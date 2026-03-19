Денежный дождь поливает грядки: гранты Минсельхоза Новгородской области ожидают эффективных ферм

Новгородская область открывает кредитные шлюзы для малого агробизнеса. Региональный Минсельхоз утвердил правила распределения грантов. Лимит на одно хозяйство — 30 миллионов рублей. Бюджет программы вырос на 7%, достигнув 181 миллиона.
Деньги выдают "под ключ": от молочных ферм до производства ягод. Система софинансирования — обязательный фильтр. Бросовых проектов здесь не ждут: капитал должен работать эффективно.
"Грантовая логика меняется. Мы даем ресурс не на закрытие дыр, а на создание добавленной стоимости. 30 миллионов — это точка входа в интенсивное производство, где дисциплина важнее желания", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Грант
|Лимиты
|Развитие фермерства
|3-30 млн рублей
|Потребкооперация
|Индивидуально
За семь лет в кооперацию вложили 205 миллионов рублей. Это становой хребет регионального АПК.
"Статистика кооперации показывает зрелость рынка. Фермеры перестали играть в одиночек и начали объединять активы для масштабирования прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Бумажная волокита уходит в цифру. Департамент Гостехнадзора перевел 64% услуг в онлайн. Время фермера — самый ценный ресурс в посевную. Чиновникам выгоднее мониторить онлайн, чем принимать очереди в кабинетах.
"Цифровизация — единственный способ снизить транзакционные издержки в сельской глубинке. Это как маркировка труб в промышленности — прозрачность исключает коррупционную коррозию", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Нижний предел определен в 3 миллиона рублей. Это база для уверенного старта малого предприятия.
Да, агротуризм выделен в отдельное направление. Регион активно стимулирует превращение ферм в туристические хабы.
