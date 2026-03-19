Стены трещат по швам: какие учебные заведения попали под программу обновления

Петрозаводск переходит в фазу масштабного обновления социальной инфраструктуры. Мэр города Инна Колыхматова озвучила фронт работ на 2026 год. Капитальный ремонт "зацепит" не только детские сады, но и знаковые для города образовательные пространства. Это не локальная косметика — это попытка реанимации изношенных сетей и конструкций, где масштабное обновление энергосетей часто сдерживает темпы ввода объектов.

Список объектов под капитальный ремонт 2026

В список "счастливчиков" попали детские сады №15, №34 и №91. Параллельно начнется реконструкция школы №48 и исторического Петровского Дворца. Городские власти используют стратегию концентрации ресурсов, чтобы избежать хаоса, характерного для благоустройства дворов 2026, когда финансирование размазывается тонким слоем по тысячи точек.

"Капитальный ремонт — это не просто смена обоев. Это всегда вскрытие инженерных систем, которые часто находятся в аварийном состоянии из-за хронического недофинансирования прошлых лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Модернизация профтехобразования

Под прицел попали Петрозаводский автотранспортный техникум и Колледж технологии и предпринимательства. В список включили общежитие на улице Мелентьевой. Задача властей — привести здания в соответствие с современными нормативами энергоэффективности. Инвестиции в эти объекты логичны, учитывая дефицит кадров и необходимость снижения затрат на эксплуатацию помещений.

Объект обновления Тип работ Школа №48 / Петровский Дворец Капитальная реконструкция Общежитие (ул. Мелентьевой) Глубокая модернизация

Прошлый год показал работоспособность связки "нацпроекты + региональный бюджет". Успешно завершены работы в школах и детсаду №89. Однако успех проекта часто зависит от масштабной медицинской перестройки в регионе, которая перетягивает на себя часть мощностей строительного рынка.

"Мы видим перекос в сторону федеральных программ. Если на местах не будет жесткого контроля за подрядчиками, мы получим затянутые сроки и кучу жалоб, как с недавним вынужденным переездом поликлиники", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте

Почему одни объекты ремонтируют, а другие ждут годами?

Распределение средств зависит от степени износа инженерных коммуникаций и соответствия требованиям национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья".

Как ремонт отразится на учебном процессе?

Власти обещают организовать логистические схемы перевода учащихся в другие корпуса, чтобы минимизировать академический ущерб.

Строительный рынок Карелии сейчас перегрет. Дефицит рабочих рук и рост цен на стройматериалы ставят под угрозу графики муниципальных контрактов. Риски срыва существуют, но системный подход мэрии позволяет сохранять оптимизм.

"Экономика таких проектов держится на жестком софинансировании. Отсутствие денег на одном уровне цепочки мгновенно останавливает стройку на всех этапах", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Читайте также