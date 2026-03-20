Россия » Поволжье

В селе Ильинское под Слободским коммунальный коллапс обрел цвет ржавчины и консистенцию мазута. Тысяча жителей ежедневно играет в "русскую рулетку" с собственным здоровьем, открывая кран. Водопровод, изношенный до состояния ветоши, гонит в дома жидкость, которую трудно назвать питьевой. Пока чиновники рисуют отчеты о цифровизации производства, реальность в вятской глубинке застряла в эпохе раннего индустриализма.

Коричневая вода
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.7-crop.jpg by AVRS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Коричневая вода

Фильтр смерти: почему очистка не работает

Бытовой фильтр в Ильинском живет две недели. Это не преувеличение, а сухая калькуляция убытков. Жители демонстрируют картриджи, забитые густой бурой массой. Даже многоступенчатые системы пасуют: на выходе всё равно получается мутный "лимонад". Ситуация напоминает маскировку проблем в Иркутске, где за новыми фасадами скрываются гнилые рельсы.

"Вода в Ильинском — это не просто нарушение СанПиН, это системный отказ инфраструктуры. Когда износ сетей превышает 80%, любая промывка дает временный эффект, лишь поднимая со дна десятилетние отложения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Роспотребнадзор регулярно штампует протоколы о несоответствии нормативам. Реакция обслуживающей организации предсказуема: иногда делают перерасчет. Но цифры в квитанциях не заменяют чистую воду в чайнике. Сельчанам приходится закупать бутилированную воду литрами, что фактически является двойным налогом на жизнь.

Показатель Реальность в Ильинском
Срок службы фильтра 10-14 дней против положенных 6 месяцев
Цветность воды Стабильно желтая, с осадком ржавчины
Социальные объекты 5 учреждений (школа, сад) под угрозой

Бюджетная дыра и старое железо

Корень зла — оборудование на водозаборе. Оно помнит еще советских генсеков. Местный бюджет пуст, а борьба с подделками и теневым рынком в других сферах пока не наполнила казну Слободского района настолько, чтобы модернизировать очистные. Без поддержки области проект не сдвинется с мертвой точки.

"Проблема Ильинского типична для малых территорий. Мы видим классический дефицит бюджета на капитальные вложения. Району жизненно необходимы межбюджетные трансферты, иначе модернизация останется на бумаге", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пока верхи ищут деньги, низы выживают как могут. Эта ситуация напоминает конфликт в Ижевске, где инициатива людей натыкается на бюрократические регламенты. В Ильинском же регламенты работают только на бумаге, не обеспечивая элементарного качества ресурса.

Прокуратура против коммунального самотека

Народный фронт передал материалы в прокуратуру. Это последняя инстанция перед полным социальным взрывом. Жители требуют не только промывки сетей (которая дает эффект на неделю), а полноценной реконструкции водопровода. В противном случае село рискует превратиться в зону экологического бедствия, где стандарты качества - лишь пустой звук.

"Если инфраструктура не обеспечивает комфортную городскую среду, администрация обязана искать внебюджетные источники или входить в профильные федеральные программы. Застой здесь недопустим", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Вода — это не роскошь, а базовое право. Пока в крупных городах обсуждают информационную безопасность и доступ к Wi-Fi, в Ильинском мечтают просто постирать белье, не испортив его ржавчиной. Контраст между цифровым будущим и ржавым настоящим становится слишком очевидным, сообщает "Комсомольская правда — Киров".

Ответы на популярные вопросы о качестве воды в регионах

Почему перерасчет не решает проблему?

Перерасчет лишь снижает финансовую нагрузку на потребителя, но не устраняет причину загрязнения — износ труб и отсутствие современных фильтров на водозаборе.

Куда жаловаться, если вода идет желтая?

Первый шаг — управляющая компания или водоканал. Если реакции нет — Роспотребнадзор и прокуратура. Важно фиксировать факты порчи домашней техники и фильтров.

Могут ли жители ускорить ремонт сетей?

Только через коллективные обращения в рамках программ инициативного бюджетирования или контроль за реализацией нацпроектов через общественные организации.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, региональный аналитик Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
