Пекарь вне закона: в Воронежской области наказали женщину за попытку накормить проезжих

Россошанский районный суд вынес приговор местной жительнице за несанкционированную торговлю выпечкой на железнодорожной платформе. Пять домашних пирожков по 100 рублей за штуку обернулись для женщины административным делом и штрафом, превышающим потенциальную выручку в два раза. Ситуация на вокзале обнажила конфликт между вековой традицией "вокзального общепита" и жестким регламентом современных перевозок.
Инцидент произошел еще весной, когда у состава "Москва — Нальчик" правоохранители обнаружили стихийную точку продаж. Женщина предлагала пассажирам свежую выпечку, не имея статуса ИП и разрешительных документов. В эпоху, когда новая транспортная революция диктует строгие санитарные и юридические нормы, подобные инициативы караются быстро и методично. Пять изделий в корзине стали вещественными доказательствами незаконного предпринимательства.
"Такая торговля — это всегда риск. Нет контроля качества, нет санитарных книжек. В судебной практике это классический состав по статье 14.1 КоАП РФ. Суд обязан реагировать, так как железная дорога — зона повышенной опасности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Для региона, где Воронежское черноземье считается житницей страны, продажа еды кажется естественным промыслом. Однако системный подход требует легализации. Пока одни получают миллиарды для черноземья в виде субсидий, малый бизнес на платформе рискует последним рублем. Полиция пресекает попытки заработать "мимо кассы", особенно на стратегических объектах инфраструктуры.
Стоимость одного пирожка составляла 100 рублей. Сумма штрафа — 1000 рублей. Чтобы окупить это наказание, женщине пришлось бы продать 10 пирожков, работая "в ноль". Это суровая математика стихийного рынка. В то время как бюджеты выделяют средства на господдержку аграриев, частник на местах остается один на один с кодексом административных правонарушений.
|Параметр
|Значение / Условие
|Цена за 1 пирожок
|100 рублей
|Сумма штрафа
|1000 рублей
|Статус продавца
|Без регистрации ИП / Самозанятости
|Разрешение на торговлю
|Отсутствует
"В регионах наблюдается дефицит легальных торговых мест на транспортных узлах. Это толкает людей в теневой сектор. Но бюджеты территорий требуют дисциплины, и суды здесь неумолимы", — отметил эксперт по региональным бюджетам Валерий Козлов.
Проблемы контроля в регионе касаются не только пирожков. В Воронеже силовики регулярно проводят рейды, проверяя воинский учет мигрантов и законность нахождения на объектах инфраструктуры. Дисциплина становится главным трендом: от соблюдения правил торговли до чистоты в жилых районах, где порой приюты захватывают микрорайоны, нарушая санитарные границы.
Россошанский районный суд признал женщину виновной. Минимальный штраф в тысячу рублей — скорее предупредительный выстрел. Правоохранители подчеркивают: покупка еды с рук на вокзале опасна для здоровья пассажиров. Даже если это обычное пищевое отравление — ответственность ляжет на перевозчика, допустившего торговлю на платформе, сообщает "МК в Воронеже".
"Гастрономический туризм в регионах должен быть цивилизованным. Продажа пирожков на перроне — это анахронизм, который нужно переводить в формат этно-фестивалей или санкционированных фуд-кортов", — подчеркнула обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Работа по очистке вокзалов от стихийных рынков продолжается. Силовики и суды формируют среду, где правила первичны. Для правовой системы это вопрос принципа и безопасности тысяч пассажиров поезда "Москва — Нальчик".
Только при наличии договора аренды торгового места с РЖД или вокзалом, регистрации бизнеса и всех ветеринарных/санитарных сертификатов на продукцию.
Согласно ст. 14.1 КоАП РФ, штраф составляет от 500 до 2000 рублей с возможностью конфискации товара.
Закон един для всех. Основные причины: отсутствие контроля качества продуктов (риск массовых отравлений) и нарушение режима безопасности на объектах транспорта.
