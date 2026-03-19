Осторожно, двери закрываются: в Ярославской области турист пытался уехать в Пермь на заводском турникете

Рыбинск в очередной раз подтвердил статус города контрастов, где суровая индустриальная эстетика сталкивается с безграничной фантазией заезжих гастролеров. 34-летний житель Пермского края, прибывший в Ярославскую область, решил устроить себе персональный тур по достопримечательностям, но в качестве катализатора выбрал крепкий алкоголь. Итог — штурм заводской проходной, которую портал в иную реальность превратил в станцию метрополитена.

Фото: https://ru.freepik.com by fanjianhua is licensed under Free Турникет

Метростроевцы из Перми: как водка меняет ландшафт

Приезжий из Перми, видимо, привык к размаху мегаполисов. Оказавшись в Рыбинске, он быстро дошел до кондиции, когда реальность начинает расслаиваться. Бутылка водки за пазухой стала его билетом в воображаемую подземку. Заметив проходную одного из местных промышленных гигантов, мужчина уверенно зашагал к турникетам. В его затуманенном сознании заводской забор превратился в вестибюль, а суровые охранники — в дежурных по станции, которые почему-то отказываются принимать оплату.

"Внутренний туризм часто сталкивается с проблемой неадекватного поведения. Приезжие путают гостеприимство с безнаказанностью, а благоустройство Ярославля воспринимают как аттракцион без правил", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Когда "сотрудники метрополитена" в форме ЧОП преградили путь, турист перешел к активной фазе протеста. В ход пошел отборный мат и требования немедленно подать состав до Перми. Конфликт быстро перерос в мелкое хулиганство. Охрана, не оценив перформанса, вызвала полицию. Стражи порядка быстро приземлили "пассажира", прервав его галлюциногенное путешествие в отделении МВД.

Заводской забор против туристического потока

Рыбинск — город специфический. Здесь компромисс между заводами и комфортом ищется годами. Промышленные зоны здесь соседствуют с историческим центром, что иногда сбивает с толку неподготовленных гостей. Если в Ярославле активно обсуждается скоростная железная дорога до столицы, то в Рыбинске инфраструктурные мечты пока приземлены до уровня тротуаров и парковок.

Объект в реальности Объект в глазах туриста Заводская проходная с вертушкой Вход на станцию метрополитена Охранники предприятия Злые контролеры подземки Бутылка водки 0,5 л Проездной документ без лимита

"Подобные инциденты на режимных объектах недопустимы. Любое незаконное проникновение на территорию завода — это нарушение протоколов безопасности, которое требует немедленного жесткого реагирования силовиков", — отметил эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Для города, где посуточная аренда квартир стала золотой жилой, подобные "метростроевцы" — плохой знак. Туризм должен приносить деньги в бюджет, а не загружать работой правоохранительные органы. Пока одни обсуждают платные парковки в Ярославле, другие пытаются штурмовать заводы с криками о синей ветке метро.

Сутки на протрезвление: цена ошибки на карте

Утро в отделе полиции Рыбинска выдалось томным. Протрезвевший гость из Перми искренне не понимал, как оказался за решеткой. Объяснения про "метро" вызвали у оперативников лишь грустную улыбку. Вместо поездки в вагоне мужчина получил 24 часа в камере. Административный протокол по статье о мелком хулиганстве стал логичным финалом его ярославского вояжа.

"Закон суров: нецензурная брань в общественном месте и попытка прорыва на частную территорию — это классический состав 20.1 КоАП РФ. Сутки ареста — минимальная плата за такой дебош", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Пока синоптики обещают аномальное тепло в Ярославле, градус неадеквата на улицах области, кажется, растет быстрее температуры. Инцидент в Рыбинске наглядно показал: даже самая качественная подготовка к садовому сезону или турпоездке не спасет от административного ареста, если путать индустриальные объекты с транспортными узлами, сообщает "76.ру".

Ответы на популярные вопросы о происшествии в Рыбинске

Есть ли на самом деле метро в Рыбинске или Ярославле?

Нет, ни в одном городе Ярославской области метрополитена не существует. Ближайшее метро находится в Москве.

Какое наказание получил турист?

Суд назначил мужчине административный арест сроком на одни сутки по статье за мелкое хулиганство.

Действительно ли он пытался пройти на завод с водкой?

Да, по данным МВД, при задержанном была бутылка спиртного, которую он планировал распивать по пути в своем воображаемом метро.

