам в таких сделках?

Посредничество во взяточничестве карается по ст. 291.1 УК РФ, что часто влечет за собой реальные сроки заключения.

Проверяют ли старые базы ГИБДД на предмет "покупных" документов?

Прокуратура регулярно проводит сверки уголовных дел и реестров выданных удостоверений для выявления подобных случаев.

