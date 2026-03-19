Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотое ухо полицейского: житель Тамбовщины заплатит 50 тысяч за один пьяный удар
Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах
Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам
Кроватка по наследству от государства: в Туле круговорот вещей экономит миллионы родителей
Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа
Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда

Куда уплыл брус? В Тамбове жильцы следят за стройкой, которая больше похожа на самоликвидацию

Россия » Центр

Декоративные карнизы сталинки в Тамбове сдались под натиском "пленочных" технологий. На улице Комиссара Московского, 12, капитальный ремонт кровли за 10 миллионов рублей превратился в затяжную осаду холодом и строительным мусором. Вместо обновления исторического облика 130 жильцов получили дыры в потолке и ледяной ветер в квартирах.

Инспекция повреждённой крыши
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Анатомия бюджетного провала

Сентябрьские дедлайны сгорели еще осенью. Подрядчик зашел на объект с опозданием. Крышу вскрыли аккурат к первым заморозкам. Система дала сбой: пока строители бодро рапортовали о стартах, в квартирах верхних этажей столбики термометров упали до +8 градусов. Это не ремонт — это испытание на выживание в условиях городской среды.

"Такая ситуация типична для регионов, где контроль за подрядчиком существует только на бумаге. Когда сметная документация скрывается от собственников, ждите беды. 10 миллионов — сумма достаточная, чтобы сделать конфетку, а не решето", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Старые доски летели вниз без ограждений. Строительный мусор стал частью ландшафта. Безопасность работ проигнорирована. Но главный сюрприз ждал наверху: вместо замены гнилых стропил рабочие начали активно вывозить со стройплощадки новый брус в неизвестном направлении.

Пленка вместо бетона: новые стандарты ЖКХ

Декоративный карниз сталинки уничтожен. На месте лепнины зияют провалы, которые строители заботливо затянули полиэтиленовой пленкой. Этот упаковочный хай-тек не выдерживает никакой критики. Водоотвод вывели прямо на крышу подвала. Фасад здания теперь украшают потеки и сколы. Жильцам просто предложили "оставить всё так".

Параметр Реальность в Тамбове
Сроки завершения Просрочены на 4 месяца
Материалы Полиэтиленовая пленка, старые доски
Состояние квартир Температура +8, угроза протечек

"Использование пленки для заделки сквозных дыр в капитальных конструкциях — это профнепригодность. Износ сетей и конструкций только ускорится от таких решений. Здесь налицо нарушение технологий консервации объекта в зимний период", — объяснил Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Юридические перспективы жильцов

Народный фронт уже подключил тяжелую артиллерию в виде запросов в прокуратуру и министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области. Общественный контроль фиксирует хищение материалов. Если брус уезжает с объекта до завершения работ — это повод для уголовного дела, а не просто административного штрафа.

"Жильцам нужно фиксировать каждый факт ущерба. Прокурорская проверка должна выявить соответствие выполненных работ проектной документации. Нельзя подписывать акты, пока дом напоминает решето", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Что делать, если подрядчик сорвал сроки?

Необходимо направить коллективную жалобу в Фонд капремонта и жилинспекцию. Требуйте фиксации нарушения сроков для начисления пеней.

Имеют ли право жильцы видеть смету?

Да, собственники имеют полное право ознакомиться со всеми документами, включая сметы и акты скрытых работ. Отказ в доступе незаконен.

Как заставить вывезти мусор?

Складирование отходов во дворе — нарушение правил благоустройства. Жалоба в Роспотребнадзор и экологический надзор быстро решает проблему.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Недвижимость
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Последние материалы
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Театр одного продавца: какие приёмы используют менеджеры автосалонов для опустошения кошелька
Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа
Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда
Миражи на меже: как смоленские чиновники освоили 17 миллионов федеральных денег, не выходя из кабинета
Комфорт посреди нетронутой чащи: что изменится для посетителей в калининградском нацпарке
Южной Корее срочно потребовалась российская нефть
Романтика с криминальным душком: рязанка пригласила домой вора со стажем и осталась без накоплений
Орловские семена без паспорта: как жажда весенней наживы едва не оставила регион без урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.