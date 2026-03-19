Петропавловск вытаскивают из грязи: 22 километра дорог закатают в асфальт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Петропавловск избавляется от имиджа "грязного города". 144 километра дорог здесь до сих пор представляют собой обычную землю, которая превращается в кашу при первом дожде. Власти города обещают закрыть этот вопрос за пять лет. План амбициозный. Текущий сезон — переломный.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Асфальт вместо грязи: темпы 2024-2025

Город перестал латать старое и взялся за создание нового. С 2024 года в Петропавловске закатали в твердое покрытие 39 километров бывших грунтовок. В 2025 году список пополнился 16 улицами. Дорожники зашли на окраины: Позолотина, Таштитова и Крылова теперь не требуют вездеходов. Это не просто модернизация причалов в переносном смысле, а реальная деблокада районов.

"Проблема грунтовых дорог — это не только дискомфорт, но и колоссальные затраты на содержание техники. Перевод в асфальт снижает издержки бюджета на грейдирование в долгосрочной перспективе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В 2026 году каток пройдет еще по 22 километрам. В плане — 31 улица. Проекты рисуют не в кабинетах. Аким города Серик Мухамедиев утверждает: список формировали по жалобам жителей. Когда муниципальный контракт выполняется под надзором общественности, шансов на халтуру меньше.

Показатель Статус / Планы
Остаток грунтовых дорог 144 км
Отремонтировано (2024-2025) 39 км
План на 2026 год 22 км (31 улица)
Срок полной ликвидации грунта 5 лет

Инженерные артерии: путепроводы и расширение

Одним асфальтированием пробки не победить. Город задыхается в узких горлышках. Ключевой объект — путепровод по улице Универсальная. Его обещают сдать летом 2026 года. Без этой связки логистика встанет. Параллельно пробивают новую улицу Фрунзе. Она должна соединить микрорайон Береке с центром, минуя заторные зоны. Это критически важно, учитывая безопасность связи и доступа спецслужб в новые кварталы.

"Развитие ливневой канализации на улице Кизатова — стратегический шаг. Без нормального водоотвода новый асфальт сойдет вместе со снегом через два сезона", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Улицу Кизатова расширят до четырех полос. Здесь же появится тротуар и обновленная ливневка. Город пытается лечить не симптомы, а причину деградации полотна — застой воды. Пока аварийный фонд требует расселения, новые дороги должны стимулировать частную застройку и бизнес-активность на окраинах.

"Административные барьеры и споры по земельным участкам часто тормозят дорожные работы. Важно, чтобы юридическая чистота проектов соблюдалась до выхода техники на объект", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о дорожном строительстве

Почему нельзя заасфальтировать все улицы за один год?

Ограничения финансовые и технические. Прокладка дороги с нуля требует замены коммуникаций, подготовки основания и разработки ливневой системы. Бюджет распределен на пятилетний цикл, чтобы не допустить кассового разрыва и перегрузки подрядчиков.

Как выбираются улицы для первоочередного ремонта?

В приоритете — транзитные маршруты, дороги к социальным объектам (школам, больницам) и улицы с наибольшим количеством жалоб от населения в системе мониторинга.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.