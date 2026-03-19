Куда уплыл брус? В Тамбове жильцы следят за стройкой, которая больше похожа на самоликвидацию

Декоративные карнизы сталинки в Тамбове сдались под натиском "пленочных" технологий. На улице Комиссара Московского, 12, капитальный ремонт кровли за 10 миллионов рублей превратился в затяжную осаду холодом и строительным мусором. Вместо обновления исторического облика 130 жильцов получили дыры в потолке и ледяной ветер в квартирах.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use Инспекция повреждённой крыши

Анатомия бюджетного провала

Сентябрьские дедлайны сгорели еще осенью. Подрядчик зашел на объект с опозданием. Крышу вскрыли аккурат к первым заморозкам. Система дала сбой: пока строители бодро рапортовали о стартах, в квартирах верхних этажей столбики термометров упали до +8 градусов. Это не ремонт — это испытание на выживание в условиях городской среды.

"Такая ситуация типична для регионов, где контроль за подрядчиком существует только на бумаге. Когда сметная документация скрывается от собственников, ждите беды. 10 миллионов — сумма достаточная, чтобы сделать конфетку, а не решето", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Старые доски летели вниз без ограждений. Строительный мусор стал частью ландшафта. Безопасность работ проигнорирована. Но главный сюрприз ждал наверху: вместо замены гнилых стропил рабочие начали активно вывозить со стройплощадки новый брус в неизвестном направлении.

Пленка вместо бетона: новые стандарты ЖКХ

Декоративный карниз сталинки уничтожен. На месте лепнины зияют провалы, которые строители заботливо затянули полиэтиленовой пленкой. Этот упаковочный хай-тек не выдерживает никакой критики. Водоотвод вывели прямо на крышу подвала. Фасад здания теперь украшают потеки и сколы. Жильцам просто предложили "оставить всё так".

Параметр Реальность в Тамбове Сроки завершения Просрочены на 4 месяца Материалы Полиэтиленовая пленка, старые доски Состояние квартир Температура +8, угроза протечек

"Использование пленки для заделки сквозных дыр в капитальных конструкциях — это профнепригодность. Износ сетей и конструкций только ускорится от таких решений. Здесь налицо нарушение технологий консервации объекта в зимний период", — объяснил Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Юридические перспективы жильцов

Народный фронт уже подключил тяжелую артиллерию в виде запросов в прокуратуру и министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области. Общественный контроль фиксирует хищение материалов. Если брус уезжает с объекта до завершения работ — это повод для уголовного дела, а не просто административного штрафа.

"Жильцам нужно фиксировать каждый факт ущерба. Прокурорская проверка должна выявить соответствие выполненных работ проектной документации. Нельзя подписывать акты, пока дом напоминает решето", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Что делать, если подрядчик сорвал сроки?

Необходимо направить коллективную жалобу в Фонд капремонта и жилинспекцию. Требуйте фиксации нарушения сроков для начисления пеней.

Имеют ли право жильцы видеть смету?

Да, собственники имеют полное право ознакомиться со всеми документами, включая сметы и акты скрытых работ. Отказ в доступе незаконен.

Как заставить вывезти мусор?

Складирование отходов во дворе — нарушение правил благоустройства. Жалоба в Роспотребнадзор и экологический надзор быстро решает проблему.

