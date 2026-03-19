Молоко высшей пробы: животноводство Карелии переходит на биотехнологический конвейер

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Карельское животноводство переходит на "цифру" и биологический чип. Аграрный сектор региона давно перестал быть про "коров в поле". Теперь это биотехнологический конвейер с жестким контролем ДНК-цепочек. Республика фиксирует рост поголовья на 6%, и это не просто статистика, а результат селекционного прорыва.

Фото: commons.wikimedia.org by Psihonavt20-21, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Корова в анфас

Генетический апгрейд стада

Вместо гадания на кофейной гуще — молекулярная диагностика. В 2025 году региональные хозяйства провели почти 2 тысячи генетических тестов. Задача — отсечь носителей дефектных генов и выявить "супергероев" с высокой конверсией корма в белок.

"Генетика — это не блажь, а экономический базис. Мы исключаем риски падежа и брака на этапе эмбриона. Это единственный способ держать рентабельность, когда затраты на энергосети и логистику растут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Производительность северной полосы

Айрширская порода — выбор прагматиков. Она держит удар сурового климата, не снижая оборотов. Средние надои в 8,2 тысячи килограммов на корову — это заявка на индустриальный стандарт. Отдельные рекорды вроде 15 тонн молока за лактацию напоминают: природа — отличный материал для инженерной работы.

Показатель Результат 2025-2026
Общее поголовье КРС 17 000+ голов
Средний годовой надой 8 200 кг

Пока аграрии ставят рекорды, республика решает инфраструктурные узлы. Параллельно с обновлением ферм, регион направляет ресурсы на масштабную медицинскую перестройку и благоустройство дворов, создавая среду, где хочется не только работать, но и жить.

"Оценивать отрасль только по литрам молока — ошибка. Важен социальный эффект. Если демографический фон в районах падает, никакие высокие надои не спасут экономику территории от стагнации", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Вектор развития

Инвестиции в 9 миллионов на генетику в 2026 году показывают фокус на КАЧЕСТВО, а не количество. Рынки сбыта расширяются: нетели из Карелии уже уезжают в Кыргызстан. Север становится экспортером высоких технологий животноводства.

"Инфраструктура на местах — это вечная боль. Старые ЛЭП и проблемы с поликлиниками перетягивают на себя бюджет, оставляя сельхозпредприятия один на один с сетевыми тарифами", — отметил эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о животноводстве

Почему именно айрширская порода?

Она устойчива к маститу и простудным заболеваниям в условиях влажного северного климата, при этом сохраняет высокие показатели белка в молоке.

Что даст молекулярно-генетическое исследование?

Это инструмент снижения рисков: выявление врожденных заболеваний и отбор особей для воспроизводства с лучшими характеристиками продуктивности.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
