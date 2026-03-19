Золотое ухо полицейского: житель Тамбовщины заплатит 50 тысяч за один пьяный удар
Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах
Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам
Кроватка по наследству от государства: в Туле круговорот вещей экономит миллионы родителей
Куда уплыл брус? В Тамбове жильцы следят за стройкой, которая больше похожа на самоликвидацию
Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда

Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа

Россия » Северо-Запад » Череповец

Цифровизация пришла в Череповецкий округ с привкусом коммунального краха. Жители Уломского и Климовского поселений открыли квитанции за февраль и обнаружили там счета на 20 тысяч рублей. Вместо привычных двух-трех. "Умные" приборы учета, призванные упростить жизнь, превратились в инструмент экономического подавления домохозяйств.

Калькулятор ручка квитанции
Фото: unsplash.com by Cht Gsml is licensed under Free to use under the Unsplash License
Калькулятор ручка квитанции

Сбой связи и "цифровой балласт"

Система дала крен из-за деградации мобильного интернета. "Умные" датчики с осени не могли "достучаться" до серверов. Данные копились в памяти приборов, как мусор в засоренной трубе. Когда связь восстановилась, система единовременно "выплюнула" накопленный объем. Потребители, сами того не ведая, резко перепрыгнули в верхние тарифные диапазоны.

"Технологический стек в региональном ЖКХ часто не готов к пиковым нагрузкам при передаче пакетов данных. Имеем коллизию: данные не ушли вовремя, а алгоритм биллинга сработал автоматически, без учета временного лага", — [отметил] эксперт Евгений Блех.

Версия энергетиков: морозный сценарий

В "Россети Северо-Запад" отрицают вину техники. Аргумент — аномальные холода. Средний столбик термометра в феврале провалился на 4,6 градуса ниже нормы. Дома, отапливаемые электричеством, работали в режиме форсажа. Это стандартная нагрузка на системы, где замена лифтов или иные нужды сети требуют баланса, но здесь баланс нарушен личными тратами граждан.

Параметр Аргумент сторон
Жители Сбой передачи данных приборами учета
Энергетики Рост потребления из-за морозов

Пока идет спор, страсти накаляются, напоминая другие локальные конфликты. Например, где городская транспортная сеть демонстрирует эффективность, а здесь — тотальный провал коммуникации.

"Местные власти должны мониторить такие всплески. Если пять территорий под Череповцом находятся в зоне риска, весеннее половодье только усугубит инфраструктурную энтропию", — [подчеркнул] эксперт Валерий Козлов.

Жители переходят в контрнаступление. Готовится жалоба в прокуратуру. Юристы советуют не полагаться на удачу, а фиксировать состояние счетчиков фотоснимками с текущей датой. Это единственный способ доказать, что вы не "обогревали улицу", а стали жертвой рыночных колебаний программного обеспечения.

"Люди бессильны против биллинга, если в руках нет верификации. Фотофиксация показаний — это единственный юридический щит в споре с монополией", — [объяснил] эксперт Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о счетах за ЭЭ

Что делать, если сумма в квитанции критическая?

Зафиксировать данные счетчика на камеру смартфона. Подать официальное обращение в сбытовую компанию с требованием перерасчета.

Могут ли отказать в перерасчете?

Если данные подтверждены актом или фото, закон на стороне потребителя. При игнорировании — путь к надзорным органам.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Новости Москвы сегодня
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Экономика и бизнес
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Последние материалы
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Театр одного продавца: какие приёмы используют менеджеры автосалонов для опустошения кошелька
Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа
Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда
Миражи на меже: как смоленские чиновники освоили 17 миллионов федеральных денег, не выходя из кабинета
Комфорт посреди нетронутой чащи: что изменится для посетителей в калининградском нацпарке
Южной Корее срочно потребовалась российская нефть
Романтика с криминальным душком: рязанка пригласила домой вора со стажем и осталась без накоплений
Орловские семена без паспорта: как жажда весенней наживы едва не оставила регион без урожая
