Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Тульские заправки готовятся к ценовому штурму. В соцсетях активно разгоняется прогноз о подорожании литра АИ-92 и АИ-95 на весомые 11%. Пока официальные ведомства хранят молчание, топливный рынок прогревается ожиданиями. Логика проста: солнце в зените, дачники за рулем, спрос летит вверх. Вместо привычного весеннего обновления мы получаем перспективу опустошения кошельков. Автомобиль в Туле окончательно превращается из средства передвижения в объект роскошного потребления.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Топливный аппетит: почему растут цифры на табло

Апрель традиционно срывает пломбы с потребительской активности. Пока Тульская область лидирует в сельском хозяйстве, спрос на горючее растет не только у частников, но и у агрохолдингов. Посевная кампания сжигает тонны дизеля. Ретейл перекладывает логистические издержки на плечи покупателя. Если цена поднимется на 11%, это станет самым резким скачком за последние сезоны. Рынок перегрет. Сезонный фактор давит на АЗС сильнее, чем любые мировые котировки.

"Инфляционные ожидания всегда бьют по рознице первыми. Рост на 11% выглядит чрезмерным, но в условиях дефицита предложения на биржевых торгах и пикового спроса в регионах такие цифры технически возможны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Трафик в оружейной столице не снижается. Горожане по-прежнему выбирают личный транспорт, даже когда ипотека в Туле требует жесткой экономии семейного бюджета. Машина остается базовой потребностью. Но при нынешних раскладах поездка на дачу рискует стать золотой. Владельцы сетей АЗС ссылаются на логистику. НПЗ уходят на профилактику. Дефицит — лучший инструмент для пересмотра ценников.

Инфляция в баке: влияние на экономику региона

Любой скачок стоимости бензина — это детонатор для цен на продукты. В Туле, где активно развивается производство картофеля и рапса, топливо составляет значимую долю в себестоимости. Фермеры зависят от цен на ГСМ напрямую. Если заправка подорожает, осенью мы увидим другие цифры в овощных отделах. Это круговая порука экономики. Система не терпит пустоты и дешевого сырья.

Фактор влияния Прогноз на апрель
Потребительский спрос Рост на 15-20% (дачный сезон)
Биржевая стоимость Колебания в пределах 5-7%
Розничная маржа Сокращение из-за роста опта

"Сельхозпроизводители закупают объемы заранее, но розничный рынок живет 'с колес'. Любое подорожание бензина выше уровня официальной инфляции — это удар по логистическим цепочкам", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Пока чиновники советуют не паниковать. Но статистика — вещь упрямая. За последние годы топливо ни разу не отыгрывало назад после весенних рывков. Даже если археологическая экспедиция найдет в тульских землях нефтяную скважину, глобальный рынок не заметит этого маневра. Механизм ценообразования заблокирован намертво налоговым маневром и акцизами.

Прогнозы и реальность: чего ждать водителю

Выбора нет: либо платишь, либо пересаживаешься на велосипед. Но инфраструктура города к двухколесному транспорту готова слабо. Жителям приходится балансировать между тратами на ЖКХ и стоимостью литра топлива. Когда рынок недвижимости Тулы требует стабильности, резкие скачки в смежных отраслях подрывают покупательную способность. Бензин — это кровь экономики, и она становится слишком дорогой.

"Тарифы на перевозки могут подтянуться вслед за топливом через два-три месяца. Это отложенный эффект, который почувствуют абсолютно все жители региона, а не только автовладельцы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему бензин дорожает именно весной?

Срабатывает кумулятивный эффект: начало посевной, профилактика на НПЗ и массовый выезд "подснежников" — водителей, которые не ездили зимой. Спрос обгоняет предложение.

Стоит ли закупаться топливом впрок?

Для частного лица хранение бензина в канистрах не имеет экономического смысла из-за рисков безопасности и ограниченного срока хранения. Выгода в 11% не перекроет потенциальные проблемы.

Кто контролирует рост цен на АЗС?

Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены в рознице не обгоняли темпы инфляции. При резких скачках ведомство инициирует проверки нефтяных компаний.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.