Асфальтовый каток идёт на рекорд: Иваново ждёт замена двадцати пяти километров полотна в сезоне

Иваново готовится к дорожной "перезагрузке". В 2026 году власти анонсировали ремонт 44 объектов. Суммарная дистанция — 25,5 км свежего асфальта. Город вскрывают слоями, пытаясь успеть до осенних дождей. Глава города подтвердил: темпы растут, а вместе с ними и градус недовольства водителей в пробках.

Дорожные цели 2026: основные участки

Дорожная сеть Иванова напоминает уставший механизм, требующий не просто смазки, а замены деталей. В список счастливчиков попали улицы Громобоя, Наговицыной-Икрянистовой и Рабфаковская. Эти артерии давно требовали внимания. На Громобоя обновят почти километр полотна — от Калинина до моста через Уводь.

Параллельно город доделывает "хвосты" прошлого периода. Улицы Хлебникова и Велижская, а также Дуниловское шоссе перешли в 2026 год как переходящие контракты. Это нормальная практика для крупных объектов, где инфраструктура парка и прилегающих зон требует комплексного подхода, а не просто латания дыр.

"Объемы растут, но дефицит квалифицированных подрядчиков остается острой проблемой. Часто мы видим, как инвестиции в инфраструктуру буксуют из-за низкого качества проектной документации на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особое внимание — мостам. Переправа на Смольной должна быть сдана в ноябре. Это критическая точка, задержка на которой парализует движение в северной части города. Мэрия уверяет: контроль жесткий, подрядчики предупреждены о санкциях.

Проспекты и ключевые узлы

Главный нерв города — улица Лежневская. Реконструкция участка у кольца автовокзала идет со скрипом. Техническая готовность всего 10%. Рабочие копаются в сетях, перекладывая коммуникации, которые не меняли десятилетиями. Срок сдачи — 30 октября. Если не успеют, зима превратит стройплощадку в ледяной капкан.

Проспекты Ленина и Шереметевский остаются в осаде. Тут благоустройство растянется до 2027 года. В текущем сезоне акцент сделан на отрезке проспекта Ленина между Почтовой и Красной Армией. Здесь не просто меняют асфальт, а пытаются создать комфортную городскую среду с новыми тротуарами и освещением.

"Масштабные раскопки в центре всегда вскрывают проблемы ЖКХ. Часто дорожники натыкаются на гнилые трубы, и тогда ремонт теплосети или водопровода съедает все временные резервы. Без синхронизации с коммунальщиками класть асфальт бессмысленно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

В список на текущий год также попали улица Попова, Кирякиных, Каравайковой и Домостроителей. Для периферийных районов это долгожданное событие. Жители частного сектора и окраин часто чувствуют себя забытыми, пока центр блестит новым гранитом. Однако коммунальный кризис может настигнуть и здесь, если ливневки не справятся с нагрузкой.

Показатель Значение за период Количество объектов в 2025 году 31 дорога План на 2026 год 44 дороги Протяженность ремонта 2026 25,5 км

Городские власти активно ищут подрядчиков через тендеры. На кону — контракты по улицам Демидова, Смольной и Маршала Жаворонкова. Конкуренция должна сбить цену, но главное — не потерять в качестве, как это часто бывает при аренде земли или госзакупках с сомнительными исполнителями.

"Важно, чтобы новые пешеходные зоны и тротуары не превратились в полосу препятствий. Озеленение и освещение должны идти в комплекте с асфальтом, а не спустя два года после сдачи дороги", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог

Когда завершится реконструкция улицы Лежневской?

Согласно текущему графику, основные работы на участке у кольца автовокзала должны быть завершены до 30 октября 2026 года. Сейчас объект находится на стадии переустройства инженерных коммуникаций.

Почему ремонт проспектов Ленина и Шереметевского длится так долго?

Работы ведутся поэтапно в рамках комплексной модернизации центра Иванова. Проект включает не только замену полотна, но и обновление подземных сетей, тротуаров и системы освещения, что требует значительного времени.

Какие улицы в частном секторе отремонтируют?

В список включены 2-я Волгоградская, переулки Слесарный и Милиции, а также 14-й Проезд. Эти объекты планируется привести в порядок в течение строительного сезона 2026 года.

Читайте также