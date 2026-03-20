Система МВД Кабардино-Балкарии пережила мощную встряску. Верховный суд РФ поставил точку в деле двух автоинспекторов из Нальчика, чья карьера едва не оборвалась в колонии. История, начавшаяся как стандартная отработка подозрительной сделки, превратилась в судебный триллер с диаметрально противоположными приговорами. Силовиков обвиняли в превышении полномочий, но в итоге признали: закон на стороне тех, кто держит строй, даже если задержанный сыплет проклятиями.
Летом 2023 года Нальчик патрулировали двое сотрудников ГИБДД. Обычная смена превратилась в детектив, когда полицейские заметили подозрительную передачу наличности между пассажиром такси и водителем другой машины. В условиях, когда таксисты прячутся от проверок и часто становятся невольными участниками серых схем, бдительность экипажа была оправдана. Заподозрив оборот запрещенных веществ, патрульные решили досмотреть гражданина.
Задержанный выбрал тактику активного сопротивления. Вместо протокола — нецензурная брань. Вместо подчинения — физический отпор. Ситуация накалилась мгновенно. После процедуры "потерпевший" отправился в следственные органы с заявлением о побоях. Начался процесс, который мог стоить полицейским свободы по статье о превышении должностных полномочий.
"Это классический случай, когда право на применение силы пытаются выдать за произвол. Если есть факт сопротивления, сотрудник обязан его пресечь, иначе правопорядок превратится в фикцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Нальчикский городской суд изначально не проявил сочувствия к людям в погонах. Вердикт был суров: 3,5 и 3 года лишения свободы. Судьи сочли, что патрульные перегнули палку. Однако Верховный суд Кабардино-Балкарии при апелляции взглянул на материалы иначе. Выяснилось, что показания свидетелей обвинения "разваливаются", а факт неадекватного поведения задержанного подтвержден. Оправдательный приговор казался финалом, но дело ушло в Кассацию. Пятый кассационный суд вновь усомнился в чистоте действий ДПС и отправил материалы на круг номер два.
|Инстанция
|Решение по делу сотрудников ГИБДД
|Городской суд Нальчика
|Обвинительный приговор (до 3.5 лет колонии)
|ВС КБР (апелляция)
|Полное оправдание за отсутствием состава
|Верховный Суд РФ
|Окончательное оправдание, признание законности действий
Конфликт интересов на местах часто мешает объективно оценить работу муниципальных служб, будь то полиция или региональные тарифы ЖКХ. В Кабардино-Балкарии местная Фемида долго не могла определиться, где заканчивается служебный долг и начинается криминал.
"В регионах часто наблюдается перекос: либо полное попустительство силовикам, либо показательная порка за любое применение физсилы. Четкие новые законы должны защищать добросовестных исполнителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Точку поставил высший судебный орган страны. Верховный суд России подтвердил: гаишники никого не били без причины. Их действия признаны адекватными угрозе. Сопротивление представителю власти — это не повод для дискуссий, а прямое основание для жесткого задержания. В регионах, где активно развивается культура сервиса и туризма, безопасность обеспечивается именно такой решительностью ведомств.
Пока в соседних краях обсуждают инвестиции в АПК или строят новые парки, в Нальчике законность отстояли через высшую инстанцию. Это сигнал всей системе: если ты действуешь по уставу, Москва тебя не бросит под каток местечковых интриг.
"Стабильность территории зависит от работы госаппарата. Справедливый суд по таким делам — это лучшая инвестиция в развитие кадров на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Да, если гражданин оказывает физическое сопротивление или пытается скрыться. Применение силы должно быть соразмерным угрозе.
Нанесение ударов после того, как на задержанного надели наручники и он перестал сопротивляться. В деле из Нальчика таких фактов ВС РФ не обнаружил.
Основным инструментом защиты являются нагрудные видеорегистраторы и четкое следование протоколу задержания. В данном случае помогли также свидетельские показания, опровергшие версию "потерпевшего".
