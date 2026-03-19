Финал бетонной аферы: в Ярославле поставили точку в деле о 100 миллионах, уплывших из карманов дольщиков

Ярославская Фемида выставила финальный счет по делу ЖК "Дружная семья". Оганнес Егоян, архитектор одной из самых известных бетонных пустот города на улице Жуковского, получил 11 лет колонии суммарно. Девять лет от Башкирии и свежая добавка от Кировского районного суда. Цена вопроса — 108 миллионов рублей, испарившихся вместе с надеждами 97 семей на ключи от девятнадцатиэтажного счастья.

новостройка

Стройка века: 35% бетона и зеро на счетах

Проект "Дружная семья" задумывался в 2014 году как монументальный жилой комплекс. Егоян, жонглируя юридическими лицами вроде ООО "Единая торгово-закупочная компания" и "СК МегаСтрой", собрал внушительный банк. Однако вместо отделочных работ и благоустройства площадки, стройка застыла на отметке в 35% готовности. Суд подтвердил: достраивать дом никто и не планировал. Деньги превратились в личный ресурс директора.

"Это классическая схема: создание видимости работ на старте для привлечения основной массы средств. Когда инвестиции в проект прекращаются, застройщик просто 'умывает руки', оставляя город с недостроем", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Интересно, что "номиналы" — директора филиалов, которых Егоян подставил под удар — вышли из воды сухими. Суд счел их непричастными, ведь они, в отличие от босса, пытались хоть как-то реанимировать процесс. Пока в Ярославле обсуждают парковочное пространство и новые налоги, дольщики годами смотрят на пустые глазницы оконных проемов.

Гастроли застройщика: от Ярославля до Стерлитамака

Егоян — персонаж поистине общероссийского масштаба. До ярославского финала он успел "наследить" в Башкирии, где Стерлитамакский суд уже выписал ему приличный срок за мошенничество. Схема везде идентична: яркие рендеры, обещания и резкое исчезновение. Сейчас осужденный в бегах. Система дала сбой: домашний арест сменили на запрет определенных действий, и фигурант просто не пришел на приговор.

Показатель Статистика дела Сумма ущерба 108 000 000 рублей Обманутые дольщики 97 человек Готовность объекта 35% Итоговый срок 11 лет общего режима

"Такие 'беглые' приговоры — большая проблема для рынка. Люди видят, что инвестиции в недвижимость сопряжены с риском не просто потерять деньги, но и не увидеть виновных за решеткой годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по жилью Артур Дмитриевич Волков.

Судьба "скелета" на Жуковского

Что делать с недостроем? Власти пытаются выставить бетонный остов на торги. План прагматичен: найти того, кто купит этот памятник жадности, а вырученные средства направить на компенсации. Пока рынок Ярославля лихорадит, а погода испытывает городские сети на прочность, дольщики остаются заложниками юридических процедур.

"Достроить такое здание часто дороже, чем снести и возвести новое. Износ конструкций под открытым небом без консервации критичен. Нужно жестко проверять тарифы и сметы на достройку", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Для многих покупка квартиры здесь была попыткой запрыгнуть в последний вагон доступного жилья. Теперь же, когда скоростная железная дорога обещает сделать Ярославль пригородом Москвы, стоимость этих метров могла бы взлететь, но вместо прибыли люди получили бесконечные суды, сообщает "МК в Ярославле".

Ответы на популярные вопросы о долгостроях

Сколько реально получит Егоян?

Судом назначено 11 лет колонии общего режима по совокупности преступлений в Ярославле и Стерлитамаке. Срок начнет исчисляться с момента задержания.

Что будет с деньгами дольщиков?

Власти планируют реализовать объект на торгах. Деньги пойдут на выплату компенсаций, однако их сумма вряд ли покроет текущую рыночную стоимость утраченного жилья.

Почему застройщик смог сбежать?

Мера пресечения была смягчена судом на этапе следствия. Это позволило осужденному скрыться до оглашения финального вердикта.

