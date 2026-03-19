В Немане системный сбой: более сотни сотрудников местного предприятия два месяца не видят денег. Январь и февраль превратились в упражнение на выживание. Прокуратура, трудовая инспекция и Следственный комитет завалены жалобами, но счета работников остаются пустыми.
Схема проста до неприличия. Руководство молчит. Люди, обременённые кредитами и бытовыми счетами, оказались в ловушке. Прошлый год уже подарил прецедент: тогда Калининградская ОЭЗ и надзорные органы купировали проблему, но без выплат компенсаций. "Дежавю" стоит людям нервов и стабильности.
"Ситуация типична для компаний с нарушенной ликвидностью — они латают дыры текущими поступлениями, забывая о фонде оплаты труда. Это банкротство менеджмента, а не предприятия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Регион живет в режиме экономической изоляции. Логистика — кость в горле любого производства. Пока одни предприятия наращивают морские артерии, другие тонут в кассовых разрывах. Попытки удержать баланс через янтарные налоги или субсидии часто разбиваются о реалии управления на местах.
"Задержка зарплат в условиях текущей инфляции — это не просто долг, это прямой удар по демографии региона. Люди просто уедут туда, где платят вовремя", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
|Параметр
|Статус
|Долг по зарплате
|С января 2026
|Количество пострадавших
|Более 100 человек
Городская среда Немана требует инвестиций в исторические фасады и реставрацию памятников, но пока внимание приковано к отсутствию оборотных средств у бизнеса. Рынок недвижимости и активность застройщиков — индикаторы общего самочувствия, и здесь Неман не показывает рекордов.
"Прокурорское реагирование здесь — единственная юридическая страховка. Трудовая инспекция часто работает постфактум, когда деньги со счетов уже выведены", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Фиксировать каждый факт задержки в трудовой инспекции и прокуратуре. Параллельно подавать заявление на выдачу судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты — это самый быстрый способ.
