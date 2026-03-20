Два водоёма связали мостом: парк в Великом Новгороде ждёт ювелирная работа с опорами в грунте

Комфортная среда в Великом Новгороде мутирует. Парк "Чистые пруды" пережил первый этап медиа-освоения: здесь вкопали площадки и проложили памп-треки. Теперь пришло время ландшафтной хирургии.

Фото: Яндекс Карты by Михаил Чеботарёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк Чистые пруды в Великом Новгороде

Парк как конструктор: что меняют в "Чистых прудах"

Жители потребовали убрать заросли, заслоняющие воду. Подрядчик выходит на объект на следующей неделе. Проект предполагает углубление дна и укрепление береговой линии. Ивы остаются — это архитектурная доминанта зоны.

"Укрепление берега — это не просто эстетика, а инженерная необходимость. Без защиты от размыва любая набережная превратится в болото через два сезона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Мост станет связующим звеном между двумя водоемами. Работа сложная. Требуется ювелирная точность по погружению опор в грунт.

Объект благоустройства Ключевая задача Парк "Чистые пруды" Берегоукрепление и возведение переправ Парк "Березовая роща" Санация дренажной сети

Ошибка дренажа: почему топит "Березовую рощу"

В Псковском районе ситуация сложнее. Здесь приходится исправлять ошибки вчерашнего дня. Нативная дорожка 2025 года проложена с нарушением гидрологического баланса.

"Дренаж — это скелет парка. Если он заложен криво или засорен, никакое мартовское солнце не спасет дорожки от превращения в траншеи", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Строительный мусор и порубочные остатки пока блокируют стоки. Подрядчику придется демонтировать часть покрытия, чтобы переложить трубы заново. Город ждет работы над ошибками.

"Городская среда требует долгосрочного планирования, а не разовых акций. Если нет контроля за исполнителем, бюджетные средства уходят в песок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Почему нельзя просто оставить заросли?

Загущенные участки превращаются в свалки. Береговая зона требует инженерного ухода, иначе она теряет рекреационную ценность.

Кто оплачивает работу над ошибками в "Березовой роще"?

Работы производятся за счет подрядчика, который допустил брак в предыдущий период.

Читайте также