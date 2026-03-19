Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Тула пересобирает семейную политику. Модель "от рождения до школы" превращается в четкий логистический маршрут, где государство берет на себя роль сервисного центра. Вместо бесконечных очередей и бумажной волокиты — конкретные опции: от бесплатных колясок до персонального сопровождения в женских консультациях. Губернатор Дмитрий Миляев ставит на прагматизм: регион должен стать комфортным хабом для жизни, а не просто точкой на карте с льготами.

дети в коляске
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Шэринг для младенцев: как работает пункт проката

Экономика совместного потребления дотянулась до детских кроваток под брендом нацпроекта "Семья". В Туле пункт проката предметов первой необходимости работает как отлаженный складской терминал. Безвозмездная аренда снимает с родителей финансовый балласт на старте. Коляски-трансформеры, видеоняни и медицинские весы выдаются по одному звонку на номер 129.

"Инвестиции в такие микро-социальные проекты позволяют сгладить дефицит бюджета молодой семьи. На закупку инвентаря уже потрачено 43 миллиона рублей, что сопоставимо с прямыми межбюджетными трансфертами на развитие социальной инфраструктуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

С мая 2023 года туляки разобрали более 2,5 тысяч единиц техники и мебели. Договор заключается на год с правом пролонгации. Это не благотворительная раздача "старья", а фонд нового оборудования, который обновляется под запросы. Малоимущие и многодетные — в приоритете, но система открыта и для студентов, решившихся на ребенка без отрыва от лекций.

Социальный десант: новые кабинеты помощи

В регионе развернули четыре кабинета "Социальный помощник". Это фронт-офисы, где будущая мама получает пакетную консультацию еще до появления малыша. Здесь не просто ставят на учет, а объясняют, как работает семейная ипотека 2026 и какие региональные надбавки положены конкретной семье.

Категория помощи Что получает семья
Материальная база Коляски, кроватки, автокресла, манежи в бесплатный прокат.
Информационный блок Консультации по выплатам, льготам и устройству в детские сады.
Юридический контроль Помощь в оформлении документов и защите прав родителей.

"Создание таких комфортных зон в женских консультациях — это часть федеральной программы по улучшению городской среды. Когда госуслуга приходит в точку пребывания человека, это повышает доверие к власти", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Для тех, кто сомневается, в перинатальном центре создали экспозицию. Можно потрогать коляски и оценить качество стульчиков перед тем, как заказать доставку. Это напоминает поход в шоурум, только платить за "товар" не нужно. Проект купирует страх перед бытовыми затратами, которые часто становятся препятствием для расширения семьи в условиях, когда инвестиции в АПК растут, но инфляция не спит.

Бюрократический минимум: что нужно для оформления

Для входа в программу проката не нужно собирать кипу справок. Пакет документов стандартный: паспорт, регистрация в Тульской области и СНИЛС. Система работает по принципу "одного окна". Это резко контрастирует с археологическими изысканиями в архивах, которыми раньше занимались льготники.

"Упрощение административных процедур — ключевой фактор рождаемости. Если родители тратят время на воспитание, а не на жалобы чиновникам, демографические программы начинают работать реально", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Важно помнить: по истечении срока договора вещи нужно вернуть в исправном состоянии. Заброшенные поля региона сейчас превращаются в миллион посевов, и аналогичная ревитализация происходит в социальной сфере: старые методы опеки заменяются современным менеджментом.

Ответы на популярные вопросы о поддержке семей

Кто именно может взять коляску или кроватку в прокат бесплатно?

Услуга доступна матерям-одиночкам, студенческим семьям, многодетным, родителям детей-инвалидов и всем, кто документально подтвердит трудную жизненную ситуацию или статус малоимущих.

На какой срок выдаются вещи для новорожденных?

Стандартный договор заключается на срок до одного года. Если потребность сохраняется (например, в случае с кроваткой или манежем), соглашение можно продлить.

Кнопка вызова помощи: куда звонить, если нужна поддержка соцработника?

В Тульской области работает единый номер 129. Оператор примет запрос и передаст его в соответствующий районный филиал "Моего семейного центра".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.