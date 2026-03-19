Озера Карелии кормят лучше государства: какой доход скрывается за тяжелым трудом на воде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Карелия демонстрирует статистическое чудо. Рыболовецкая отрасль региона выдает показатели, сопоставимые с элитным нефтегазовым сектором. Средний чек в 277 тысяч рублей — это не просто доход.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыбалка

Социальный дисбаланс региона

Данные Росстата вскрывают болезненный нарыв. Социально значимые профессии проигрывают битву за кошелек. Учителя зарабатывают 65 тысяч рублей, врачи — 72 тысячи. Мы наблюдаем деградацию системы социального обеспечения. Ремонт поликлиник и строительство больниц требуют не только капитальных вложений, но и пересмотра кадровой политики.

Сектор Средний доход (руб.)
Рыболовство 277 000
Медицина (врачи) 72 000

Разрыв в доходах создает внутреннюю миграцию. Специалисты бегут из депрессивных районов в центры, где есть хоть какая-то экономическая активность.

"Инфраструктура не успевает за амбициями, пока мы заняты точечным благоустройством дворов, люди просто голосуют ногами из-за отсутствия перспектив", — подчеркнула Ольга Морозова.

Инфраструктурный контекст

Бытовые реалии республики остаются суровыми. Жители регулярно сталкиваются с плановым отключением света. Рост тарифов на проезд лишь усиливает градус напряжения. В то время как одни строят экстрим-башни в Рускеале, реальная экономика глубинки продолжает функционировать на пределе износа.

"Энергосети трещат по швам, а наши расчеты по себестоимости ЖКУ показывают, что латать дыры становится дороже, чем строить новое", — объяснил Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о доходах в Карелии

Почему зарплаты в рыболовстве такие высокие?

Причина в экспортной составляющей и высокой маржинальности отрасли при относительно малом штате квалифицированных сотрудников.

Станет ли жизнь в районах доступнее?

Зависит от эффективности распределения бюджетных трансфертов и темпов модернизации муниципальной инфраструктуры.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.