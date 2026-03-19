Доигрался в хакера: владимирский айтишник получил путевку на строгий режим за госизмену

Цифровой след в блокчейне стал приговором. Во Владимирской области завершился громкий процесс над 47-летним местным жителем, который превратил свой компьютер в инструмент финансовой диверсии. Десятки транзакций в криптовалюте на счета экстремистских и проукраинских террористических ячеек обернулись для него 15 годами строгого режима. Юридическая машина сработала жестко: статью за госизмену применили без лишних сантиментов.

Фото: https://unsplash.com by Boitumelo is licensed under Free
Криптовалюта как пособник предательства

Обвиняемый системно накачивал деньгами структуры, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Следствие доказало: подсудимый сознательно выбрал путь "спонсора" деструктивных сил. В 2022 и 2023 годах он регулярно переводил средства на анонимные кошельки. Иллюзия анонимности развеялась быстро — оперативники УФСБ зафиксировали каждый цент.

"Это бред — думать, что блокчейн защитит от правосудия. Любая помощь иностранной организации в ущерб стране — это прямая дорога под 275-ю статью УК РФ. Здесь нет политики, здесь голые факты нарушения государственной безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Признание вины не спасло от сурового вердикта. Для Владимирской области, где сейчас активно идет модернизация производства и восстановление промышленных гигантов, подобные инциденты воспринимаются как прямая попытка подорвать стабильность тыла. Пока одни строят, другие пытаются разрушить фундамент изнутри.

Букет статей: от экстремизма до госизмены

Фемида выставила жесткий счет за содеянное. Суд учел, что фигурант уже отбывает срок за пропаганду терроризма в интернете. Новый приговор добавил к его "биографии" внушительные пятнадцать лет. Это не просто изоляция, а сигнал всем любителям поиграть в подпольную кассу экстремизма. Система планомерно вычищает пространство от тех, кто пытается влиять на социально-экономическое развитие региона через деструктивные каналы.

Статья УК РФ Суть наказания
ст. 275 (Госизмена) Лишение свободы и финансовый контроль
ч. 1 ст. 282.3 (Финансирование) Запрет на работу в ИТ-сетях на 2 года

"Закон суров, но в условиях текущего давления на границы и экономику любая финансовая подпитка врага карается максимально. Мы видим четкую тенденцию к ужесточению ответственности за административные и уголовные проступки подобного рода", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Региональный фон: безопасность и дисциплина

Владимир — не место для игр с законом. Пока область решает насущные задачи, такие как реформа транспорта или сдерживание коммунальных тарифов, правоохранители зачищают поле от угроз. Жители привыкли считать копейки в платежках за отопление, и новость о том, что их сосед отправлял миллионы на экстремизм, вызывает лишь глухое раздражение.

Случай с 47-летним владимирцем подтверждает: контроль за финансовыми потоками стал тотальным. Даже недвижимость за рубежом или сложные переводы не скрывают истинных намерений участников теневых схем. Суд поставил точку, лишив осужденного доступа к клавиатуре и интернету на годы вперед.

"Региональный бюджет и инвестиции требуют тишины и безопасности. Любые проявления экстремизма бьют по репутации территории сильнее, чем дефицит кадров в ЖКХ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о деле

Почему перевод крипты считается госизменой?

Закон трактует любую финансовую помощь организациям, действующим против интересов РФ, как государственную измену. Способ перевода не имеет значения.

Какое дополнительное наказание получил осужденный?

Помимо 15 лет колонии, ему запретили 2 года администрировать сайты и ограничили свободу еще на 1,5 года после выхода из МЛС.

Вступил ли приговор в законную силу?

На данный момент приговор в законную силу не вступил, у защиты остается право на апелляцию, сообщает ГТРК "Россия.Владимир".

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
