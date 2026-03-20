Комфортная среда в Великом Новгороде мутирует. Парк "Чистые пруды" пережил первый этап медиа-освоения: здесь вкопали площадки и проложили памп-треки. Теперь пришло время ландшафтной хирургии.
Жители потребовали убрать заросли, заслоняющие воду. Подрядчик выходит на объект на следующей неделе. Проект предполагает углубление дна и укрепление береговой линии. Ивы остаются — это архитектурная доминанта зоны.
"Укрепление берега — это не просто эстетика, а инженерная необходимость. Без защиты от размыва любая набережная превратится в болото через два сезона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Мост станет связующим звеном между двумя водоемами. Работа сложная. Требуется ювелирная точность по погружению опор в грунт.
|Объект благоустройства
|Ключевая задача
|Парк "Чистые пруды"
|Берегоукрепление и возведение переправ
|Парк "Березовая роща"
|Санация дренажной сети
В Псковском районе ситуация сложнее. Здесь приходится исправлять ошибки вчерашнего дня. Нативная дорожка 2025 года проложена с нарушением гидрологического баланса.
"Дренаж — это скелет парка. Если он заложен криво или засорен, никакое мартовское солнце не спасет дорожки от превращения в траншеи", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Строительный мусор и порубочные остатки пока блокируют стоки. Подрядчику придется демонтировать часть покрытия, чтобы переложить трубы заново. Город ждет работы над ошибками.
"Городская среда требует долгосрочного планирования, а не разовых акций. Если нет контроля за исполнителем, бюджетные средства уходят в песок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Загущенные участки превращаются в свалки. Береговая зона требует инженерного ухода, иначе она теряет рекреационную ценность.
Работы производятся за счет подрядчика, который допустил брак в предыдущий период.
