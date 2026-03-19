Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов

Банковское рабство в отдельно взятом регионе официально приговорили к высшей мере. Тамбовская область заходит в жесткий федеральный эксперимент по внедрению "белых банкоматов". Это не просто смена дизайна пластиковых коробок в торговых центрах.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек засовывает карту в банкомат

Это тотальный демонтаж привычной системы, где каждый банк охраняет свой "кеш" как дракон золото. Теперь снимать наличные без комиссии разрешат всем, везде и в любом объеме. Система встряхнется. Старые правила обнуляются.

Белые банкоматы: финансовый коммунизм или расчет?

Тамбов превращается в полигон для обкатки новой модели денежного обращения. Глава региона Евгений Первышов и десант из Центробанка и "Росинкас" закладывают фундамент под сеть универсальных устройств. Суть проста: банкомат перестает быть собственностью конкретного бренда. Он становится точкой доступа, которой финансы региона подчиняются без фильтров. Нет разницы, какая наклейка на вашей карте. Нулевая комиссия — это база, а не маркетинговая акция.

"Это бред считать, что банки добровольно откажутся от комиссий в пользу клиента. Здесь работает жесткий государевый расчет по оптимизации логистики налички. Один 'белый' аппарат заменяет три брендированных, снижая издержки на инкассацию в разы", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проект напрямую завязан на указы президента и федеральные цели до 2036 года. Пока в стране обсуждают индекс производства 2026, Тамбов строит специализированное хранилище наличных. Это будет ядро системы, защищенное от внешних шоков и санкционных завихрений. Если раньше банки конкурировали за место у входа в супермаркет, то теперь инфраструктура станет общей.

Экономика процесса: куда уходят миллионы

Государство планирует сэкономить на этом празднике щедрости около 35 миллионов рублей. Сумма кажется скромной для масштабов страны, но для региона это реальные деньги, которые можно пустить на латание дыр в ЖКХ или поддержку социальных объектов. Экономия пойдет за счет оптимизации имущества: меньше аренды, меньше охраны, меньше лишнего железа на улицах.

Параметр Новая модель ("Белые банкоматы") Комиссия для сторонних банков 0% всегда Доступность в глубинке Повышенная за счет единого хранилища Экономия бюджета 35 млн рублей за цикл

Для бизнеса и рядового жителя выгода очевидна. Больше не нужно бегать по кварталу в поисках "своего" терминала. Пока Тамбовский хлебозавод борется с долгами, рядовой потребитель получит возможность забрать свои честно заработанные без поборов. Ликвидность в руках населения — это топливо для местной торговли.

"Инфраструктура изношена, и создание единой сети — это попытка спасти систему от коллапса. Если каждый банк будет тянуть одеяло на себя, стоимость обслуживания наличных станет заградительной", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инфраструктура и риски: выдержит ли Тамбов

Внедрение цифровых технологий должно подтянуть инвестиционный климат. Но гладко бывает только на бумаге. Город помнит, как котельные Тамбова не справляются с регулировкой тепла, так и цифровая трансформация может споткнуться о физический износ сетей. "Белый" банкомат требует стабильного канала связи и бесперебойного питания, что в условиях весенних перетопов и аварий становится вызовом.

"Для области это шанс войти в список технологических лидеров. Главное, чтобы благие намерения не разбились о реальное благоустройство дворов и состояние подъездных путей к этим самым устройствам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Криминальный аспект тоже нельзя сбрасывать со счетов. Универсальность притягивает не только честных граждан. Пока полиция ловит умельцев, подделывающих рецепты в даркнете, банкиры будут укреплять киберзащиту единого хранилища. Единая точка доступа — это всегда единая точка отказа, если защита даст течь.

Ответы на популярные вопросы о новых банкоматах

Зачем нужны "белые банкоматы", если есть СБП?

Наличные всё еще составляют значительную часть оборота в регионах, особенно вне крупных узлов. СБП работает в цифре, а новые устройства обеспечивают физическую доступность банкнот без лишних трат.

Будут ли лимиты на снятие?

Лимиты устанавливаются банком-эмитентом карты, но техническая комиссия за использование самого банкомата в "белой сети" будет обнулена для всех участников эксперимента.

Когда устройства появятся на улицах?

Проект уже стартовал, сейчас идет фаза развертывания центрального хранилища и синхронизации протоколов безопасности между банками-партнерами и "Росинкас".

Читайте также