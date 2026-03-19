Озера Карелии кормят лучше государства: какой доход скрывается за тяжелым трудом на воде

Карелия демонстрирует статистическое чудо. Рыболовецкая отрасль региона выдает показатели, сопоставимые с элитным нефтегазовым сектором. Средний чек в 277 тысяч рублей — это не просто доход.
Данные Росстата вскрывают болезненный нарыв. Социально значимые профессии проигрывают битву за кошелек. Учителя зарабатывают 65 тысяч рублей, врачи — 72 тысячи. Мы наблюдаем деградацию системы социального обеспечения. Ремонт поликлиник и строительство больниц требуют не только капитальных вложений, но и пересмотра кадровой политики.
|Сектор
|Средний доход (руб.)
|Рыболовство
|277 000
|Медицина (врачи)
|72 000
Разрыв в доходах создает внутреннюю миграцию. Специалисты бегут из депрессивных районов в центры, где есть хоть какая-то экономическая активность.
"Инфраструктура не успевает за амбициями, пока мы заняты точечным благоустройством дворов, люди просто голосуют ногами из-за отсутствия перспектив", — подчеркнула Ольга Морозова.
Бытовые реалии республики остаются суровыми. Жители регулярно сталкиваются с плановым отключением света. Рост тарифов на проезд лишь усиливает градус напряжения. В то время как одни строят экстрим-башни в Рускеале, реальная экономика глубинки продолжает функционировать на пределе износа.
"Энергосети трещат по швам, а наши расчеты по себестоимости ЖКУ показывают, что латать дыры становится дороже, чем строить новое", — объяснил Евгений Блех.
Причина в экспортной составляющей и высокой маржинальности отрасли при относительно малом штате квалифицированных сотрудников.
Зависит от эффективности распределения бюджетных трансфертов и темпов модернизации муниципальной инфраструктуры.
