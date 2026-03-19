Лёд среди зноя и солёного ветра: Севастополь готовится к открытию первой городской арены

Севастопольский лед перестает быть дефицитом и экзотикой. Город-герой, привыкший к зною и соленому ветру, к маю получит полноценный ледовый дворец на улице Генерала Мельника. Это не просто коробка с морозильником, а финал четырехлетнего марафона с перепроектированием, сменой подрядчиков и борьбой за федеральные транши. Пока морской транспорт Севастополя латает логистические дыры между берегами, на суше вырастает объект, способный изменить спортивный ландшафт региона.

Долгострой на финишной прямой: что внутри

Проект на Мельника — классическая история преодоления. Стартовали в 2020 году, но "гладко было на бумаге". Пришлось перекраивать документацию под современные требования, когда тарифы на электричество и стройматериалы уже начали диктовать свои условия. Сейчас здание готово на 100%, идет "начинка" инженерными системами. Это будет первая ледовая арена в ведении города, а не частников или военных.

"Объект сложный, проектное решение пересматривали несколько раз из-за геологии и импортозамещения оборудования. Сейчас мы вышли на пусконаладку", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Полноформатное поле 60 на 30 метров позволяет замахиваться на турниры уровня КХЛ или международные шоу. Трибуны на 750 мест — оптимальный формат для городского стадиона: не пустует, но и не создает коллапс на парковке. Внутри — полный фарш: от залов хореографии для будущих Липницких до буфета, где будут отогреваться родители юных хоккеистов.

Параметр Характеристика Размер арены 60x30 метров (международный стандарт) Вместимость 750 зрительских мест Срок сдачи Май 2024 года (к Дню Победы)

Следж-хоккей и керлинг: новые смыслы арены

Главная фишка нового дворца — инклюзивность. Севастополь формирует команду по следж-хоккею, ориентированную на ветеранов СВО. Для города, который живет в режиме прифронтового госпиталя и базы флота, это не благотворительность, а жесткая необходимость. Аномальная погода и южный климат больше не помеха для зимних видов спорта, которые теперь станут частью реабилитации.

"Создание условий для адаптивного спорта в Севастополе через такие объекты — это прямая инвестиция в социальную стабильность региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Керлинг на колясках и первая в городе государственная школа фигурного катания — это заявка на профессиональный статус. Раньше севастопольским талантам приходилось ютиться на коммерческом льду "Муссона" или проситься к военным. Теперь у города есть свой "дом", где правила диктует департамент спорта, а не частный владелец.

Инфраструктурный рывок за 12 лет

За цифрой "71 спортивный объект за 12 лет" стоит тотальная перепрошивка Севастополя. Дворец водных видов спорта, стадион "Горняк" в Балаклаве, бассейн в Инкермане — город планомерно закрывает дефицит площадок. Пока прогнозирование ЧС остается на повестке дня из-за близости к фронту, мирная инфраструктура продолжает строиться. Это лучший ответ любому скепсису: город не просто выживает, он играет в хоккей.

"Содержание таких объектов требует колоссальных затрат на электроэнергию, поэтому эффективное управление тарифами ЖКХ станет ключевым вызовом для администрации после открытия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ледовом дворце

Когда откроется ледовый дворец?

Первые соревнования запланированы на начало мая, ко Дню Победы. Губернатор подтвердил готовность здания президенту.

Будет ли массовое катание для горожан?

В проекте предусмотрен прокат коньков и раздевалки, что подразумевает часы свободного посещения для жителей города в свободное от тренировок время.

Какие виды спорта будут представлены?

Хоккей, фигурное катание, керлинг, а также адаптивные дисциплины: следж-хоккей и керлинг на колясках.

