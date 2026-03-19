Невидимые армии на пороге: чем для всех обернулось нашествие клещей на Кубани

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Юг » Краснодар

Информационная волна о нашествии "клещей-мутантов" на юге России разбилась о сухие факты. Сообщения о том, что Кубань атакуют полчища агрессивных членистоногих вида Hyalomma, оказались раздутым хайпом. Реальность куда прозаичнее: природа Юга живет по календарю, который в этом году сдвинулся из-за капризов погоды.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Мифы о мутантах и суровая реальность

Клещи Hyalomma всегда были частью ландшафта Краснодарского края. Это не завозной вид и не результат секретных экспериментов. В текущем сезоне их активность даже ниже нормы. Холодный старт года затормозил пробуждение популяции. Пока одни рисуют апокалиптические картины, эксперты фиксируют вялую динамику. Если в прошлые периоды первые укусы регистрировали уже в феврале, то сейчас система "хищник-жертва" буксует.

"Говорить о каких-либо аномальных количествах не приходится. Из-за холодной зимы они проснулись позже обычного. В прошлом году ситуация была куда острее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Андреевич Лебедев.

Затишье в полях не означает, что регион полностью безопасен. Урожай клубники в этом году может быть под угрозой из-за заморозков, но для клещей такие качели — лишь повод повременить с выходом. Как только почва прогреется, степные зоны станут зоной риска. При этом благоустройство территорий и регулярная обработка парков остаются единственным барьером между насекомым и человеком.

Реальные угрозы: лихорадка и ареал

Вид Hyalomma крупнее привычных лесных клещей. Они — основные переносчики Конго-крымской геморрагической лихорадки. Болезнь бьет жестко: температура под 40, ломота, язвы. Это не "мутация", а их стандартный биологический арсенал. Основная зона их влияния — степная часть края, где идет активное сельское хозяйство. Именно там контакт человека с переносчиком наиболее вероятен.

Признак Реальность 2024-2025
Численность Ниже среднего из-за погодных аномалий
География Степные районы, пастбища, заброшенные сельхозугодья

"В этом году клещи пока малочисленны и не проявляют высокой активности. Однако риски для аграрного сектора остаются, особенно при работе на открытых грунтах", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

Броня против укусов: как не стать жертвой

Лучшая тактика — физическая изоляция. Светлая одежда позволяет заметить врага до того, как он найдет лазейку к коже. Узкие манжеты и заправленные в сапоги брюки работают эффективнее любых дорогих спреев. Репелленты помогают слабо — Hyalomma адаптированы к жестким условиям. Важно помнить, что даже в черте города, где идет реновация Краснодара и много пустырей, бдительность терять нельзя.

"Природные риски на юге — это не только клещи, но и оползни или наводнения. Каждая ЧС требует превентивных мер, а в случае с насекомыми — жесткого соблюдения протоколов безопасности", — добавила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Для тех, кто планирует отдых на Кубани, правила просты: осмотр себя и близких каждые два часа. Помните, что клещ не нападает сразу, он ищет место для присасывания. Скорость вашей реакции — это залог здоровья в условиях, когда природа Юга диктует свои правила игры.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Правда ли, что клещи Hyalomma могут прыгать?

Нет, это миф. Они активно преследуют жертву на земле, но летать или совершать затяжные прыжки не способны.

Помогают ли обычные средства от комаров?

Крайне слабо. Против иксодовых клещей нужны специализированные акарицидные препараты, наносимые строго на одежду.

Правда ли, что мутации сделали их неуязвимыми?

Никаких мутаций не зафиксировано. Это стандартный вид, чья жизнедеятельность зависит исключительно от температуры и влажности.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Павел Андреевич Лебедев, аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, эксперт по ЧС Ирина Викторовна Петрова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.