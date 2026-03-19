Новый взгляд на старый город: реновация Заозерска открывает горизонты для будущего Мурманской области
Золотое ухо полицейского: житель Тамбовщины заплатит 50 тысяч за один пьяный удар
Прощай, дешевый 95-й: тульские АЗС готовятся переписать правила игры на дорогах
Больше никаких стертых линий: лучи света заменят изношенную разметку на перекрестках Вологды по этим адресам
Кроватка по наследству от государства: в Туле круговорот вещей экономит миллионы родителей
Куда уплыл брус? В Тамбове жильцы следят за стройкой, которая больше похожа на самоликвидацию
Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто

Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда

Готовность участка Северного обхода Калининграда, который проходит от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск, составляет почти 80%. Эти данные предоставлены пресс-службой подрядчика АО "ВАД".

Возведение путепроводов на Северном обходе Калининграда
Фото: zaovad.ru by Пресс-служба АО «ВАД», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Возведение путепроводов на Северном обходе Калининграда

Бетонный каркас логистики

Северный обход — не просто асфальт, а опора для региона, зажатого в экономической изоляции. Участок до Балтийска готов на 80%. Пока фуры ищут пути обхода в условиях сложной логистики Калининграда, строители заливают в опалубку тонны бетона. Питьевое озеро обступают опоры путепроводов. Это скелет будущей магистрали категории 1Б.

"Инфраструктура — это скелет экономики региона. Если не достроим вовремя, транспортный тромб удушит бизнес-активность. Сейчас мы видим попытку синхронизировать крайне сложные инженерные узлы в жесткие сроки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифровой срез объекта

Работа идет непрерывным циклом. 240 рабочих круглосуточно возводят морские артерии сухопутного значения. Показатели говорят сами за себя: скорость превыше всего.

Параметр Характеристика
Готовность 80%
Объем бетона 1220 м³
Личный состав 240 человек

"Технологически мы уперлись в износ старых сетей при прокладке новых развязок. Всякие реконструкции мостов - это всегда минное поле из коммуникаций, о которых забыли года тридцать назад", — пояснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Расчетная скорость — 120 км/ч. Шесть полос в будущем должны исключить бутылочное горлышко на въезде в город. Главное — чтобы темп стройки не упал из-за бюрократических проволочек в Калининградской ОЭЗ.

"Городская среда требует баланса. Нельзя просто закатать всё в бетон. Пешеходные пути здесь — критический элемент, который часто упускают при планировании", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной сети Калининграда

Сможет ли новая развязка реально разгрузить город?

Да. Расширение до шести полос с категорией 1Б позволит транзитному транспорту выходить на обход, минуя узкие городские улицы.

Когда завершится весь проект?

Полный цикл на участке до Тенистой аллеи запланирован на конец 2027 года.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Экономика и бизнес
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Последние материалы
Даркнет не помог: в Тамбове поймали фармацевта, который сам рисовал себе разрешения на таблетки
В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто
Театр одного продавца: какие приёмы используют менеджеры автосалонов для опустошения кошелька
Умный счетчик сошел с ума: откуда взялись тысячи рублей в квитанциях жителей Череповецкого округа
Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда
Миражи на меже: как смоленские чиновники освоили 17 миллионов федеральных денег, не выходя из кабинета
Комфорт посреди нетронутой чащи: что изменится для посетителей в калининградском нацпарке
Южной Корее срочно потребовалась российская нефть
Романтика с криминальным душком: рязанка пригласила домой вора со стажем и осталась без накоплений
Орловские семена без паспорта: как жажда весенней наживы едва не оставила регион без урожая
