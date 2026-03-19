Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа

Ростов-на-Дону готовится к большой кинопремьере. В южной столице стартуют съемки байопика о Василии Вакуленко. Фильм "Баста. Начало игры" обещает стать не просто биографией, а манифестом целого поколения, выросшего на стыке эпох. Роль главного рэпера страны доверили Славе Копейкину. Выбор символичный — актер уже прочувствовал эстетику уличного драйва в хите "Слово пацана".
Сюжет закручен вокруг начала 2000-х. Это время, когда эпоха ларьков и хаотичной торговли была нормой жизни, а будущие звезды хип-хопа писали тексты в тетрадках между разборками на районах. Режиссер Стас Иванов намерен показать "тот самый" Ростов — жесткий, солнечный и непричесанный. Студия "Газгольдер" делает ставку на аутентичность, заставляя актеров буквально вживаться в пыльный южный ландшафт.
В юности Баста был таким же пацаном, как мы все — мечтающим, стремящимся, тем, кто когда-то писал тексты в тетрадку и бесконечно верил в себя. Интересно показать период до его всеобщей известности, — рассказал актер Слава Копейкин.
Для съемок потребуется специфическая натура. Городской дизайн-код сегодня стремительно меняется, и декораторам придется потрудиться, чтобы спрятать современное благоустройство под слоем "ламповой" разрухи девяностых.
"Кинопроизводство всегда дает косвенный толчок региону. Это новые рабочие места для технического персонала и реклама локаций для туристов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Пока киношники ищут вдохновение, город живет своей прагматичной жизнью. Съемки фильма всегда сопряжены с транспортными трудностями. Перекрытие дорог неизбежно приведет к тому, что нарушение графиков общественного транспорта станет головной болью для мэрии. Водителям стоит заранее вспомнить, что штрафы в Ростовской области за неправильную парковку в охранных зонах киносъемок могут неприятно удивить.
|Параметр
|Реальность 2026
|Главная роль
|Слава Копейкин (Турбо)
|Локация
|Ростов-на-Дону, центр
|Бюджет проекта
|Не разглашается (Газгольдер)
Съемочной группе придется столкнуться и с бытовыми реалиями. На фоне того, как модернизация ЖКХ заставляет вскрывать асфальт по всему центру, поиск "чистых" от раскопок улиц превращается в квест. Кроме того, временный приток команды проекта может чуть встряхнуть рынок краткосрочного жилья, на котором сейчас квартиры подешевели из-за избытка предложений. Об этом сообщает Donday.ru.
"Приезд большой съемочной группы — это краткосрочный стресс для инфраструктуры. Но для имиджа Ростова как культурного центра Юга это важный плюс", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Точная дата релиза не названа, но активная фаза продакшена запланирована на летне-осенний сезон 2026 года.
Баста выступает продюсером и идейным вдохновителем, его появление в камео вполне вероятно, но основное внимание приковано к игре Славы Копейкина.
Организаторы стараются не мешать работе госучреждений, однако в Ростове активно внедряются социальные инициативы по поддержке семей, и перекрытие дорог может повлиять на логистику в этих районах.
