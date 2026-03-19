Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Цифровой рынок фальшивок столкнулся с суровой реальностью на дорогах Тамбовщины. Полицейский патруль в Рассказово прервал вояж предприимчивого зумера, решившего, что принтер и доступ в даркнет заменяют диплом врача. Схема была примитивна: покупка пустых бланков в сети, заполнение "от руки" и визиты в аптеки. Финал закономерен — уголовное дело и перспектива сменить уютный салон авто на нары.

Блистер с таблетками
Фото: pixabay.com by F1Digitals is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Блистер с таблетками

Аптечный андеграунд: как работают серые схемы

Задержанный парень 1996 года рождения превратил свой автомобиль в передвижной склад сильнодействующих веществ. Оперативники Рассказовского отдела МВД вместе с ГИБДД сработали чисто. Пока промышленность региона рвётся в лидеры, криминальный элемент пытается освоить нишу "фармацевтического пиратства". Изъятые препараты и липовые бланки стали фундаментом для дела по статье 234 УК РФ.

"Проблема в том, что административные барьеры в аптеках часто номинальны. Провизор видит печать и фамилию, но не имеет базы для мгновенной проверки подлинности конкретного рецепта в реальном времени. Это системная уязвимость", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Рост подобных инцидентов бьет по репутации легального бизнеса. Когда соседние производства борются за выживание в правовом поле, "черные" фармацевты подрывают рынок. Использование интернет-технологий для покупки реквизита делает такие преступления массовыми, но полиция уже научилась вычислить цепочки поставок пустых бланков.

На одном эпизоде следствие не остановится. Помимо незаконного оборота лекарств, фигуранту "шьют" статью 327 УК РФ. Подделка официального документа — это не детская шалость. В Тамбове сейчас не до сантиментов: развитие Черноземья требует жесткого соблюдения регламентов во всех сферах. Нарушитель сознался, что бланки покупал в сети, что только утяжеляет его положение.

Статья УК РФ Суть нарушения
Ч. 1 ст. 234 Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта.
Ч. 3 ст. 327 Приобретение и хранение поддельных официальных документов.

"Такие дела часто выявляют целые сети. Муниципальные нормативы и контроль на дорогах — это первый фильтр, который отсекает перевозку нелегальных грузов еще до того, как они попадут к конечному потребителю", — объяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Дыры в системе контроля

Заполнение рецептов "на коленке" работает только до первой серьезной проверки. Полиция изъяла два бланка на экспертизу. Криминалисты быстро установят способ печати и происхождение бумаги. Пока бизнес-миссии налаживают прямые сделки в Минске для поддержки экономики, криминал пытается встроиться в логистические цепочки через теневые сервисы.

"Мы видим попытки некоторых граждан обойти закон на фоне усиления надзора. Важно понимать, что в регионах сейчас выстраивается жесткая вертикаль мониторинга любых перемещений опасных грузов", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Аптечные сети также попадают под удар. Если выяснится, что фармацевты принимали липу систематически, лицензии полетят в шредер. Это создает дополнительные риски для экономики Тамбовской области, где стабильность ритейла критически важна для социальной обстановки.

Ответы на популярные вопросы о фальшивых рецептах

Что грозит за использование поддельного рецепта?

Минимально — крупный штраф, максимально — лишение свободы до двух лет по совокупности статей за подделку документов и незаконный оборот спецсредств.

Может ли аптека проверить подлинность рецепта на месте?

Да, через запрос в медорганизацию или проверку QR-кода, если рецепт электронный. За попытку отоварить фальшивку фармацевт обязан вызвать полицию.

Откуда берутся пустые бланки в интернете?

Обычно это продукция подпольных типографий или похищенные из больниц оригинальные формы. И те, и другие легко идентифицируются экспертизой.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.