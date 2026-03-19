Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам

Вологда сажает город на световую диету. Глава города Сергей Жестянников решил излечить "слепоту" перекрестков с помощью проекторов. Никаких стертых полос — только лазерный "корсет" на асфальте.

Фото: commons.wikimedia.org by Дибцев Александр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Проекционный пешеходный переход

Цифра вместо краски: как свет правит логистикой

Проекционная "зебра" — это не просто эстетика. Это биомеханика внимания. Яркий световой поток бьет по сетчатке водителя, когда обычная краска растворяется в тумане. Принцип прост: физика фотонов против физики халатности.

"Это не панацея, а костыль для инфраструктуры, чьи старые модели управления уже не вывозят трафик. Вы платите за свет там, где не можете обеспечить качество дорожного покрытия", — отметил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

В проекте — шесть точек в центре Вологды. Первая цель — перекрёсток проспекта Победы и улицы Батюшкова. Власти тестируют систему на живучесть, прежде чем масштабировать её на весь архитектурный облик исторического ядра.

Зеленая волна и реформа перекрестков

Светофоры обновляют пачками. Улица Маршала Конева — главный полигон: здесь зашивают разрывы в трафике новыми объектами. Цель — "зелёная волна", где каждый светофор понимает своего соседа. Это попытка обуздать экономику города через оптимизацию времени в пути.

Характеристика Старый подход Маркировка Эмаль (стирается) Управление Автономные светофоры Видимость Зависит от погоды Интеграция Система "зеленая волна"

К 2026 году город сбросит "кожу" из старых опор светофоров. 17 ключевых узлов получат новые конструкции. Дизайн-код — единственный легальный способ заставить коммунальную железку выглядеть прилично в исторической застройке.

Ответы на популярные вопросы о безопасности дорог

Зачем менять светофоры на 17 перекрестках?

Старое оборудование морально устарело. Новые нормы требуют интеграции в единую систему управления, чтобы исключить пробки на ровном месте.

Поможет ли проекция в метель?

Свет проектора значительно ярче отраженного света фар. Это повышает дистанцию обнаружения пешехода до 150 метров даже при плохой видимости.

"Люди привыкли к ликвидации ветхого фонда, но забывают про ветхую инфраструктуру светофоров. Это системная замена гнилых узлов", — подчеркнул Владимир Орлов.

