Денежный дождь поливает грядки: гранты Минсельхоза Новгородской области ожидают эффективных ферм

Новгородская область открывает кредитные шлюзы для малого агробизнеса. Региональный Минсельхоз утвердил правила распределения грантов. Лимит на одно хозяйство — 30 миллионов рублей. Бюджет программы вырос на 7%, достигнув 181 миллиона.

Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ферма в США

Миллионы на грядки: условия отбора

Деньги выдают "под ключ": от молочных ферм до производства ягод. Система софинансирования — обязательный фильтр. Бросовых проектов здесь не ждут: капитал должен работать эффективно.

"Грантовая логика меняется. Мы даем ресурс не на закрытие дыр, а на создание добавленной стоимости. 30 миллионов — это точка входа в интенсивное производство, где дисциплина важнее желания", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Грант Лимиты Развитие фермерства 3-30 млн рублей Потребкооперация Индивидуально

За семь лет в кооперацию вложили 205 миллионов рублей. Это становой хребет регионального АПК.

"Статистика кооперации показывает зрелость рынка. Фермеры перестали играть в одиночек и начали объединять активы для масштабирования прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифровой урожай: автоматизация Гостехнадзора

Бумажная волокита уходит в цифру. Департамент Гостехнадзора перевел 64% услуг в онлайн. Время фермера — самый ценный ресурс в посевную. Чиновникам выгоднее мониторить онлайн, чем принимать очереди в кабинетах.

"Цифровизация — единственный способ снизить транзакционные издержки в сельской глубинке. Это как маркировка труб в промышленности — прозрачность исключает коррупционную коррозию", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о поддержке АПК

Каков минимальный порог гранта?

Нижний предел определен в 3 миллиона рублей. Это база для уверенного старта малого предприятия.

Можно ли получить деньги на развитие туризма?

Да, агротуризм выделен в отдельное направление. Регион активно стимулирует превращение ферм в туристические хабы.

