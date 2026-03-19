Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА

Россия » Поволжье

Власти Пермского края официально пересмотрели ограничительные меры, касающиеся эксплуатации беспилотных воздушных судов на территории региона. Новое постановление губернатора знаменует собой переход от жесткого запрета к системе обязательного информирования специализированных служб.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg
Новый порядок использования БПЛА

Согласно актуализированным правилам, владельцы дронов обязаны уведомлять о планируемом вылете экстренные службы по номеру 112 или дежурные части МВД минимум за один час до старта. Вместе с тем, пользователю необходимо предоставить детальные сведения о типе аппарата, точном месте, времени и предполагаемой продолжительности полета в установленной зоне. Данные изменения направлены на сохранение баланса между потребностями граждан и обеспечением высокого уровня общественной безопасности.

"Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Прежний документ от июня 2023 года, вводивший тотальные ограничения, признан утратившим силу", — говорит представитель администрации.

Безопасность и контроль

Стоит отметить, что обновленная правовая база по-прежнему оставляет за государственными органами исключительное право на публикацию информации о мерах противодействия незаконным запускам в регионе. В свою очередь, либерализация правил использования воздушного пространства должна способствовать развитию промышленного и частного секторов эксплуатации беспилотной авиации. Общий контроль за соблюдением регламента полетов сохраняется за территориальными подразделениями правоохранительных органов и отделами единой дежурно-диспетчерской службы, сообщает properm.ru.

Дальнейшее регулирование отрасли будет зависеть от эффективности работы системы предварительных уведомлений в повседневных условиях. Несмотря на смягчение режима, соблюдение установленных временных рамок и географических зон остается приоритетным требованием для всех операторов гражданских беспилотников.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
