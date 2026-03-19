За квартирами в Екатеринбург едут даже соседи по Уралу: спрос из других регионов вскрыл неожиданный тренд

Екатеринбург окончательно закрепил за собой статус строительного полигона страны, уступая по объемам только Москве. Пока остальная Россия осторожно присматривается к ценникам, на Урале за пять лет объем ввода жилья вырос вдвое, пробив отметку в 6 миллионов квадратных метров.

Спрос не охлаждают ни падающие темпы выдачи ипотек, ни весенняя оттепель, обнажающая проблемы старого фонда. Город переваривает индустриальные окраины, превращая их в новые центры силы.

Рейтинг районов-лидеров: Академический вне конкуренции

География сделок в 2025 году подтвердила статус-кво: Академический район остается "бетонным Эльдорадо" с результатом 5,5 тысячи договоров долевого участия. Здесь новостройки Екатеринбурга растут быстрее, чем успевают прокладывать трамвайные пути. Следом за гигантом идет Уктус, который за счет близости к горам и воде собрал 2 тысячи сделок. Замыкают топ Юго-Западный и ВИЗ, где старая застройка активно вытесняется высотными доминантами.

"Рынок Екатеринбурга перегрет ожиданием инфраструктурных прорывов. Мы видим, как спрос смещается от центра к окраинам, где обещают общественный транспорт нового поколения и автономные кварталы. Люди покупают не квадратные метры, а надежду на отсутствие пробок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Феномен Вторчермета: почему окраина подорожала в 4 раза

Главная сенсация аналитики — Вторчермет. Район, который десятилетиями считался суровой промзоной, показал рост интереса в 4,2 раза за три года. Количество активных кранов здесь увеличилось с 3 до 16. Основной драйвер — зачистка территорий под масштабные проекты вроде "Южной Ботаники". Это классическая джентрификация: на месте складов и ангаров появляются современные жилые экосистемы.

Район / Показатель Количество сделок (ДДУ) Академический 5 500 Уктус 2 000 Юго-Западный 1 900 ВИЗ 1 700

"Качество новых домов на окраинах часто выше, чем в центре, за счет современных материалов. Но есть риск: инженерные сети изношены, и весенний капремонт превращается в бесконечное латание дыр, которое новоселы почувствуют уже через год", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ипотечное похмелье: как рынок пережил "черный январь"

Декабрь 2025 года стал месяцем агонии: 4,6 тысячи сделок на фоне слухов об отмене льгот. Январь 2026-го ответил падением на 46%. Однако средний чек в Екатеринбурге держится на уровне 7,6 миллиона рублей. Город активно пылесосит капиталы из соседних регионов. Челябинск, Пермь и ХМАО обеспечивают более 20% звонков. Для северян купить квартиру в Екатеринбурге - это базовый сценарий инвестиции в будущее детей.

"Вторчермет и Эльмаш сейчас востребованы из-за низкой базы. Но застройщики забывают о комфорте: узкие тротуары и хаотичный кикшеринг превращают новые кварталы в полосу препятствий для пешеходов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему продажи в новостройках растут, несмотря на высокие ставки?

Срабатывает эффект "тихой гавани". При волатильности рубля бетон остается самым понятным активом. Плюс застройщики субсидируют ставки за свой счет, закладывая это в стоимость метра.

В каких районах Екатеринбурга самые высокие риски долгостроя?

Сейчас рынок защищен эскроу-счетами, но риск заморозки проектов выше там, где заявлено рекордное количество очередей при слабом финансовом плече застройщика.

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры в 2026 году?

Предложение в городе выросло на 26%, что давит на цены вниз. Но инфляция и стоимость материалов пока не позволяют девелоперам устраивать "распродажи".

