Скорость 120 километров в час: когда ждать открытия долгожданного участка важной трассы Калининграда

Готовность участка Северного обхода Калининграда, который проходит от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск, составляет почти 80%. Эти данные предоставлены пресс-службой подрядчика АО "ВАД".

Фото: zaovad.ru by Пресс-служба АО «ВАД», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Возведение путепроводов на Северном обходе Калининграда

Бетонный каркас логистики

Северный обход — не просто асфальт, а опора для региона, зажатого в экономической изоляции. Участок до Балтийска готов на 80%. Пока фуры ищут пути обхода в условиях сложной логистики Калининграда, строители заливают в опалубку тонны бетона. Питьевое озеро обступают опоры путепроводов. Это скелет будущей магистрали категории 1Б.

"Инфраструктура — это скелет экономики региона. Если не достроим вовремя, транспортный тромб удушит бизнес-активность. Сейчас мы видим попытку синхронизировать крайне сложные инженерные узлы в жесткие сроки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифровой срез объекта

Работа идет непрерывным циклом. 240 рабочих круглосуточно возводят морские артерии сухопутного значения. Показатели говорят сами за себя: скорость превыше всего.

Параметр Характеристика Готовность 80% Объем бетона 1220 м³ Личный состав 240 человек

"Технологически мы уперлись в износ старых сетей при прокладке новых развязок. Всякие реконструкции мостов - это всегда минное поле из коммуникаций, о которых забыли года тридцать назад", — пояснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Расчетная скорость — 120 км/ч. Шесть полос в будущем должны исключить бутылочное горлышко на въезде в город. Главное — чтобы темп стройки не упал из-за бюрократических проволочек в Калининградской ОЭЗ.

"Городская среда требует баланса. Нельзя просто закатать всё в бетон. Пешеходные пути здесь — критический элемент, который часто упускают при планировании", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дорожной сети Калининграда

Сможет ли новая развязка реально разгрузить город?

Да. Расширение до шести полос с категорией 1Б позволит транзитному транспорту выходить на обход, минуя узкие городские улицы.

Когда завершится весь проект?

Полный цикл на участке до Тенистой аллеи запланирован на конец 2027 года.

