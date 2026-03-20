Яд в канализацию, а не в стаканы: Рязань выжигает теневой рынок спирта и опасных таблеток

Рязанская область затягивает гайки на рынке суррогата. Пока столичный московский ритейл режет убыточные точки, региональные власти выжигают теневой сектор спирта и таблеток. Итоги года — это не просто сухая статистика, а история о том, как система фильтрации выплескивает тонны яда в канализацию вместо прилавков. Чистка охватила всё: от пыльных сельпо до глянцевых маркетплейсов.

Фото: pixabay.com by frolicsomepl is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Горсть таблеток

Алкогольный дебет: литры и штрафы

Теневой рынок спиртного в регионе напоминает изношенные коммуникации: латаешь в одном месте — прорывает в другом. За год силовики и инспекторы изъяли 2 140 литров сомнительной жидкости. Это объем, способный отравить небольшой моногород. В отличие от столицы, где вводят платный проезд на МСД для регуляции трафика, здесь регуляция происходит через жесткое административное давление.

"Рынок алкоголя крайне чувствителен к уровню доходов. Когда легальный продукт дорожает, потребитель уходит в 'гаражный' сегмент. Штрафы в 87 миллионов — это серьезный удар по оборотному капиталу нелегалов, но полностью проблему решит только выравнивание акцизной политики", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

777 административных дел — таков урожай проверок. К ответственности привлекли 600 человек. Сумма наложенных штрафов достигла 87 миллионов рублей. Это сопоставимо с бюджетами на новые полосы в Москве, только здесь деньги изымаются из карманов нарушителей в пользу государства.

Фармацевтический щит: блокировка цифрового яда

Лекарственный контрафакт — это уже не просто нарушение, а игра со смертью. В аптеках и больницах провели 102 ревизии. Эксперты досмотрели 747 образцов препаратов. Точечная работа позволила вычислить два фальсификата, которые могли попасть в кровь пациентов. Это как лотерея в ярком пакетике с семенами, только ценой становится жизнь.

"Контроль за лекарствами в регионах сейчас жестче, чем когда-либо. Маркировка 'Честный знак' отсекает грубые подделки, но интернет остается 'серой зоной'. Блокировка сайтов — это бесконечная погоня, которую нужно вести ежедневно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Цифровой фронт оказался самым масштабным. Власти заблокировали 179 страниц в соцсетях и на маркетплейсах. Там торговали тем, что запрещено к свободной продаже. Пока одни регионы обсуждают студенческий капитал, Рязань вычищает информационное поле от незаконных аптекарей.

Экономика контрафакта в цифрах

Борьба с нелегальным оборотом — это всегда вопрос рентабельности. Чем выше риск и штраф, тем меньше желания работать "в черную". Рязанская область демонстрирует тактику выжженной земли для перекупщиков, аналогично тому, как Тула и Тамбов прощаются с посредниками в торговле с Беларусью.

Показатель Значение за год Изъятый алкоголь (литры) 2 140 Выявленные правонарушения 777 Заблокированные интернет-ресурсы 179 Сумма штрафов (млн руб) 87

"Административные споры по алкогольной и фарм-лицензиям часто заканчиваются плачевно для бизнеса. Суды сегодня не склонны прощать нарушения, связанные со здоровьем граждан. Оспорить такие штрафы практически невозможно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Эффективность контроля напрямую зависит от скорости реакции на жалобы населения. Пока одни обивают пороги судов, чтобы вылезти из кредитной ямы, другие пытаются заработать на подделках, рискуя свободой.

Ответы на популярные вопросы о контроле рынка

Как отличить поддельный алкоголь в магазине?

Используйте приложение "АнтиКонтрафакт Алко". Сканируйте федеральную специальную марку. Если система выдает ошибку — перед вами суррогат. Также обращайте внимание на цену: она не может быть ниже минимальной розничной цены, установленной законом.

Что делать, если купил лекарство, а оно оказалось некачественным?

Немедленно прекратите прием и обратитесь в Росздравнадзор. Сохраните чек и упаковку. Вы можете проверить подлинность через систему маркировки, отсканировав QR-код Data Matrix на коробке.

Куда жаловаться на сайты, торгующие спиртным ночью?

Информацию о таких ресурсах можно передать в Роспотребнадзор или Роскомнадзор. Ведомства блокируют подобные страницы в досудебном порядке.

