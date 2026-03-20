Счетчик в игноре, деньги в карман: в Нижнем УК полгода грабила жительницу липовыми квитанциями

Нижегородское ЖКХ продолжает генерировать сюжеты, достойные юридических триллеров. Жительница Канавинского района отвоевала у управляющей компании 63 тысячи рублей — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом на содержание автомобиля. Коммунальщики полгода "рисовали" в квитанциях цифры, взятые из воздуха, игнорируя официальную поверку счетчиков. Машина системы дала сбой, когда дело дошло до надзорных органов.
История на улице Гороховецкой — это диагноз современному управлению жифондом. Женщина вовремя провела поверку приборов учета холодного водоснабжения. Документы ушли в управляющую компанию, но бюрократическая машина их "не заметила". Вместо реальных кубометров жительница получила счета с повышающим коэффициентом. Это стандартная механика: если бумажка потерялась в недрах офиса, УК начинает считать ресурс по нормативу, умноженному на полтора.
"Ресурсоснабжающие организации часто используют технические сбои как легальный способ пополнения оборотного капитала. Без жалобы в ГЖИ деньги вам никто добровольно не вернет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.
Такая ситуация бьет по кошельку ощутимее, чем текущий кредитный тупик в банковском секторе региона. За пять месяцев — с сентября по январь — набежала сумма в 63 тысячи рублей. Это не просто ошибка, а системное игнорирование прав потребителя. В условиях, когда миллион становится базовым комфортом для единиц, для обычного нижегородца потеря такой суммы — критический удар по семейному бюджету.
Несмотря на то, что город внедряет цифровую платформу для взыскания долгов, прозрачность расчетов остается на уровне прошлого века. Ошибка в одной строчке базы данных приводит к финансовому пике. В Канавинском районе инспекция выявила: повышающий коэффициент применялся незаконно. После вмешательства ведомства УК "прозрела" и провела перерасчет.
|Тип начисления
|Последствия для жителя
|По показаниям счетчика
|Оплата только за реально потребленный объем ресурса.
|С повышающим коэффициентом (1.5)
|Переплата в 50% и выше от базового норматива.
"Административные споры с управляющими компаниями требуют железной выдержки. Главное — хранить акты поверки и чеки, так как бремя доказательства часто ложится на плечи собственника", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.
Ситуация с водой — лишь вершина айсберга. Недавно УФАС принудило тепловиков пересмотреть расценки, что доказывает: коммунальный диктат можно и нужно ломать. Если система не видит ваши документы, значит, она просто не хочет их видеть, пока не придет проверка свыше.
Если ваши квитанции начали "пухнуть" без видимых причин, ждать милости от бухгалтерии дома бесполезно. Нужно действовать через официальные претензии. В Нижнем Новгороде сложилась практика: только после визита жилищной инспекции компании начинают "вспоминать" о поверках и льготах. Это ручной режим управления в эпоху декларируемой автоматизации, сообщает "МК в Нижнем Новгороде".
"Тарифные аномалии стали нормой из-за износа сетей и попыток компаний закрыть дыры в бюджете за счет населения. Проверка каждой строки в платежке — это вопрос финансовой гигиены", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Необходимо составить письменную претензию в двух экземплярах. Если в течение 30 дней ответа нет или он отрицательный — подавайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).
Первые три месяца плата берется по среднемесячному потреблению. Начиная с четвертого месяца — по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.
Да, по заявлению потребителя необоснованно взысканные средства должны быть возвращены на банковский счет, либо учтены в счет будущих платежей (на выбор жильца).
