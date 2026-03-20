Россия » Юг » Нальчик

Система МВД Кабардино-Балкарии пережила мощную встряску. Верховный суд РФ поставил точку в деле двух автоинспекторов из Нальчика, чья карьера едва не оборвалась в колонии. История, начавшаяся как стандартная отработка подозрительной сделки, превратилась в судебный триллер с диаметрально противоположными приговорами. Силовиков обвиняли в превышении полномочий, но в итоге признали: закон на стороне тех, кто держит строй, даже если задержанный сыплет проклятиями.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Задержание в Нальчике: деньги, такси и подозрения

Летом 2023 года Нальчик патрулировали двое сотрудников ГИБДД. Обычная смена превратилась в детектив, когда полицейские заметили подозрительную передачу наличности между пассажиром такси и водителем другой машины. В условиях, когда таксисты прячутся от проверок и часто становятся невольными участниками серых схем, бдительность экипажа была оправдана. Заподозрив оборот запрещенных веществ, патрульные решили досмотреть гражданина.

Задержанный выбрал тактику активного сопротивления. Вместо протокола — нецензурная брань. Вместо подчинения — физический отпор. Ситуация накалилась мгновенно. После процедуры "потерпевший" отправился в следственные органы с заявлением о побоях. Начался процесс, который мог стоить полицейским свободы по статье о превышении должностных полномочий.

"Это классический случай, когда право на применение силы пытаются выдать за произвол. Если есть факт сопротивления, сотрудник обязан его пресечь, иначе правопорядок превратится в фикцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Судебные качели: от реального срока до оправдания

Нальчикский городской суд изначально не проявил сочувствия к людям в погонах. Вердикт был суров: 3,5 и 3 года лишения свободы. Судьи сочли, что патрульные перегнули палку. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии при апелляции взглянул на материалы иначе. Выяснилось, что показания свидетелей обвинения "разваливаются", а факт неадекватного поведения задержанного подтвержден. Оправдательный приговор казался финалом, но дело ушло в Кассацию. Пятый кассационный суд вновь усомнился в чистоте действий ДПС и отправил материалы на круг номер два.

Инстанция Решение по делу сотрудников ГИБДД
Городской суд Нальчика Обвинительный приговор (до 3.5 лет колонии)
ВС КБР (апелляция) Полное оправдание за отсутствием состава
Верховный Суд РФ Окончательное оправдание, признание законности действий

Конфликт интересов на местах часто мешает объективно оценить работу муниципальных служб, будь то полиция или региональные тарифы ЖКХ. В Кабардино-Балкарии местная Фемида долго не могла определиться, где заканчивается служебный долг и начинается криминал.

"В регионах часто наблюдается перекос: либо полное попустительство силовикам, либо показательная порка за любое применение физсилы. Четкие новые законы должны защищать добросовестных исполнителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Финальный вердикт: право на силу

Точку поставил высший судебный орган страны. Верховный суд России подтвердил: гаишники никого не били без причины. Их действия признаны адекватными угрозе. Сопротивление представителю власти — это не повод для дискуссий, а прямое основание для жесткого задержания. В регионах, где активно развивается культура сервиса и туризма, безопасность обеспечивается именно такой решительностью ведомств.

Пока в соседних краях обсуждают инвестиции в АПК или строят новые парки, в Нальчике законность отстояли через высшую инстанцию. Это сигнал всей системе: если ты действуешь по уставу, Москва тебя не бросит под каток местечковых интриг.

"Стабильность территории зависит от работы госаппарата. Справедливый суд по таким делам — это лучшая инвестиция в развитие кадров на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о правах сотрудников

Имеет ли право сотрудник ГИБДД применять силу при досмотре?

Да, если гражданин оказывает физическое сопротивление или пытается скрыться. Применение силы должно быть соразмерным угрозе.

Что считается превышением полномочий?

Нанесение ударов после того, как на задержанного надели наручники и он перестал сопротивляться. В деле из Нальчика таких фактов ВС РФ не обнаружил.

Как защититься полицейскому от оговора?

Основным инструментом защиты являются нагрудные видеорегистраторы и четкое следование протоколу задержания. В данном случае помогли также свидетельские показания, опровергшие версию "потерпевшего".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
