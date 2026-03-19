Бюджетные миллионы в пустоту: как система помощи животным стала конвейером для смертей в Архангельской области

В деревне Повракульской архангельская система обращения с животными сгнила до основания. Государственный приют, обязанный быть островком спасения, превратился в конвейер смерти. Пока город развивает проекты арктической зоны, в его тылу гибнут сотни кошек и собак. Прокурорская проверка подтвердила: площадки для выгула номинальны, карантинные зоны отсутствуют, ветеринария заменена равнодушием.

Прокурорская эксгумация нарушений

Инспекторы вскрыли полный набор управленческого хаоса. Корма хранятся с нарушением температурного режима. Біологические отходы утилизируются вразрез с нормами. Персонал заблокировал доступ волонтеров, боясь огласки. Система "цифрового контроля" здесь представлена лишь реестром "мертвых душ", за которыми числится бюджетное финансирование.

"Ситуация в приюте — это классический пример полной деградации механизма муниципального заказа. Никакой отчетности за реальную жизнь, только сухая цифра в Excel, которая расходится с реальностью на кладбище за забором", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru Артур Волков.

Город тратит миллионы, пытаясь исправить ошибки, будь то модернизация парков или внедрение нейросетей для уборки снега, но в секторе защиты животных управленческие алгоритмы дают сбой. Ответственные лица отделались административными штрафами, сумма которых едва покрывает стоимость недельного содержания одного вольера. Это не наказание. Это плата за статус кво.

Статистика системной гибели

Математика приюта пугает. Из 419 отловленных собак 168 мертвы. Остальные "сбежали" или растворились в реестрах. Сроки жизни после отлова часто ограничены двумя неделями. Вчерашние счета за отопление жилых домов кажутся менее абсурдными, чем стоимость "содержания" животных, которые физически не доживают до вакцинации.

Показатель Данные за 2025 год Отловлено собак 419 Смертность (подтвержденная) 168

"Мы видим прямую зависимость: когда нет прозрачного учета, объект превращается в черную дыру. Бюджет выделяется на живых, а списывается на павших. Это нарушение всех ветеринарных протоколов", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Почему не работает ОСВВ

Система ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) в Архангельске существует на бумаге. Регион, где социальная поддержка требует максимальной концентрации ресурсов, сталкивается с хронической нехваткой кадров и управленческой апатией. Вместо выпуска стерилизованных животных — переполненные вольеры и бесконечные инфекции. Попытки наладить жизнь похожи на ремонт теплотрасс: латаем дыры там, где нужно менять всю конструкцию.

"Для качественной работы с популяцией нужны не штрафы, а инфраструктура. Если учреждение не может обеспечить базовый карантин, значит оно не должно функционировать вовсе", — [уверен] в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Повракульской

Почему животных не отдают волонтерам?

Руководство приюта прикрывается локальными актами, ограничивающими доступ. Прокуратура уже признала эти ограничения незаконными.

Какие штрафы грозят руководству?

Административная ответственность ограничена штрафом до 55 тысяч рублей, что является лишь долей от оборота бюджетных средств учреждения.

