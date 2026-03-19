В гости к соседям налегке: из Смоленска в Оршу теперь можно домчать быстрее, чем на авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр

Транспортное сообщение между Смоленской областью и Республикой Беларусь выходит на принципиально новый уровень. Власти региона анонсировали запуск международных пригородных поездов, которые свяжут Смоленск с крупнейшими промышленными и культурными центрами соседнего государства — Витебском и Оршей. Ключевой особенностью новых маршрутов станет их функционирование в режиме экспресса.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Переход на ускоренный формат продиктован растущим спросом на трансграничные поездки. Оптимизация графика позволит существенно сократить время в пути, что сделает железнодорожный транспорт конкурентоспособнее по сравнению с автобусными перевозками. Проект реализуется при поддержке регионального министерства транспорта и пассажирских компаний двух стран.

Минимум остановок: как изменится время в пути

Основная идея экспресс-сообщения заключается в ликвидации длительных стоянок на мелких станциях. По направлению Смоленск — Витебск для посадки и высадки пассажиров предусмотрен лишь один промежуточный пункт — город Рудня. На маршруте до Орши единственной остановкой станет Красное. Такой подход позволяет поддерживать высокую среднюю скорость состава на протяжении всего следования.

"Внедрение экспресс-маршрутов на международных направлениях — это не просто удобство, а стратегический шаг по интеграции транспортных систем. Мы ожидаем, что приток пассажиров увеличит инвестиции в регионы, граничащие с РБ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Выбор станций Рудня и Красное в качестве ключевых хабов не случаен. Это важные узловые точки, где пересекаются пассажиропотоки из близлежащих сельских поселений и промышленных зон. Для жителей этих пунктов запуск экспрессов открывает новые возможности для ежедневной маятниковой миграции, будь то работа или учеба в областном центре.

Экономическое значение для приграничных районов

Запуск регулярного сообщения напрямую влияет на региональные субсидии и доходы транспортных предприятий. Увеличение мобильности населения традиционно влечет за собой рост деловой активности. Бизнесмены Смоленщины получат более простой доступ к белорусским партнерам, что особенно важно в условиях курса на импортозамещение.

Маршрут экспресса Промежуточная остановка
Смоленск — Витебск Рудня
Смоленск — Орша Красное

Помимо коммерческой выгоды, проект имеет важное социальное значение. Стабильное транспортное сообщение с Беларусью укрепляет родственные и культурные связи, которые исторически сильны на Смоленщине. Это качественное улучшение жизни для тысяч людей.

Инженерные вызовы и безопасность на путях

Подготовка полотна к запуску скоростных составов требует тщательной проверки инфраструктуры. На некоторых участках пути до сих пор находят отголоски прошлых лет. Так, недавно боеприпас М-13 под Смоленском стал причиной временной остановки работ, что подчеркивает важность работы технических служб.

"Безопасность движения — наш безусловный приоритет. Сокращение времени в пути требует не только мощных локомотивов, но и идеального состояния железнодорожного полотна, свободного от любых рисков", — отметил в разговоре с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния насыпей и рельсошпальной решетки. Учитывая особенности климата Смоленской области, инженеры применяют усиленные методы контроля, чтобы избежать просадок почвы в весенне-осенний период.

Туристический потенциал и социальные льготы

Экспрессы станут отличным подспорьем для развития внутреннего туризма. Витебск, известный своим фестивалем "Славянский базар", и историческая Орша станут доступнее для смолян. Одновременно с этим ожидается рост интереса со стороны белорусских граждан к достопримечательностям Смоленска.

"Мы прогнозируем всплеск гастрономического и событийного туризма. Малые города вроде Рудни также могут выиграть, став точками притяжения для коротких поездок выходного дня", — подчеркнула в интервью Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Для многих категорий граждан сохранятся федеральные и региональные льготы. В Смоленской области активно развивается поддержка семей и социально незащищенных слоев, что касается в том числе и транспортной доступности. Современный пригородный поезд — это комфорт, скорость и доступность для каждого жителя региона.

Ответы на популярные вопросы о поездах Смоленск-Беларусь

Как купить билет на экспресс до Витебска или Орши?

Билеты можно приобрести в кассах пригородного сообщения на вокзале Смоленска, а также через мобильные приложения официальных перевозчиков. Поскольку поезд является пригородным, предварительное бронирование за 45 суток обычно не требуется.

Нужен ли заграничный паспорт для поездки?

Для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь при пересечении границы внутри Союзного государства достаточно внутреннего национального паспорта. Специальные визы или разрешения не требуются.

Каковы сроки запуска регулярных рейсов?

Согласно информации минтранса, полномасштабное движение планируется начать в ближайшее время после завершения согласования всех графиков с белорусской стороной и проведения тестовых пусков составов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.