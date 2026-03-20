Последний акт драмы: в Новосибирской области завершается масштабная зачистка частных подворий

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирской области официально поставили точку в процессе "санитарной зачистки". Власти отрапортовали: последний этап изъятия скота в зоне пастереллеза завершается. Фермерское хозяйство "Водолей" в Ордынском районе станет финальной точкой в этой карантинной эпопее. Вирус, опустошивший сельские дворы, отступил. Осталась лишь бюрократическая уборка территорий.

Три коровы с бирками в ушах
Фото: commons.wikimedia.org by Annie Spratt
Три коровы с бирками в ушах

Хирургия без наркоза: эпидемический процесс

С точки зрения биологии, пастереллез — это классическая инфекционная катастрофа. Микроорганизм Pasteurella multocida превращает легкие животного в кусок плотной ткани. Метафорически говоря, скот тонет на суше. Административный ответ региональных властей напоминает ампутацию конечности для спасения организма. Жестко. Директивно. Эффективно.

"Масштаб изъятия обусловлен высокой контагиозностью штамма. Учитывая характер распространения, альтернативы тотальной депопуляции в очагах практически не было. Вопрос лишь в скорости выплат компенсаций", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Губернатор Травников ссылается на 15-дневное "затишье". Это типичный инкубационный период в Сибири, когда видимость благополучия замещает реальную динамику. Для фермера потеря стада — это не просто кризис сельского хозяйства, это обнуление социальной стратегии семьи.

"Работа с последствиями ЧС требует ювелирной точности в оценке стоимости активов. Любая задержка или заниженные коэффициенты вызывают социальное напряжение, которое потом годами тлеет в сводках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Бюджетная арифметика потерь

Показатель Статус реализации
Карантинный режим Этап сворачивания
Изъятие поголовья Завершение в Ордынском районе

Администрирование падежа происходит сухо. Акты списания закрывают счета, где раньше были живые циклы роста. Инфраструктурные риски остаются высокими: режим ЧС лишь купирует симптомы, но не меняет ветеринарную безопасность региона.

"Ситуация в районах показала хрупкость цепочек поставок. Когда мы говорим про агросектор, мы обязаны держать в уме риски износа ветеринарной базы и человеческий фактор в каждом отдельно взятом подворье", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о пастереллезе

Почему изымают скот, если животные выглядят здоровыми?

Пастереллез высококонтагиозен. Видимое здоровье животных может быть ложным — они являются носителями инфекции, заражая соседей через воздух или корма.

Будут ли выплаты фермерам покрывать рыночную стоимость?

Власти заявляют о законности процедур, однако оценка стоимости активов часто становится камнем преткновения в административных спорах между аграриями и бюджетом.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
