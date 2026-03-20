Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Карельские фермы перешли в режим "большого брата". Инспекторы Россельхознадзора сменили классические рейды на дроны, превращая проверку сельских территорий в тактическую разведку. Результат — 36 нарушений за два месяца. Сельхозбизнес проигрывает битву с собственной небрежностью.

Поросенок
Небо над частным сектором

Технология "видит" всё. Безответственное хранение навоза, отсутствие заборов, биологические свалки. В Надвоицах дрон зафиксировал двухметровую "органическую гору" прямо у жилого дома. Это не просто дилетантство — это потенциальное заражение грунтовых вод. В Вокнаволоке дела обстоят не лучше: фермеры игнорируют базовые нормы городской среды и поселенческой логистики.

"Дрон — это идеальный инструмент для фиксации халатности. Раньше доказать факт свалки или разрастания биоотходов было квестом для инспектора, а теперь это просто качественный фотоотчет с координатами", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Фермерский аудит в цифрах

Масштаб проблемы поражает. Собственники экономят на фундаментальных вещах, что делает их бизнес крайне уязвимым. Подобно тому, как транспортная инфраструктура Сортавалы требует точного планирования, аграрное производство не прощает игнорирования саннорм. А пока бизнес-структуры пытаются "сэкономить", энергосети региона готовятся к пиковым нагрузкам, работая в условиях предельного износа.

Проблема Последствия для среды
Отсутствие ограждений Бесконтрольный выпас, распространение инфекций
Хранение органики на земле Загрязнение водоносных слоев и почвы

"Инфраструктурный нигилизм — это болезнь. Люди строят объекты, забывая об их влиянии на экологический ландшафт. Дрон лишь подсвечивает архитектурный хаос", — подчеркнула специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Административные дела запущены в работу. Предприниматели получили предостережения, но "штрафной рычаг" — лишь малая часть решения. Властям приходится балансировать, вспоминая, как масштабные проекты вроде строительства больниц в Лахденпохье требуют системного подхода, а не латания дыр.

"Ситуация типичная. Фермеры экономят на оборудовании площадок для навоза. Это не просто грязь, это реальный риск эпидемий в регионе", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о контроле агросектора

Зачем Россельхознадзор использует дроны в Карелии?

Для оперативного обследования труднодоступных и частных территорий, где визуальный осмотр с земли затруднен или ограничен заборами.

Какие санкции ждут нарушителей?

Предостережения, предписания об устранении и административные штрафы за несоблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
