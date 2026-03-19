Молоко не уедет, скот не выйдет: Ростовская область закрывает вывоз из-за опасной инфекции

Ростовская область захлопнула мясные ворота. Регион ввел жесткий запрет на вывоз живого скота, молока и любой продукции животноводства. Причина — пастереллез, который уже инфицировал 11 регионов страны и заставил 19 субъектов РФ перейти в режим обороны. Дон аграрный превращается в закрытый санитарный анклав, где учет каждой головы станет билетом на выживание фермерского бизнеса.

Коровы

Железобетонный карантин: что попало в стоп-лист

Минсельхоз региона выставил кордоны. Запрещено всё: от молока до эмбрионов. Пока власти проводят тотальный учет поголовья для последующей вакцинации, сельское хозяйство Дона вынуждено работать "в стол". Весь объем производимого молока теперь перерабатывается строго внутри области. Это не просто мера предосторожности, а попытка избежать полного блокирования экспорта в будущем.

"Это бред считать, что можно просто "переждать". Без точного учета скота мы не понимаем масштаб бедствия. Если сейчас не закрыть границы, производство просто обнулится", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Местные хозяйства ждет жесткая инспекция. Чиновники планируют проверить каждый сарай на наличие инфекций. Для региона, где недавно обсуждалось благоустройство парков и визуальный облик городов, биологическая угроза стала холодным душем. Дисциплина теперь нужна не только там, где выписывают штрафы в Ростовской области за парковку, но и на каждом пастбище.

География заражения и реакция Минска

Инфекция не выбирает элитные пастбища. В списке пораженных — Ставрополье, Дагестан, Волгоградская область и еще полтора десятка регионов. Белоруссия отреагировала хирургически точно, ограничив импорт продукции даже в виде кожи и дождевых червей. Это классический защитный рефлекс, когда под угрозой оказывается вся экономика аграрного сектора союзного государства.

Тип ограничения Статус в Ростовской области Вывоз живого скота Полный запрет Переработка молока Только внутри региона Учет поголовья Принудительная инвентаризация

Масштаб вводимых мер намекает на глубину проблемы. Реформа потребительского рынка на фоне карантина может затормозиться, так как поставки сырья теперь завязаны на внутренние административные барьеры. Локальные транспортные компании, специализирующиеся на логистике агропродукции, уже подсчитывают убытки.

"Бюджеты территорий сейчас под ударом. Нам придется перераспределять финансовую поддержку с инфраструктурных проектов на ликвидацию последствий эпидемии", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экономическое похмелье: внутренний рынок и цены

Пока вывоз запрещен, внутри области может возникнуть временный избыток продукции, что теоретически должно снизить цены. Однако риски для производителей колоссальны. Если урожай зерновых в ЮФО зависит от погоды, то животноводство сейчас зависит от точности шприца ветеринара. Ставка сделана на тотальную зачистку рисков до того, как электронные торги и новые стандарты торговли окончательно вытеснят хаотичный фермерский рынок прошлого.

"Юридически такие запреты — единственный способ легализовать последующую компенсацию убытков. Но жалобы на чиновников будут расти пропорционально сроку простоя", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ростовской области

Можно ли вывозить готовую колбасу?

Нет, под запрет попала вся продукция животного происхождения без исключения до особого распоряжения Минсельхоза.

Коснется ли это частных подворий?

Да, учет поголовья касается всех форм собственности. Без регистрации животного владельцу грозят административные взыскания.

Как долго продлятся ограничения?

Сроки зависят от скорости проведения вакцинации и отрицательных проб в лабораториях. Точных дат власти не называют.

