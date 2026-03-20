Полмиллиона за маневр: калужский гость наказал брянских транспортников рублем в суде

Муниципальный транспорт Брянска снова в центре скандала. На этот раз — финансового. Калужский автомобилист доказал: бодаться с бюджетным гигантом не только можно, но и прибыльно. Дорожный инцидент на улице Пушкина превратился в затяжное юридическое ралли, где на кону стояло более полумиллиона рублей. Городское пассажирское автотранспортное предприятие (БГПАТП) пыталось уйти от ответственности, но судебный "каток" оказался тяжелее казенного автобуса.

Автоавария
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Автоавария

Битва на Пушкина: хроника столкновения

Сценарий классический для провинциального Брянска: узкая улица, неповоротливый ЛиАЗ и иногородний водитель, не ожидавший подвоха от профессионала за рулем. Безопасность торговых точек и дорог в городе часто оставляет желать лучшего. Удар превратил машину калужанина в груду дорогостоящего лома. Вина шофера автобуса была очевидна с первых минут, но признавать ее добровольно в МУ БГПАТП не спешили.

"Муниципальные предприятия часто затягивают выплаты до последнего. Это стратегия выживания в условиях дефицитного бюджета. Пока нет исполнительного листа, деньги остаются на счетах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Первая инстанция — Бежицкий районный суд — не стала играть в "поддавки" с местными властями. Судья оценил контроль качества вождения в автопарке как неудовлетворительный. Итог: 585 300 рублей ущерба плюс судебные издержки. В Брянске такие суммы за одно ДТП — ощутимый удар по карману предприятия, которое и так постоянно требует субсидий.

Судебные маневры: почему ПАТП не смогло соскочить

Юристы автопредприятия решили, что лучшая защита — это атака на экспертизу. В областном суде развернулась настоящая борьба за каждый рубль. Они пытались доказать, что ценник на ремонт завышен, а наказание за кражу личного времени истца в виде досудебных расходов необоснованно. Частично это сработало: апелляция вычеркнула расходы на первичную экспертизу, признав её "недостоверным доказательством".

Требование истца Решение апелляции
Возмещение ущерба 585 900 руб. Оставлено в силе (585 300 руб.)
Досудебная экспертиза Отказано (недостоверно)
Судебные расходы Удовлетворено частично

Интересно, что депутат Валуев или другие публичные лица региона редко комментируют такие "приземленные" конфликты. Однако для рядового водителя это прецедент. Если муниципал разбил твою ласточку — бейся до конца. Суды все чаще встают на сторону частника, игнорируя "особый статус" городских перевозчиков.

"Административные споры с перевозчиками — это всегда про процедуру. Если экспертиза "кривая", ПАТП этим воспользуется. Но сам факт вины оспорить почти невозможно, если есть данные с регистраторов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Цена вопроса: дебет и кредит разбитого авто

Для Калужской области этот кейс — пример успешного правового экспорта. Водитель не побоялся судиться в "чужом" регионе. Пока МЧС Брянск занимается весенними рисками на реках, суды разгребают завалы дорожного хаоса. Полмиллиона рублей — это не просто компенсация, это цена профнепригодности отдельных звеньев транспортной системы города.

"Износ сетей и подвижного состава в регионах критический. Муниципальные парки часто экономят на кадрах и обслуживании, что ведет к росту аварийности и, как следствие, огромным судебным искам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

БГПАТП теперь придется искать средства в бюджете, вместо того чтобы пустить их на обновление того же парка. Замкнутый круг: плохие автобусы бьют чужие машины, а выплаты по судам мешают покупать новые автобусы. Калужанин свой чек обналичит. Брянск — останется с долгами и битыми бамперами, сообщают "Новости Брянска".

Ответы на популярные вопросы о ДТП с общественным транспортом

Что делать, если в мою машину въехал автобус?

Сразу вызывайте ГИБДД и фиксируйте данные путевого листа водителя. Ответственность несет юрлицо — владелец автобуса, а не лично водитель. Это упрощает взыскание крупных сумм.

Почему суд может отказать в выплате за экспертизу?

Если эксперт не имеет нужных лицензий или расчеты сделаны по неактуальным базам цен РСА, суд признает документ недостоверным. Всегда проверяйте аккредитацию оценщика.

Можно ли взыскать ущерб, если у ПАТП нет денег?

Муниципальные предприятия имеют счета в казначействе. Исполнительный лист направляется напрямую туда. Деньги будут списаны в приоритетном порядке.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
