Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа

Цифровизация пришла в Череповецкий округ с привкусом коммунального краха. Жители Уломского и Климовского поселений открыли квитанции за февраль и обнаружили там счета на 20 тысяч рублей. Вместо привычных двух-трех. "Умные" приборы учета, призванные упростить жизнь, превратились в инструмент экономического подавления домохозяйств.

Сбой связи и "цифровой балласт"

Система дала крен из-за деградации мобильного интернета. "Умные" датчики с осени не могли "достучаться" до серверов. Данные копились в памяти приборов, как мусор в засоренной трубе. Когда связь восстановилась, система единовременно "выплюнула" накопленный объем. Потребители, сами того не ведая, резко перепрыгнули в верхние тарифные диапазоны.

"Технологический стек в региональном ЖКХ часто не готов к пиковым нагрузкам при передаче пакетов данных. Имеем коллизию: данные не ушли вовремя, а алгоритм биллинга сработал автоматически, без учета временного лага", — [отметил] эксперт Евгений Блех.

Версия энергетиков: морозный сценарий

В "Россети Северо-Запад" отрицают вину техники. Аргумент — аномальные холода. Средний столбик термометра в феврале провалился на 4,6 градуса ниже нормы. Дома, отапливаемые электричеством, работали в режиме форсажа. Это стандартная нагрузка на системы, где замена лифтов или иные нужды сети требуют баланса, но здесь баланс нарушен личными тратами граждан.

Параметр Аргумент сторон Жители Сбой передачи данных приборами учета Энергетики Рост потребления из-за морозов

Пока идет спор, страсти накаляются.

"Местные власти должны мониторить такие всплески. Если пять территорий под Череповцом находятся в зоне риска, весеннее половодье только усугубит инфраструктурную энтропию", — [подчеркнул] эксперт Валерий Козлов.

Жители переходят в контрнаступление. Готовится жалоба в прокуратуру. Юристы советуют не полагаться на удачу, а фиксировать состояние счетчиков фотоснимками с текущей датой. Это единственный способ доказать, что вы не "обогревали улицу", а стали жертвой рыночных колебаний программного обеспечения.

"Люди бессильны против биллинга, если в руках нет верификации. Фотофиксация показаний — это единственный юридический щит в споре с монополией", — [объяснил] эксперт Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о счетах за ЭЭ

Что делать, если сумма в квитанции критическая?

Зафиксировать данные счетчика на камеру смартфона. Подать официальное обращение в сбытовую компанию с требованием перерасчета.

Могут ли отказать в перерасчете?

Если данные подтверждены актом или фото, закон на стороне потребителя. При игнорировании — путь к надзорным органам.

