Горняки вышли из нор: в Красноярске поселился необычный металлический персонаж Гоша
Невидимые армии на пороге: чем для всех обернулось нашествие клещей на Кубани
Зубы теряют крепость до того, как заболит: один визуальный признак сигналит о ранней фазе заболевания
Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой
Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане
Петропавловск вытаскивают из грязи: 22 километра дорог закатают в асфальт
Подводный флот ушел на дно истории: Пентагон объявил о полном разгроме морских сил Ирана
Сорняки вне закона: какой высоты трава на огороде заставит власти отобрать вашу территорию
Топливный кран на замке: Россия подготовилась полностью перекрыть вывоз бензина из страны

Миллионы за пустоту: куда ушли бюджетные деньги на несостоявшийся проект в центре Калининграда

Площадь Победы в Калининграде избавилась от своего самого долгоживущего архитектурного недоразумения. Постамент, возведенный под памятник князю Владимиру, демонтирован. Десять лет он служил лишь подставкой для случайного железного креста, игнорируя любые стандарты городской среды. Теперь площадка очищена епархией. Городской ландшафт вздохнул легче, но осадок бюджетных трат остался.

Площадь Победы, город Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Зандер виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бетонный призрак площади Победы

"Сначала мы тратим миллионы на фундаменты без проектов, а потом удивляемся, почему у нас проседает транспортная инфраструктура. Порядок наводится тогда, когда каждый рубль имеет фамилию ответственного", — отметил в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Бюджетная арифметика десятилетней давности

В 2015 году на обустройство "места под памятник" Горсовет выделил 5,7 млн рублей. Андрей Кропоткин, возглавлявший тогда орган, обещает лично изучить ситуацию. В то время городская мэрия уверяла, что проект памятника прошел все согласования. Реальность оказалась далека от смет — меценаты не нашли средств, а постамент стал частной собственностью РПЦ в рамках приходского участка.

"Ситуации, когда бюджетные инвестиции растворяются в воздухе без осязаемого результата, подрывают доверие к муниципальным инициативам. Амортизация таких решений измеряется не годами, а годами репутационных потерь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Параметр Ситуация 2015 года
Инвестиции бюджета 5,7 млн рублей
Статус объекта Участок 22 сотки

Сейчас Кропоткин утверждает: дальнейшие работы пройдут без участия государства. Внешнее финансирование и частная инициатива — единственные пути для завершения долгостроя. Опыт показывает, что в условиях экономической изоляции эксклава любые непрофильные траты вызывают вопросы у налогоплательщиков.

"Благоустройство должно приносить капитализацию территории, а не быть памятником нереализованным амбициям. Городская среда требует прагматизма, особенно при дефиците свободных площадок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о градостроительстве

Кто отвечает за демонтаж постамента?

Демонтаж ведет Калининградская епархия РПЦ, так как объект и участок перешли в их безвозмездное пользование, а затем и владение.

Будут ли возвращены бюджетные средства?

Вопрос об ответственности за нереализованный проект остается открытым. Официальных заявлений о возврате 5,7 млн рублей не поступало.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Садоводство, цветоводство
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Мир. Новости мира
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Последние материалы
Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой
Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане
Подводный флот ушел на дно истории: Пентагон объявил о полном разгроме морских сил Ирана
Сорняки вне закона: какой высоты трава на огороде заставит власти отобрать вашу территорию
Газовая камера для планеты: цены на топливо в Европе бьют рекорды из-за трамповской искры в Заливе
Миллионы за пустоту: куда ушли бюджетные деньги на несостоявшийся проект в центре Калининграда
Топливный кран на замке: Россия подготовилась полностью перекрыть вывоз бензина из страны
Белая стена стирает горизонт: на Колыму обрушится мощный циклон со скоростью ветра 20 метров в секунду
Сейсмический узел завязался туго: украинские бункеры готовят к встрече с неумолимым Орешником
За квартирами в Екатеринбург едут даже соседи по Уралу: спрос из других регионов вскрыл неожиданный тренд
