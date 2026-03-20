Дворы превратились в полигоны: мусорный коллапс заставил инспекторов выйти на охоту в Костроме

Кострома задыхается не от весеннего цветения, а от нерасторопности мусорных королей. Управление муниципальных инспекций перешло в режим ежедневной охоты за нарушениями. Итог закономерен: региональный оператор "ЭкоТехноМенеджмент" получил сразу 19 предписаний. Мусорный коллапс в отдельно взятых дворах стал поводом для жестких санкций, когда горы отходов начали менять карту города быстрее, чем муниципальные чиновники. Если вовремя не вывезти бак, система начинает гнить с головы, превращая жилые кварталы в полигоны.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Не очищенный двор от снега и мусора

Логистика против халатности: хроника рейдов

Муниципальные инспекторы работают "по звонку" и по факту. Жители Костромы, уставшие от заваленных площадок, забрасывают мэрию жалобами. Это не просто социальные угрозы комфорту, а прямой саботаж санитарных норм. Ревизоры зафиксировали 19 критических точек, где графики превратились в филькину грамоту. На сегодняшний день 18 очагов зачищены, но один адрес остается "в серой зоне" — оператор не успел ликвидировать завалы в установленный срок.

"Ситуация с мусором в регионах часто напоминает промышленный кризис в миниатюре: техника изношена, логистика хромает. Но закон суров — если услуга оплачена, она должна быть оказана", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Штрафы и сроки: цена просроченного бака

За единственный "просроченный" эпизод регоператору грозит административка. Суммы кажутся смешными для монополиста — от 10 до 20 тысяч рублей. Однако накопительный эффект предписаний может стать юридической миной. Пока в регионе дорожает проезд и растут операционные расходы, любая финансовая потеря бьет по маржинальности бизнеса. Власти обещают, что рейды не станут разовой акцией устрашения.

Показатель Данные по Костроме Выданные предписания 19 штук Устраненные нарушения 18 штук Размер возможного штрафа 10 000 — 20 000 рублей

"Мы видим, как в судах часто затягивается расселение аварийного жилья или решение коммунальных споров. Муниципальные инспекции сейчас — это единственный быстрый инструмент влияния на бизнес в сфере ЖКХ", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Цифровой надзор и общественный контроль

Мэрия предлагает горожанам не ждать милости от дворников, а брать смартфоны в руки. На сайте администрации запущен сервис мониторинга. Это своеобразная цифровизация контроля: онлайн-графики и прямые контакты ответственных. Прозрачность системы должна исключить ситуации, когда мусоровоз "потерялся" где-то между дворами. На фоне того, как прогноз половодья угрожает размыть дороги, стабильность работы коммунальных служб становится критически важной.

"Инфраструктура должна работать как часы, будь то строительство спорткомплексов или банальный вывоз ТБО. Кострома сейчас тестирует модель жесткого административного давления на подрядчика", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вывозе мусора в Костроме

Где посмотреть график вывоза мусора для моего дома?

Вся оперативная информация размещена на официальном сайте Администрации города Костромы в специализированном разделе "Вывоз мусора".

Куда жаловаться, если баки переполнены несколько дней?

Необходимо обращаться в Управление муниципальных инспекций Костромы. Специалисты проводят проверки ежедневно на основании сигналов от жителей.

Что грозит оператору за игнорирование предписаний?

Предусмотрены административные штрафы до 20 тысяч рублей за каждый случай нарушения сроков исполнения предписания.

