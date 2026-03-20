Россия » Центр

Интеллектуальная собственность в эпоху "копипаста" превратилась в минное поле. Брянское турагентство "РАЙ-ТУР" решило украсть частичку Крыма для своих соцсетей, но получило судебный иск на 50 тысяч рублей. Фотография "Генуэзская крепость в обрамлении цветущей сирени" стала поводом для финансовой порки в Арбитражном суде. Это не просто спор о картинке. Это столкновение провинциальной беспечности с жестким юридическим капитализмом.

Фотограф
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фотограф

Дорогой кадр: из "ВКонтакте" в Арбитраж

Крымский фотограф оказался не из робкого десятка. Мониторинг соцсетей выявил его работу в официальной группе брянского туроператора. Вместо того чтобы просить "удалите, пожалуйста", автор сразу пошел в атаку. Безопасность торговых точек и бизнеса — это не только охрана на входе, но и чистота лицензий на изображения. Досудебная претензия утонула в игноре, теперь слово за судом.

"Это классическая ошибка малого бизнеса. Предприниматели думают, что интернет — это общий склад бесплатных вещей. Но закон работает иначе. За каждый клик правой кнопкой мыши 'сохранить как' приходится платить реальными деньгами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Истец требует компенсацию в двукратном размере. Такова цена спокойствия. В Брянске часто происходят кражи в магазинах, но воровство цифрового контента обычно остается безнаказанным. В этот раз система дала сбой. Фотограф оценил ущерб в 50 тысяч рублей, что для небольшого агентства равносильно потере прибыли от нескольких туров.

Экспертный взгляд на авторское право

Рынок контента в регионах напоминает фальсификат: все используют чужое, выдавая за свое. Подобные иски — это горькое лекарство от цифрового невежества. Суд уже принял дело к производству. Вероятность победы автора близка к абсолютной, если он докажет факт публикации и свое авторство оригинального файла.

Действие Последствие
Использование чужого фото без спроса Иск от 10 тыс. до 5 млн рублей
Игнорирование досудебной претензии Увеличение судебных издержек и штрафов

Ситуация в Брянске показывает, что даже туризм Госдума и федеральные тренды не спасают от местечкового юридического нигилизма. Пока одни обсуждают МЧС Брянск и спасательные операции, другие тонут в исках из-за красивых картинок.

"Для туристического сектора имидж — это всё. Когда компания попадает в сводки арбитража из-за такой мелочи, доверие падает. Это удар по инвестиционной привлекательности малого бизнеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Цифровой след и последствия для бизнеса

Арбитражный процесс станет уроком для всех SMM-менеджеров региона. Нельзя просто взять и украсть сирень в крепости, даже если она очень красивая. Нарушитель рискует не только деньгами, но и репутацией. В мире, где каждый аналитик местного самоуправления следит за прозрачностью бизнеса, такие проколы стоят дорого, сообщают "Новости Брянска".

"Брянские предприниматели часто экономят на контенте. Но в итоге платят дважды: сначала юристу за консультацию, потом истцу по решению суда. Пора переходить на легальные фотостоки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Игоревна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о защите контента

Можно ли использовать фото, если указать автора?

Нет. Упоминание имени автора без его согласия не освобождает от ответственности за незаконное использование произведения. Нужно письменное или электронное разрешение.

Какова минимальная сумма компенсации за фото?

По закону минимальный порог составляет 10 000 рублей за одну фотографию. Но суд может увеличить сумму в зависимости от обстоятельств дела и коммерческого использования.

Что делать, если пришла претензия от фотографа?

Немедленно удалить контент и попытаться договориться о мировом соглашении. Если дело дойдет до суда, расходы на представителя и госпошлины лягут на проигравшую сторону.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
