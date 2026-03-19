Дроны под контролем: Пермский край делает шаг к свободе с новыми правилами для владельцев БПЛА

Власти Пермского края официально пересмотрели ограничительные меры, касающиеся эксплуатации беспилотных воздушных судов на территории региона. Новое постановление губернатора знаменует собой переход от жесткого запрета к системе обязательного информирования специализированных служб.
Согласно актуализированным правилам, владельцы дронов обязаны уведомлять о планируемом вылете экстренные службы по номеру 112 или дежурные части МВД минимум за один час до старта. Вместе с тем, пользователю необходимо предоставить детальные сведения о типе аппарата, точном месте, времени и предполагаемой продолжительности полета в установленной зоне. Данные изменения направлены на сохранение баланса между потребностями граждан и обеспечением высокого уровня общественной безопасности.
"Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Прежний документ от июня 2023 года, вводивший тотальные ограничения, признан утратившим силу", — говорит представитель администрации.
Стоит отметить, что обновленная правовая база по-прежнему оставляет за государственными органами исключительное право на публикацию информации о мерах противодействия незаконным запускам в регионе. В свою очередь, либерализация правил использования воздушного пространства должна способствовать развитию промышленного и частного секторов эксплуатации беспилотной авиации. Общий контроль за соблюдением регламента полетов сохраняется за территориальными подразделениями правоохранительных органов и отделами единой дежурно-диспетчерской службы, сообщает properm.ru.
Дальнейшее регулирование отрасли будет зависеть от эффективности работы системы предварительных уведомлений в повседневных условиях. Несмотря на смягчение режима, соблюдение установленных временных рамок и географических зон остается приоритетным требованием для всех операторов гражданских беспилотников.
