Через Улан-Удэ пройдет новый маршрут силы: три страны готовят гигантский ж/д коридор

Геополитический разворот на Восток обретает стальные контуры. Три государства — Россия, Китай и Монголия — готовятся окончательно закрепить ТЭО центрального железнодорожного коридора, который проёдет через Улан-Удэ. Главным бенефициаром и ключевым узлом этой логистической петли становится Бурятия. Проект длиной почти 6000 километров превращает старые рельсы в артерию глобального значения.

Транспортный треугольник: цифры и факты

Проект не возник из вакуума. Фундамент заложили ещё в 2016 году в Ташкенте. Тогда главы государств утвердили Программу создания экономического коридора. Теперь время бюрократии закончилось. В Санкт-Петербурге на форуме МТЛФ подпишут документы, которые запустят реальную стройку. Центральный коридор — это 5975 км пути, из которых монгольский участок Сухэ-Батор — Замын-Ууд составит более тысячи километров.

"Транзитный потенциал требует колоссальных вложений в износ сетей. Без модернизации локальных узлов мы просто не переварим такой поток грузов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для России критически важен участок Наушки — Улан-Удэ. Это 254 километра, которые должны стать скоростным шлюзом для китайского экспорта. Китай со своей стороны уже готовит линию Жининь — Эрлянь. Синхронизация графиков и технических стандартов — главная задача текущего этапа. Это не просто перевозка контейнеров, а создание новой экономической реальности для депрессивных регионов.

Улан-Удэ как логистическое сердце Сибири

Бурятская столица перестает быть конечной точкой маршрута. Она превращается в распределительный хаб. Развитие железной дороги неизбежно потянет за собой рынок недвижимости и складскую логистику. Город, чей бюджет традиционно зависит от дотаций, получает шанс на автономность за счет транзитных платежей и создания рабочих мест.

Участок коридора Протяженность (км) Жининь — Эрлянь (Китай) 328 Сухэ-Батор — Замын-Ууд (Монголия) 1087 Наушки — Улан-Удэ (Россия) 254

"Инвестиции в такие коридоры — это всегда игра вдолгую. Регионам нужно готовить кадры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Развитие транспортного коридора заставляет пересматривать планы по инфраструктуре. Когда через город идут миллионы тонн груза, нагрузка на муниципальные сети растет по экспоненте. Нужно строить не только депо, но и жилые кварталы для специалистов. Сегодняшние цены на жилье в Улан-Удэ могут показать резкий рост на фоне притока федеральных денег в проект.

От рельсов к крыльям: авиационный вектор

Железная дорога — лишь часть пазла. Параллельно Москва и Улан-Батор обсуждают возобновление прямого авиасообщения. На фоне того, как аэропорт Улан-Удэ бьет рекорды по пассажиропотоку, новые рейсы выглядят логичным шагом. Транспортная связность должна быть комплексной: от мультимодальных хабов до комфортных терминалов.

"Городская среда обязана соответствовать статусу международного хаба. Благоустройство — это не просто лавочки, а удобство для бизнеса", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Строительство линии Багахангай — долина Хушиг станет дополнительным стимулом. Это свяжет железнодорожную сеть с новым международным аэропортом Монголии. В итоге авиация и железная дорога будут работать в связке, сокращая время доставки грузов и людей из Пекина в Москву. Бурятия в этой схеме — главный фильтр и точка сборки, сообщает МОНЦАМЭ.

Ответы на популярные вопросы о коридоре

Зачем нужен отдельный коридор через Монголию, если есть Транссиб?

Это кратчайший путь из Северного Китая в Центральную Россию. Он разгружает Восточный полигон и дает альтернативный маршрут в обход загруженных приморских портов.

Когда начнется реальное строительство?

Утверждение ТЭО — финальный шаг перед проектированием. Активная фаза работ на ряде участков запланирована на ближайшие два года после подписания документов в Санкт-Петербурге.

