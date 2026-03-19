Ключи от счастья без долгов: в Грозном две сотни семей получили готовое жилье с мебелью и полной отделкой

Грозный задает темп, который не снился столичным девелоперам. 200 таунхаусов для нуждающихся семей — это не просто квадратные метры. Это социальный детонатор, меняющий ландшафт чеченской столицы. Объект сдали под ключ на средства Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Скорость строительства поражает. Качество отделки — тоже. Чечня внедряет формат "коврового" благоустройства с мечетью и медресе в шаговой доступности. Ключи получили льготники: от многодетных до семей участников СВО.
Новый микрорайон — это архитектурный монолит. Здесь нет места хаосу. Дороги закатаны в асфальт. Дворы вылизаны. Инженерные системы интегрированы в каждый дом. Два парка общей площадью 16 тысяч квадратов превращают жилой сектор в зеленый оазис. Строительство жилья в таких объемах требует жесткого контроля. В Грозном этот контроль — персональный. Глава республики Рамзан Кадыров лично инспектировал готовность объекта к празднику Ид аль-Фитр.
"Такие проекты демонстрируют высокую эффективность локальных инвестиционных моделей. Когда внебюджетные средства работают напрямую на социальный запрос, минуя бюрократические фильтры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В ближайшей перспективе — духовная экспансия территории. На очереди мечеть на тысячу молельных мест. Рядом встанет медресе. Это классический пример формирования комфортной среды, где религия и быт спаяны воедино. Уникальный жилой комплекс в Грозном становится эталоном для кавказского урбанизма.
|Параметр проекта
|Показатели
|Количество домов
|200 таунхаусов
|Общая площадь парков
|16 000 кв. метров
|Источник финансирования
|РОФ им. Кадырова
|Инфраструктура
|Мечеть, медресе, парковки
Списки новоселов резали по живому. В приоритете те, кто отдал долг Родине или оказался в капкане судьбы. Семьи погибших бойцов получили не просто бетонные коробки. Жилье полностью меблировано. Это формат "заезжай и живи". Семьи погибших на СВО в регионах часто сталкиваются с очередями, но здесь вопрос решили волевым методом. Благотворительность Аймани Кадыровой в очередной раз сработала как швейцарские часы.
"Создание качественной инфраструктуры для уязвимых групп — это не только гуманизм, но и профилактика социальной напряженности. Грозный показывает пример системного подхода к благоустройству", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Льготные категории граждан — инвалиды и многодетные — получили доступ к современным коммуникациям. Никаких "времянок". Проект закрывает потребность в жилье для сотен людей. Льготная ипотека в данном случае не понадобилась — фонд взял все расходы на себя. Это мощный удар по дефициту доступного жилья в Чечне.
Архитектура Грозного стремительно меняется. От помпезных высоток город переходит к удобным малоэтажным формам. Таунхаусы позволяют сохранить семейный уклад, традиционный для Кавказа, при этом отвечая мировым стандартам. Строительство жилых комплексов такого типа требует особого внимания к сетям. В Чечне износ инфраструктуры минимален благодаря постоянным обновлениям.
"Эксплуатационная пригодность таких домов крайне высока. Малоэтажная застройка легче обслуживается и имеет меньший износ сетей по сравнению с многоквартирными "человейниками"", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Чеченская стройка — это всегда вызов времени. Сдать 200 домов в сжатые сроки — подвиг строителей. Расселение из жилья, которое не отвечает нормам, остается приоритетом республики. Город Грозный превратился в масштабный полигон для обкатки социальных инноваций в строительстве.
Все расходы взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Бюджетные средства ЧР в проекте не задействованы.
Среди новоселов — семьи участников СВО, погибших защитников, семьи с детьми-инвалидами и многодетные родители.
Таунхаусы сданы в эксплуатацию полностью меблированными и оснащенными всеми современными инженерными коммуникациями.
