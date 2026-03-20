Карельские фермы перешли в режим "большого брата". Инспекторы Россельхознадзора сменили классические рейды на дроны, превращая проверку сельских территорий в тактическую разведку. Результат — 36 нарушений за два месяца. Сельхозбизнес проигрывает битву с собственной небрежностью.
Технология "видит" всё. Безответственное хранение навоза, отсутствие заборов, биологические свалки. В Надвоицах дрон зафиксировал двухметровую "органическую гору" прямо у жилого дома. Это не просто дилетантство — это потенциальное заражение грунтовых вод. В Вокнаволоке дела обстоят не лучше: фермеры игнорируют базовые нормы городской среды и поселенческой логистики.
"Дрон — это идеальный инструмент для фиксации халатности. Раньше доказать факт свалки или разрастания биоотходов было квестом для инспектора, а теперь это просто качественный фотоотчет с координатами", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Масштаб проблемы поражает. Собственники экономят на фундаментальных вещах, что делает их бизнес крайне уязвимым. Подобно тому, как транспортная инфраструктура Сортавалы требует точного планирования, аграрное производство не прощает игнорирования саннорм. А пока бизнес-структуры пытаются "сэкономить", энергосети региона готовятся к пиковым нагрузкам, работая в условиях предельного износа.
|Проблема
|Последствия для среды
|Отсутствие ограждений
|Бесконтрольный выпас, распространение инфекций
|Хранение органики на земле
|Загрязнение водоносных слоев и почвы
"Инфраструктурный нигилизм — это болезнь. Люди строят объекты, забывая об их влиянии на экологический ландшафт. Дрон лишь подсвечивает архитектурный хаос", — подчеркнула специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.
Административные дела запущены в работу. Предприниматели получили предостережения, но "штрафной рычаг" — лишь малая часть решения. Властям приходится балансировать, вспоминая, как масштабные проекты вроде строительства больниц в Лахденпохье требуют системного подхода, а не латания дыр.
"Ситуация типичная. Фермеры экономят на оборудовании площадок для навоза. Это не просто грязь, это реальный риск эпидемий в регионе", — объяснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Для оперативного обследования труднодоступных и частных территорий, где визуальный осмотр с земли затруднен или ограничен заборами.
Предостережения, предписания об устранении и административные штрафы за несоблюдение ветеринарно-санитарных норм.
