Россия » Северо-Запад » Калининград

В Немане системный сбой: более сотни сотрудников местного предприятия два месяца не видят денег. Январь и февраль превратились в упражнение на выживание. Прокуратура, трудовая инспекция и Следственный комитет завалены жалобами, но счета работников остаются пустыми.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кризис платежей в Немане

Схема проста до неприличия. Руководство молчит. Люди, обременённые кредитами и бытовыми счетами, оказались в ловушке. Прошлый год уже подарил прецедент: тогда Калининградская ОЭЗ и надзорные органы купировали проблему, но без выплат компенсаций. "Дежавю" стоит людям нервов и стабильности.

"Ситуация типична для компаний с нарушенной ликвидностью — они латают дыры текущими поступлениями, забывая о фонде оплаты труда. Это банкротство менеджмента, а не предприятия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономические тиски эксклава

Регион живет в режиме экономической изоляции. Логистика — кость в горле любого производства. Пока одни предприятия наращивают морские артерии, другие тонут в кассовых разрывах. Попытки удержать баланс через янтарные налоги или субсидии часто разбиваются о реалии управления на местах.

"Задержка зарплат в условиях текущей инфляции — это не просто долг, это прямой удар по демографии региона. Люди просто уедут туда, где платят вовремя", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Параметр Статус
Долг по зарплате С января 2026
Количество пострадавших Более 100 человек

Городская среда Немана требует инвестиций в исторические фасады и реставрацию памятников, но пока внимание приковано к отсутствию оборотных средств у бизнеса. Рынок недвижимости и активность застройщиков — индикаторы общего самочувствия, и здесь Неман не показывает рекордов.

"Прокурорское реагирование здесь — единственная юридическая страховка. Трудовая инспекция часто работает постфактум, когда деньги со счетов уже выведены", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Ответы на популярные вопросы о невыплате зарплаты

Что делать работнику прямо сейчас?

Фиксировать каждый факт задержки в трудовой инспекции и прокуратуре. Параллельно подавать заявление на выдачу судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты — это самый быстрый способ.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.