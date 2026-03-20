Мозг устает раньше: новгородские ученые изобрели метод, который ловит моменты “отпуска” внимания в ходе учёбы

Ваше внимание — это самый дефицитный ресурс в эпоху цифрового шума. Пока вы читаете этот абзац, ваш мозг уже успел трижды "отключиться", переключившись на фоновый гул или мысли об обеде. Ученые НовГУ решили положить этому конец, создав софт, который видит "утечку" ментальной энергии раньше, чем вы сами осознаете скуку.

Мозговая ловушка: зачем нам нейроинтерфейсы

Стандартные нейрогаджеты сегодня — это игрушки. Красивые графики, летающие волны, но внутри — ноль пользы для серьезной аналитики. Программист Евгений Менделеев и его команда решили превратить бытовой обруч Mind Link в скальпель, вскрывающий структуру нейродегенерации внимания. Их софт Mind Analysis не просто "пиликает", когда сигнал есть, а пишет историю вашей концентрации в формате CSV с точностью до миллисекунды.

"Стандартное ПО — это просто демонстрация картинки. Мы же дали системе возможность маркировать события. Мы видим не просто шум, а конкретный момент, когда студент "выпадает" из учебного процесса", — отметил в беседе с Pravda. Ru программист Максим Петров.

Куборезка против лекций

Ученые устроили студентам настоящий стресс-тест. Сначала — классика, от Пушкина до корректурной пробы Бурдона. Затем — безумие в VR-игре Beat Saber. Задача проста: махать мечами, пока не наступит физическое истощение. Результат поразил: после жесткой "куборезки" концентрация внимания на скучной задаче возрастала почти в два раза. Физиология мозга берет свое — после встряски мы работаем эффективнее, чем в состоянии "диванного покоя".

Режим деятельности Эффективность концентрации Спокойное состояние 35% (средний показатель) После VR-активности 63% (рост в 1,8 раза)

"Люди часто путают усталость с неспособностью к обучению. На самом деле, мозг требует смены ритмов. Нейроинтерфейс наконец-то перестал быть гаджетом для гиков и стал прибором контроля, как цифровой взгляд врача", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Педагогика будущего без шлемов

Теперь это не просто эксперименты в лаборатории. Это прямой путь к созданию адаптивных образовательных комплексов. Представьте: преподаватель видит, что аудитория "поплыла", — и программа тут же меняет формат лекции. Это спасение для детей с СДВГ и прорыв для дистанционного образования, где дефицит контроля - главная проблема.

"Мы буквально научили компьютер видеть, когда человек перестал нас слушать. Это технология, которая меняет правила игры в педагогике", — подчеркнул специалист по ИИ Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о нейротехнологиях

Это безопасно?

Абсолютно. Нейроинтерфейсы Mind Link неинвазивны — они только считывают электрические сигналы мозга через кожу, не оказывая никакого воздействия.

Скоро ли это появится в школах?

Технология уже работает в рамках исследовательских комплексов. Дальше — масштабирование и разработка интерфейсов для самих педагогов.

