Тепло дорожает, пока мороз держит за горло: почему февральские квитанции испугали архангельские семьи
Полмиллиона за маневр: калужский гость наказал брянских транспортников рублем в суде
Бунт у такси взорвал карьеры: Верховный суд Нальчика встал на защиту гаишников
Селфи с прохожим, видео с соседом: когда дружеский кадр превращается в нарушение закона
Гранит памяти молчит красноречиво: Севастополь возводит ритуалы в фундамент новой реальности Русской весны
Мозг устает раньше: новгородские ученые изобрели метод, который ловит моменты “отпуска” внимания в ходе учёбы
Провинциальная беспечность под судом: брянский бизнес попал на деньги из-за крымской крепости
Два водоёма связали мостом: парк в Великом Новгороде ждёт ювелирная работа с опорами в грунте
Тренировки по 10 минут стали спасением для занятых: жир уходит только при одном условии

Купил — сдай обратно: в Ивановской области суд устроил массовую зачистку дорог от липовых водителей

Россия » Центр

В Фурманове правосудие сработало в режиме экстренного торможения. Шестеро местных жителей, решивших, что ПДД — это опциональное чтиво, а экзаменационный лист — предмет торга, лишились своих "корочек". Суд аннулировал водительские удостоверения, полученные через коррупционные схемы. Оказалось, что цена безопасности на дорогах Ивановской области варьировалась от 50 до 100 тысяч рублей за комплект подписей.

Водитель выкручивает руль
Водитель выкручивает руль

Механика обмана: как покупали права

Схемы были простыми до примитивности. Кандидаты в водители не тратили время на автошколы или транспортную инфраструктуру региона. Вместо этого они находили посредников. Деньги передавались сотрудникам МРЭО ГИБДД за "гарантированный" результат без проверки знаний. Теперь, когда приговоры по статье за дачу взятки вступили в силу, сувенирные удостоверения отправились в шредер.

"Это стандартная история для депрессивных муниципалитетов, где административные барьеры превращаются в инструмент теневого заработка. Такие дела подрывают доверие к системе госуслуг в корне", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов.

Коррупционный налог, который платили фурмановцы, никак не помогал улучшать планы благоустройства. Напротив, появление на дорогах неподготовленных людей создавало латентную угрозу ДТП. Каждая такая сделка — это заложенная мина под безопасность трафика, которую не разминировать просто заменой асфальта.

Прокурорский надзор против "липовых" водителей

Уголовное преследование за взятку — лишь половина дела. Прокуратура пошла дальше, инициировав гражданские иски. Логика железная: если законность выдачи документа опровергнута в уголовном процессе, само право на управление авто аннулируется автоматически. Фурмановский городской суд подтвердил: безопасность большинства важнее комфорта шестерых коррупционеров.

Параметр нарушения Последствия для гражданина
Дача взятки (ст. 291 УК РФ) Судимость, штраф, ограничение свободы
Аннулирование удостоверения Запрет на управление ТС, сдача бланка прав

"С точки зрения закона, документ, полученный преступным путем, ничтожен. Решение суда лишь фиксирует реальность: этих водителей на дороге быть не должно. Это вопрос профилактики ЧС", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Нарушители уже сдали свои документы. Теперь их путь к рулю лежит через честный экзамен. Если, конечно, социальные проблемы и прошлое не помешают им пройти проверку биографии в будущем. Ситуация в Фурманове — четкий сигнал: покупка прав становится слишком дорогой и недолговечной инвестицией.

Инфраструктура и риски на дорогах

Рост числа неквалифицированных водителей обесценивает любые вложения в ремонт дорог Иваново. Качественное полотно провоцирует на скорость, а отсутствие навыков превращает автомобиль в снаряд. Власти пытаются балансировать систему, развивая жд транспорт, чтобы снизить нагрузку на трассы, но человеческий фактор остается ключевым звеном.

"Когда мы говорим о комфортной среде, мы подразумеваем и безопасность. Права, купленные в обход закона, — это угроза для федеральных программ дорожного строительства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Пока общественники разбирают духовную безопасность на форумах, ГИБДД и прокуратура зачищают реальные угрозы на асфальте. В регионе начинается масштабная кампания по наведению порядка не только в сметах на ремонт, но и в базах данных выданных разрешений, сообщает "МК в Иваново".

Ответы на популярные вопросы о лишении прав

Можно ли восстановить права после их аннулирования через суд?

Да, но только после погашения судимости и прохождения всей процедуры обучения и экзаменов в ГИБДД на общих основаниях.

Что грозит посредникам в таких сделках?

Посредничество во взяточничестве карается по ст. 291.1 УК РФ, что часто влечет за собой реальные сроки заключения.

Проверяют ли старые базы ГИБДД на предмет "покупных" документов?

Прокуратура регулярно проводит сверки уголовных дел и реестров выданных удостоверений для выявления подобных случаев.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Николаевич Орлов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Красота и стиль
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев Дефицит СПГ может стать более серьёзной проблемой, чем нехватка нефти Олег Артюков Нетаньяху сравнил Христа и Чингисхана, показав сущность западной цивилизации Любовь Степушова
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Последние материалы
Селфи с прохожим, видео с соседом: когда дружеский кадр превращается в нарушение закона
Гранит памяти молчит красноречиво: Севастополь возводит ритуалы в фундамент новой реальности Русской весны
Мозг устает раньше: новгородские ученые изобрели метод, который ловит моменты “отпуска” внимания в ходе учёбы
Провинциальная беспечность под судом: брянский бизнес попал на деньги из-за крымской крепости
Два водоёма связали мостом: парк в Великом Новгороде ждёт ювелирная работа с опорами в грунте
Тренировки по 10 минут стали спасением для занятых: жир уходит только при одном условии
SOS из Павлова: в Нижегородской области ищут добрые руки для 80 кошек и собак на грани
Архитектурный мазохизм на кухне: эти стильные предметы превращают быт в ежедневную пытку
Счетчик в игноре, деньги в карман: в Нижнем УК полгода грабила жительницу липовыми квитанциями
Кошелёк пуст, а воевать хочется: бюджетная дыра в 2 триллиона долларов душит амбиции Пентагона
