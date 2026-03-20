Алкогольный туман рождает авантюры: в Волгоградской области водитель меняет права на наручники
Копейка рубль бережет: в Калужской области бензин подорожал, но соседи завидуют ценам
Смерть под весом памяти: гранитные плиты на Ростовских кладбищах превращаются в опасные ловушки для живых
Тепло дорожает, пока мороз держит за горло: почему февральские квитанции испугали архангельские семьи
Полмиллиона за маневр: калужский гость наказал брянских транспортников рублем в суде
Купил — сдай обратно: в Ивановской области суд устроил массовую зачистку дорог от липовых водителей
Бунт у такси взорвал карьеры: Верховный суд Нальчика встал на защиту гаишников
Селфи с прохожим, видео с соседом: когда дружеский кадр превращается в нарушение закона
Гранит памяти молчит красноречиво: Севастополь возводит ритуалы в фундамент новой реальности Русской весны

Мозг устает раньше: новгородские ученые изобрели метод, который ловит моменты “отпуска” внимания в ходе учёбы

Россия » Северо-Запад » Новгород

Ваше внимание — это самый дефицитный ресурс в эпоху цифрового шума. Пока вы читаете этот абзац, ваш мозг уже успел трижды "отключиться", переключившись на фоновый гул или мысли об обеде. Ученые НовГУ решили положить этому конец, создав софт, который видит "утечку" ментальной энергии раньше, чем вы сами осознаете скуку.

Ребенок ест
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок ест

Мозговая ловушка: зачем нам нейроинтерфейсы

Стандартные нейрогаджеты сегодня — это игрушки. Красивые графики, летающие волны, но внутри — ноль пользы для серьезной аналитики. Программист Евгений Менделеев и его команда решили превратить бытовой обруч Mind Link в скальпель, вскрывающий структуру нейродегенерации внимания. Их софт Mind Analysis не просто "пиликает", когда сигнал есть, а пишет историю вашей концентрации в формате CSV с точностью до миллисекунды.

"Стандартное ПО — это просто демонстрация картинки. Мы же дали системе возможность маркировать события. Мы видим не просто шум, а конкретный момент, когда студент "выпадает" из учебного процесса", — отметил в беседе с Pravda. Ru программист Максим Петров.

Куборезка против лекций

Ученые устроили студентам настоящий стресс-тест. Сначала — классика, от Пушкина до корректурной пробы Бурдона. Затем — безумие в VR-игре Beat Saber. Задача проста: махать мечами, пока не наступит физическое истощение. Результат поразил: после жесткой "куборезки" концентрация внимания на скучной задаче возрастала почти в два раза. Физиология мозга берет свое — после встряски мы работаем эффективнее, чем в состоянии "диванного покоя".

Режим деятельности Эффективность концентрации
Спокойное состояние 35% (средний показатель)
После VR-активности 63% (рост в 1,8 раза)

"Люди часто путают усталость с неспособностью к обучению. На самом деле, мозг требует смены ритмов. Нейроинтерфейс наконец-то перестал быть гаджетом для гиков и стал прибором контроля, как цифровой взгляд врача", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Педагогика будущего без шлемов

Теперь это не просто эксперименты в лаборатории. Это прямой путь к созданию адаптивных образовательных комплексов. Представьте: преподаватель видит, что аудитория "поплыла", — и программа тут же меняет формат лекции. Это спасение для детей с СДВГ и прорыв для дистанционного образования, где дефицит контроля - главная проблема.

"Мы буквально научили компьютер видеть, когда человек перестал нас слушать. Это технология, которая меняет правила игры в педагогике", — подчеркнул специалист по ИИ Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о нейротехнологиях

Это безопасно?

Абсолютно. Нейроинтерфейсы Mind Link неинвазивны — они только считывают электрические сигналы мозга через кожу, не оказывая никакого воздействия.

Скоро ли это появится в школах?

Технология уже работает в рамках исследовательских комплексов. Дальше — масштабирование и разработка интерфейсов для самих педагогов.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер Максим Петров, физик Дмитрий Лапшин, эколог Никитин Олег
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев Дефицит СПГ может стать более серьёзной проблемой, чем нехватка нефти Олег Артюков
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Последние материалы
Селфи с прохожим, видео с соседом: когда дружеский кадр превращается в нарушение закона
Гранит памяти молчит красноречиво: Севастополь возводит ритуалы в фундамент новой реальности Русской весны
Мозг устает раньше: новгородские ученые изобрели метод, который ловит моменты “отпуска” внимания в ходе учёбы
Провинциальная беспечность под судом: брянский бизнес попал на деньги из-за крымской крепости
Два водоёма связали мостом: парк в Великом Новгороде ждёт ювелирная работа с опорами в грунте
Тренировки по 10 минут стали спасением для занятых: жир уходит только при одном условии
SOS из Павлова: в Нижегородской области ищут добрые руки для 80 кошек и собак на грани
Архитектурный мазохизм на кухне: эти стильные предметы превращают быт в ежедневную пытку
Счетчик в игноре, деньги в карман: в Нижнем УК полгода грабила жительницу липовыми квитанциями
Кошелёк пуст, а воевать хочется: бюджетная дыра в 2 триллиона долларов душит амбиции Пентагона
