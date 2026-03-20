Смольный закладывает 358 млн рублей на добровольное медицинское страхование чиновников. В системе координат бюджета Северной столицы эта сумма выглядит как попытка создать "премиум-аккаунт" для узкой прослойки управленцев. Пока город решает, где проложить новую магистраль для жителей новых кварталов, 12 тысяч государственных служащих готовятся к страхованию с индивидуальным чеком в 8,5 млн рублей на человека.
Тендер покрывает всё: от стоматологии до вызова врача на дом. Объем страхового покрытия напрямую коррелирует с иерархией в ведомстве. Чем выше статус, тем глубже "медицинский профиль". В то время как обычные горожане тестируют биометрические входы в метро, бюджетные приоритеты смещаются в сторону защиты здоровья конкретного аппарата чиновников. Мы наблюдаем классическую диспропорцию — вложения в "человеческий капитал" измеряются не эффективностью управления, а стоимостью полиса.
"Бюджетный процесс — это всегда отражение приоритетов. Когда мы видим такие цифры, вопрос не в наличии ДМС как такового, а в его стоимости. Это не инвестиция в недвижимость или долгосрочные проекты, это покупка лояльности через соцпакет", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно город продолжает точечное благоустройство Петербурга, которое часто затормаживается из-за бюрократических проволочек. Система тратит миллионы на страховку, пока социальные объекты, такие как школа в Московском районе СПб, проходят через тернии госзакупок и длительных согласований.
|Категория
|Финансовый вес
|ДМС чиновников (12 тыс. чел.)
|358 млн рублей
|Средний чек на лицо
|От 8,5 млн рублей
"Чиновник — это тоже наемный работник. Другой вопрос, что себестоимость обслуживания этих услуг часто непрозрачна. Мы видим, как спрос на коммерческие услуги сжимается по всему городу, а эта ниша остается непотопляемой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Согласно условиям тендера, это губернатор, государственные служащие, их супруги и дети — совокупная выборка около 12 тысяч человек.
Да, спектр медицинских манипуляций жестко привязан к должности. Статусный уровень определяет глубину доступа к закрытым клиникам.
"Социальная политика должна быть инклюзивной. Когда мы видим, что статистика безнадзорности в городе требует внимания, распределение средств на VIP-медицину вызывает логичный общественный скепсис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.