За квартирами в Екатеринбург едут даже соседи по Уралу: спрос из других регионов вскрыл неожиданный тренд

Екатеринбург окончательно закрепил за собой статус строительного полигона страны, уступая по объемам только Москве. Пока остальная Россия осторожно присматривается к ценникам, на Урале за пять лет объем ввода жилья вырос вдвое, пробив отметку в 6 миллионов квадратных метров.
Спрос не охлаждают ни падающие темпы выдачи ипотек, ни весенняя оттепель, обнажающая проблемы старого фонда. Город переваривает индустриальные окраины, превращая их в новые центры силы.
География сделок в 2025 году подтвердила статус-кво: Академический район остается "бетонным Эльдорадо" с результатом 5,5 тысячи договоров долевого участия. Здесь новостройки Екатеринбурга растут быстрее, чем успевают прокладывать трамвайные пути. Следом за гигантом идет Уктус, который за счет близости к горам и воде собрал 2 тысячи сделок. Замыкают топ Юго-Западный и ВИЗ, где старая застройка активно вытесняется высотными доминантами.
"Рынок Екатеринбурга перегрет ожиданием инфраструктурных прорывов. Мы видим, как спрос смещается от центра к окраинам, где обещают общественный транспорт нового поколения и автономные кварталы. Люди покупают не квадратные метры, а надежду на отсутствие пробок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Главная сенсация аналитики — Вторчермет. Район, который десятилетиями считался суровой промзоной, показал рост интереса в 4,2 раза за три года. Количество активных кранов здесь увеличилось с 3 до 16. Основной драйвер — зачистка территорий под масштабные проекты вроде "Южной Ботаники". Это классическая джентрификация: на месте складов и ангаров появляются современные жилые экосистемы.
|Район / Показатель
|Количество сделок (ДДУ)
|Академический
|5 500
|Уктус
|2 000
|Юго-Западный
|1 900
|ВИЗ
|1 700
"Качество новых домов на окраинах часто выше, чем в центре, за счет современных материалов. Но есть риск: инженерные сети изношены, и весенний капремонт превращается в бесконечное латание дыр, которое новоселы почувствуют уже через год", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Декабрь 2025 года стал месяцем агонии: 4,6 тысячи сделок на фоне слухов об отмене льгот. Январь 2026-го ответил падением на 46%. Однако средний чек в Екатеринбурге держится на уровне 7,6 миллиона рублей. Город активно пылесосит капиталы из соседних регионов. Челябинск, Пермь и ХМАО обеспечивают более 20% звонков. Для северян купить квартиру в Екатеринбурге - это базовый сценарий инвестиции в будущее детей.
"Вторчермет и Эльмаш сейчас востребованы из-за низкой базы. Но застройщики забывают о комфорте: узкие тротуары и хаотичный кикшеринг превращают новые кварталы в полосу препятствий для пешеходов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Срабатывает эффект "тихой гавани". При волатильности рубля бетон остается самым понятным активом. Плюс застройщики субсидируют ставки за свой счет, закладывая это в стоимость метра.
Сейчас рынок защищен эскроу-счетами, но риск заморозки проектов выше там, где заявлено рекордное количество очередей при слабом финансовом плече застройщика.
Предложение в городе выросло на 26%, что давит на цены вниз. Но инфляция и стоимость материалов пока не позволяют девелоперам устраивать "распродажи".
