Счетчик в игноре, деньги в карман: в Нижнем УК полгода грабила жительницу липовыми квитанциями

Россия » Поволжье

Нижегородское ЖКХ продолжает генерировать сюжеты, достойные юридических триллеров. Жительница Канавинского района отвоевала у управляющей компании 63 тысячи рублей — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом на содержание автомобиля. Коммунальщики полгода "рисовали" в квитанциях цифры, взятые из воздуха, игнорируя официальную поверку счетчиков. Машина системы дала сбой, когда дело дошло до надзорных органов.

Женщина считает
Фото: freepik.com by wirestock
Женщина считает

Кризис доверия: как счетчик превратился в пассивный доход УК

История на улице Гороховецкой — это диагноз современному управлению жифондом. Женщина вовремя провела поверку приборов учета холодного водоснабжения. Документы ушли в управляющую компанию, но бюрократическая машина их "не заметила". Вместо реальных кубометров жительница получила счета с повышающим коэффициентом. Это стандартная механика: если бумажка потерялась в недрах офиса, УК начинает считать ресурс по нормативу, умноженному на полтора.

"Ресурсоснабжающие организации часто используют технические сбои как легальный способ пополнения оборотного капитала. Без жалобы в ГЖИ деньги вам никто добровольно не вернет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Такая ситуация бьет по кошельку ощутимее, чем текущий кредитный тупик в банковском секторе региона. За пять месяцев — с сентября по январь — набежала сумма в 63 тысячи рублей. Это не просто ошибка, а системное игнорирование прав потребителя. В условиях, когда миллион становится базовым комфортом для единиц, для обычного нижегородца потеря такой суммы — критический удар по семейному бюджету.

Цифровая ловушка и призрачные коэффициенты

Несмотря на то, что город внедряет цифровую платформу для взыскания долгов, прозрачность расчетов остается на уровне прошлого века. Ошибка в одной строчке базы данных приводит к финансовому пике. В Канавинском районе инспекция выявила: повышающий коэффициент применялся незаконно. После вмешательства ведомства УК "прозрела" и провела перерасчет.

Тип начисления Последствия для жителя
По показаниям счетчика Оплата только за реально потребленный объем ресурса.
С повышающим коэффициентом (1.5) Переплата в 50% и выше от базового норматива.

"Административные споры с управляющими компаниями требуют железной выдержки. Главное — хранить акты поверки и чеки, так как бремя доказательства часто ложится на плечи собственника", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Ситуация с водой — лишь вершина айсберга. Недавно УФАС принудило тепловиков пересмотреть расценки, что доказывает: коммунальный диктат можно и нужно ломать. Если система не видит ваши документы, значит, она просто не хочет их видеть, пока не придет проверка свыше.

Инструкция по возврату: как не подарить миллион коммунальщикам

Если ваши квитанции начали "пухнуть" без видимых причин, ждать милости от бухгалтерии дома бесполезно. Нужно действовать через официальные претензии. В Нижнем Новгороде сложилась практика: только после визита жилищной инспекции компании начинают "вспоминать" о поверках и льготах. Это ручной режим управления в эпоху декларируемой автоматизации, сообщает "МК в Нижнем Новгороде".

"Тарифные аномалии стали нормой из-за износа сетей и попыток компаний закрыть дыры в бюджете за счет населения. Проверка каждой строки в платежке — это вопрос финансовой гигиены", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о расчетах ЖКХ

Что делать, если УК игнорирует данные поверки счетчика?

Необходимо составить письменную претензию в двух экземплярах. Если в течение 30 дней ответа нет или он отрицательный — подавайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

Как рассчитывается плата при отсутствии данных о поверке?

Первые три месяца плата берется по среднемесячному потреблению. Начиная с четвертого месяца — по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.

Можно ли вернуть деньги живыми средствами, а не зачетом?

Да, по заявлению потребителя необоснованно взысканные средства должны быть возвращены на банковский счет, либо учтены в счет будущих платежей (на выбор жильца).

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех, юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
