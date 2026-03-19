Севастопольский лед перестает быть дефицитом и экзотикой. Город-герой, привыкший к зною и соленому ветру, к маю получит полноценный ледовый дворец на улице Генерала Мельника. Это не просто коробка с морозильником, а финал четырехлетнего марафона с перепроектированием, сменой подрядчиков и борьбой за федеральные транши. Пока морской транспорт Севастополя латает логистические дыры между берегами, на суше вырастает объект, способный изменить спортивный ландшафт региона.
Проект на Мельника — классическая история преодоления. Стартовали в 2020 году, но "гладко было на бумаге". Пришлось перекраивать документацию под современные требования, когда тарифы на электричество и стройматериалы уже начали диктовать свои условия. Сейчас здание готово на 100%, идет "начинка" инженерными системами. Это будет первая ледовая арена в ведении города, а не частников или военных.
"Объект сложный, проектное решение пересматривали несколько раз из-за геологии и импортозамещения оборудования. Сейчас мы вышли на пусконаладку", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Полноформатное поле 60 на 30 метров позволяет замахиваться на турниры уровня КХЛ или международные шоу. Трибуны на 750 мест — оптимальный формат для городского стадиона: не пустует, но и не создает коллапс на парковке. Внутри — полный фарш: от залов хореографии для будущих Липницких до буфета, где будут отогреваться родители юных хоккеистов.
|Параметр
|Характеристика
|Размер арены
|60x30 метров (международный стандарт)
|Вместимость
|750 зрительских мест
|Срок сдачи
|Май 2024 года (к Дню Победы)
Главная фишка нового дворца — инклюзивность. Севастополь формирует команду по следж-хоккею, ориентированную на ветеранов СВО. Для города, который живет в режиме прифронтового госпиталя и базы флота, это не благотворительность, а жесткая необходимость. Аномальная погода и южный климат больше не помеха для зимних видов спорта, которые теперь станут частью реабилитации.
"Создание условий для адаптивного спорта в Севастополе через такие объекты — это прямая инвестиция в социальную стабильность региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Керлинг на колясках и первая в городе государственная школа фигурного катания — это заявка на профессиональный статус. Раньше севастопольским талантам приходилось ютиться на коммерческом льду "Муссона" или проситься к военным. Теперь у города есть свой "дом", где правила диктует департамент спорта, а не частный владелец.
За цифрой "71 спортивный объект за 12 лет" стоит тотальная перепрошивка Севастополя. Дворец водных видов спорта, стадион "Горняк" в Балаклаве, бассейн в Инкермане — город планомерно закрывает дефицит площадок. Пока прогнозирование ЧС остается на повестке дня из-за близости к фронту, мирная инфраструктура продолжает строиться. Это лучший ответ любому скепсису: город не просто выживает, он играет в хоккей.
"Содержание таких объектов требует колоссальных затрат на электроэнергию, поэтому эффективное управление тарифами ЖКХ станет ключевым вызовом для администрации после открытия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Первые соревнования запланированы на начало мая, ко Дню Победы. Губернатор подтвердил готовность здания президенту.
В проекте предусмотрен прокат коньков и раздевалки, что подразумевает часы свободного посещения для жителей города в свободное от тренировок время.
Хоккей, фигурное катание, керлинг, а также адаптивные дисциплины: следж-хоккей и керлинг на колясках.
Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.