Петропавловск избавляется от имиджа "грязного города". 144 километра дорог здесь до сих пор представляют собой обычную землю, которая превращается в кашу при первом дожде. Власти города обещают закрыть этот вопрос за пять лет. План амбициозный. Текущий сезон — переломный.
Город перестал латать старое и взялся за создание нового. С 2024 года в Петропавловске закатали в твердое покрытие 39 километров бывших грунтовок. В 2025 году список пополнился 16 улицами. Дорожники зашли на окраины: Позолотина, Таштитова и Крылова теперь не требуют вездеходов. Это не просто модернизация причалов в переносном смысле, а реальная деблокада районов.
"Проблема грунтовых дорог — это не только дискомфорт, но и колоссальные затраты на содержание техники. Перевод в асфальт снижает издержки бюджета на грейдирование в долгосрочной перспективе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В 2026 году каток пройдет еще по 22 километрам. В плане — 31 улица. Проекты рисуют не в кабинетах. Аким города Серик Мухамедиев утверждает: список формировали по жалобам жителей. Когда муниципальный контракт выполняется под надзором общественности, шансов на халтуру меньше.
|Показатель
|Статус / Планы
|Остаток грунтовых дорог
|144 км
|Отремонтировано (2024-2025)
|39 км
|План на 2026 год
|22 км (31 улица)
|Срок полной ликвидации грунта
|5 лет
Одним асфальтированием пробки не победить. Город задыхается в узких горлышках. Ключевой объект — путепровод по улице Универсальная. Его обещают сдать летом 2026 года. Без этой связки логистика встанет. Параллельно пробивают новую улицу Фрунзе. Она должна соединить микрорайон Береке с центром, минуя заторные зоны. Это критически важно, учитывая безопасность связи и доступа спецслужб в новые кварталы.
"Развитие ливневой канализации на улице Кизатова — стратегический шаг. Без нормального водоотвода новый асфальт сойдет вместе со снегом через два сезона", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Улицу Кизатова расширят до четырех полос. Здесь же появится тротуар и обновленная ливневка. Город пытается лечить не симптомы, а причину деградации полотна — застой воды. Пока аварийный фонд требует расселения, новые дороги должны стимулировать частную застройку и бизнес-активность на окраинах.
"Административные барьеры и споры по земельным участкам часто тормозят дорожные работы. Важно, чтобы юридическая чистота проектов соблюдалась до выхода техники на объект", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Ограничения финансовые и технические. Прокладка дороги с нуля требует замены коммуникаций, подготовки основания и разработки ливневой системы. Бюджет распределен на пятилетний цикл, чтобы не допустить кассового разрыва и перегрузки подрядчиков.
В приоритете — транзитные маршруты, дороги к социальным объектам (школам, больницам) и улицы с наибольшим количеством жалоб от населения в системе мониторинга.
