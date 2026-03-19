Миллионы за пустоту: куда ушли бюджетные деньги на несостоявшийся проект в центре Калининграда

Площадь Победы в Калининграде избавилась от своего самого долгоживущего архитектурного недоразумения. Постамент, возведенный под памятник князю Владимиру, демонтирован. Десять лет он служил лишь подставкой для случайного железного креста, игнорируя любые стандарты городской среды. Теперь площадка очищена епархией. Городской ландшафт вздохнул легче, но осадок бюджетных трат остался.

Бетонный призрак площади Победы

"Сначала мы тратим миллионы на фундаменты без проектов, а потом удивляемся, почему у нас проседает транспортная инфраструктура. Порядок наводится тогда, когда каждый рубль имеет фамилию ответственного", — отметил в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Бюджетная арифметика десятилетней давности

В 2015 году на обустройство "места под памятник" Горсовет выделил 5,7 млн рублей. Андрей Кропоткин, возглавлявший тогда орган, обещает лично изучить ситуацию. В то время городская мэрия уверяла, что проект памятника прошел все согласования. Реальность оказалась далека от смет — меценаты не нашли средств, а постамент стал частной собственностью РПЦ в рамках приходского участка.

"Ситуации, когда бюджетные инвестиции растворяются в воздухе без осязаемого результата, подрывают доверие к муниципальным инициативам. Амортизация таких решений измеряется не годами, а годами репутационных потерь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Параметр Ситуация 2015 года Инвестиции бюджета 5,7 млн рублей Статус объекта Участок 22 сотки

Сейчас Кропоткин утверждает: дальнейшие работы пройдут без участия государства. Внешнее финансирование и частная инициатива — единственные пути для завершения долгостроя. Опыт показывает, что в условиях экономической изоляции эксклава любые непрофильные траты вызывают вопросы у налогоплательщиков.

"Благоустройство должно приносить капитализацию территории, а не быть памятником нереализованным амбициям. Городская среда требует прагматизма, особенно при дефиците свободных площадок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о градостроительстве

Кто отвечает за демонтаж постамента?

Демонтаж ведет Калининградская епархия РПЦ, так как объект и участок перешли в их безвозмездное пользование, а затем и владение.

Будут ли возвращены бюджетные средства?

Вопрос об ответственности за нереализованный проект остается открытым. Официальных заявлений о возврате 5,7 млн рублей не поступало.

