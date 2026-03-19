Читу отмоют к юбилею за сотни миллионов: что изменится на улицах уже в апреле

Забайкалье готовится к большой чистке. Чита, часто мелькающая в федеральных сводках из-за мусорных коллапсов, обязана сбросить грязевой панцирь к 25 апреля. Губернатор Александр Осипов поставил жесткий ультиматум. Город отмечает 175-летие. Праздник на фоне разбитых бордюров и пыльных бурь — сценарий, который власть не устраивает. Система ЖКХ переходит в режим мобилизации.

Логика бюджета: куда потекут миллионы

Мэрия Читы вскрыла кубышку. На кону 480 миллионов рублей. Эти деньги — не просто цифры, а топливо для благоустройства Забайкалья, которое должно реанимировать 819 километров дорожной сети. Речь идет о комплексном содержании. В пакет входят ремонт полотна, реанимация светофоров и очистка ливневок. Ливневые коллекторы в Чите — отдельная боль. Каждый ливень превращает город в Венецию, только без гондол и эстетики.

"Это не просто уборка, а попытка сшить расползающееся лоскутное одеяло городской инфраструктуры. Мы видим, как проект Дальневосточные дворы и городские программы пытаются синхронизировать, чтобы бюджет не вылетел в трубу за один строительный сезон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Приоритеты расставлены цинично и прагматично. Площадь Революции заберет львиную долю — 48 миллионов. Здесь заменят все: от покрытия до скамеек. Пока артисты планируют гастроли, чиновники планируют укладку плитки. Площадь Ленина получит скромные 2,7 миллиона. Видимо, там гранит еще держится. Самый экономный вариант достался площади Декабристов — всего 353 тысячи рублей на косметический ремонт.

Объект благоустройства Бюджет (млн руб.) Общее содержание дорожной сети 480,0 Площадь Революции (реновация) 48,0 Озеленение (цветы и посадки) 22,3 Площадь Ленина 2,7

Технология уборки: осужденные и субботники

Весь апрель объявлен месячником санитарной очистки. Власти Читы решили использовать комбинированный метод. С одной стороны — добровольно-принудительные субботники 18 апреля. С другой — дешевая рабочая сила. К очистке улиц от крупногабаритного мусора и спама на столбах привлекут граждан, приговоренных к общественным работам. Это эффективный инструмент для зачистки серой зоны, где коммунальные службы обычно буксуют.

"Привлечение осужденных к уборке — стандартная практика, когда нужно быстро закрыть дефицит рабочих рук. Но важно, чтобы за ними шел контроль качества, иначе мусор просто переместится из одного угла в другой", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Губернатор Осипов контролирует процесс лично. Требование жесткое: техника должна работать, а не стоять на балансе. Реновация дворов и улиц требует четкой логистики. Если мусор собрали в мешки 18 апреля, а вывезли в мае — грош цена такой работе. Пыль Забайкалья не прощает промедления. Она мгновенно забивает очищенные коллекторы при первом же ветре.

Озеленение и плитка: фасадный ремонт

Цветочный десант высадится в городе к 27 мая. На озеленение выделили 22,3 миллиона бюджетных рублей. На трех главных площадях города расцветут 139 видов культур. Культура требует красивых декораций. Для Читы, где климат испытывает растения на прочность, это всегда риск. Однолетники — дорогое удовольствие, которое исчезнет с первыми заморозками, но юбилей требует картинки.

"Высаживать цветы в условиях резких температурных перепадов — это всегда лотерея. Без автоматического полива и систем ухода 22 миллиона превратятся в сено через месяц после праздника", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Мэр Инна Щеглова настаивает на соблюдении графика. 25 апреля — точка невозврата. Город должен быть вылизан до блеска. Огромная протяженность улиц в 819 километров делает эту задачу почти невыполнимой без привлечения частного бизнеса. Владельцев магазинов и офисов заставят привести в порядок прилегающие территории. Чита и ее развитие зависят от того, насколько удачно город пройдет этот весенний тест на чистоплотность. Об этом сообщает правительство Забайкалья.

