SOS из Павлова: в Нижегородской области ищут добрые руки для 80 кошек и собак на грани

Россия » Поволжье

Система частной благотворительности в Нижегородской области дала сбой. Хозяйка приюта в Павлове Наталья Шаталова госпитализирована с острым лейкозом. За забором остались 80 душ — кошки и собаки, чей мир схлопнулся до размеров пустой миски.

Взгляд кошки
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Эвакуация в режиме SOS: Нижний Новгород принимает груз

Волонтеры центра "Сострадание НН" развернули спасательную операцию. В Павлово отправили машины, груженные кормом, обратно — плотно набитые переноски. Ситуация на месте критическая: сын Натальи разрывается между работой и уходом за огромным стадом, успевая заезжать в приют только по вечерам. Этого мало. Животные требуют не только еды, но и жесткого контроля популяции. В первую очередь из "красной зоны" вывезли кошек-самок, чтобы не допустить взрывного роста численности подопечных в условиях бесконтрольного содержания.

"Такие стихийные приюты — это всегда пороховая бочка. Когда рынок труда диктует жесткие условия и люди работают на износ, у родственников просто нет физических сил поддерживать дело всей жизни заболевшего близкого", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На данный момент три собаки и большая часть кошек уже находятся под присмотром профессионалов в Нижнем Новгороде. Остальные ждут своей очереди. Пока содержание авто и логистика дорожают, волонтеры тратят последние средства на бензин, чтобы закрыть павловскую брешь. Животные выглядят ухоженными — Наталья до последнего тратила на них все силы, игнорируя симптомы смертельной болезни.

Экономика милосердия: почему приюты уходят в минус

Содержание 80 животных — это огромная финансовая нагрузка, сопоставимая с бюджетом малого предприятия. В условиях, когда в регионе фиксируется кредитный тупик и банки неохотно выдают займы даже на базовые нужды, частные приюты выживают исключительно за счет донатов. Но когда лидер уходит на больничную койку, поток пожертвований иссякает, а счета за электричество и воду продолжают расти.

"Проблема в том, что частные передержки часто не имеют юридического статуса и не могут претендовать на льготные тарифы на тепло или субсидии. Они платят как физлица, что при таких объемах содержания смертельно для личного бюджета", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Параметр содержания Реальность в частном приюте
Источник финансирования Личные средства и редкие донаты
Медицинский контроль Выборочная стерилизация, экстренная помощь
Риски Полный крах при болезни владельца

Для Натальи Шаталовой спасение животных стало формой социального служения. Теперь, когда в столице Приволжья анализируют благосостояние граждан, становится ясно: средний класс готов помогать, но не готов брать на себя ответственность за хвостатых "старичков". Всем нужна "молодежь", а больные и возрастные псы остаются на балансе у таких людей, как Наталья.

"Муниципалитеты должны создавать резервные площадки для таких случаев. Сейчас в городе активно внедряется цифровая платформа для ЖКХ, почему бы не создать аналогичный хаб для координации волонтерских сил в ЧС?" — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о помощи животным

Как я могу помочь приюту в Павлово сейчас?

Самый эффективный способ — информационная поддержка и передача кормов через проверенные организации, такие как "Сострадание НН". Сейчас важна не просто еда, а поиск новых хозяев для эвакуированных животных.

Почему нельзя оставить животных сыну хозяйки?

Один человек, работающий на полную ставку, физически не может обеспечить уход, кормление и гигиену для 80 особей. Это приведет к антисанитарии и болезням среди питомцев.

Кто оплачивает лечение Натальи и животных?

Наталья находится в государственной больнице им. Семашко. Расходы на животных полностью легли на плечи нижегородских волонтеров и неравнодушных граждан.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
