Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете

Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону готовится к большой кинопремьере. В южной столице стартуют съемки байопика о Василии Вакуленко. Фильм "Баста. Начало игры" обещает стать не просто биографией, а манифестом целого поколения, выросшего на стыке эпох. Роль главного рэпера страны доверили Славе Копейкину. Выбор символичный — актер уже прочувствовал эстетику уличного драйва в хите "Слово пацана".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кино и улицы: Ростовская натура

Сюжет закручен вокруг начала 2000-х. Это время, когда эпоха ларьков и хаотичной торговли была нормой жизни, а будущие звезды хип-хопа писали тексты в тетрадках между разборками на районах. Режиссер Стас Иванов намерен показать "тот самый" Ростов — жесткий, солнечный и непричесанный. Студия "Газгольдер" делает ставку на аутентичность, заставляя актеров буквально вживаться в пыльный южный ландшафт.

В юности Баста был таким же пацаном, как мы все — мечтающим, стремящимся, тем, кто когда-то писал тексты в тетрадку и бесконечно верил в себя. Интересно показать период до его всеобщей известности, — рассказал актер Слава Копейкин.

Для съемок потребуется специфическая натура. Городской дизайн-код сегодня стремительно меняется, и декораторам придется потрудиться, чтобы спрятать современное благоустройство под слоем "ламповой" разрухи девяностых.

"Кинопроизводство всегда дает косвенный толчок региону. Это новые рабочие места для технического персонала и реклама локаций для туристов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика кадра: что остается за объективом

Пока киношники ищут вдохновение, город живет своей прагматичной жизнью. Съемки фильма всегда сопряжены с транспортными трудностями. Перекрытие дорог неизбежно приведет к тому, что нарушение графиков общественного транспорта станет головной болью для мэрии. Водителям стоит заранее вспомнить, что штрафы в Ростовской области за неправильную парковку в охранных зонах киносъемок могут неприятно удивить.

Параметр Реальность 2026
Главная роль Слава Копейкин (Турбо)
Локация Ростов-на-Дону, центр
Бюджет проекта Не разглашается (Газгольдер)

Съемочной группе придется столкнуться и с бытовыми реалиями. На фоне того, как модернизация ЖКХ заставляет вскрывать асфальт по всему центру, поиск "чистых" от раскопок улиц превращается в квест. Кроме того, временный приток команды проекта может чуть встряхнуть рынок краткосрочного жилья, на котором сейчас квартиры подешевели из-за избытка предложений.  Об этом сообщает Donday.ru.

"Приезд большой съемочной группы — это краткосрочный стресс для инфраструктуры. Но для имиджа Ростова как культурного центра Юга это важный плюс", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о съемках

Когда выйдет фильм "Баста. Начало игры"?

Точная дата релиза не названа, но активная фаза продакшена запланирована на летне-осенний сезон 2026 года.

Будет ли в фильме сниматься сам Василий Вакуленко?

Баста выступает продюсером и идейным вдохновителем, его появление в камео вполне вероятно, но основное внимание приковано к игре Славы Копейкина.

Затронут ли съемки социальные объекты города?

Организаторы стараются не мешать работе госучреждений, однако в Ростове активно внедряются социальные инициативы по поддержке семей, и перекрытие дорог может повлиять на логистику в этих районах.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Новости Москвы сегодня
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Мир. Новости мира
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Последние материалы
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Трамп дергает поводок: Нетаньяху запрещают жечь иранские вышки из-за взлета цен на бензин
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор
Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков
Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете
Подоконник больше не поле боя: простые тактильные ловушки спасают редкую флору от когтей
Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА
Пекарь вне закона: в Воронежской области наказали женщину за попытку накормить проезжих
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.