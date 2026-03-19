Миражи на меже: как смоленские чиновники освоили 17 миллионов федеральных денег, не выходя из кабинета

В Смоленской области разгорается масштабный коррупционный скандал, связанный с распределением федеральных средств на кадастровые работы. Следственный комитет и региональное управление ФСБ вскрыли схему, по которой из бюджета было выведено более 17,5 миллионов рублей. В центре расследования оказалась 41-летняя сотрудница руководящего звена филиала "Роскадастра", которая, по версии следствия, систематически фальсифицировала отчетность.

Махинации касались работ федерального значения, сведения о которых подавались в Росреестр. На бумаге под Смоленском велась активная деятельность по межеванию и учету земель, однако на деле проверки показали полное отсутствие полевых выездов. Ситуация осложняется тем, что значительная часть похищенных средств была оформлена как премиальные выплаты за достижение высоких показателей эффективности.

Данный инцидент бросает тень на систему государственного контроля за целевым использованием средств. Пока правоохранительные органы изучают документы, эксперты указывают на необходимость ужесточения проверок в бюджетном секторе, где региональные субсидии и федеральные транши порой становятся объектом интереса недобросовестных исполнителей.

Детали преступной схемы и суммы хищений

Следствие установило, что в течение 2025 года обвиняемая вносила в официальные документы заведомо ложные данные. Основной объем хищений пришелся на так называемые полевые работы, которые физически не проводились. Тем не менее, отчетность позволяла получать финансирование в рамках национальных проектов и государственных программ, направленных на развитие комфортной городской среды и уточнение границ территорий.

"Подобные инциденты подрывают инвестиционную привлекательность субъекта. Когда средства, выделенные на социально-экономическое развитие, оседают в карманах чиновников в виде премий за фиктивные отчеты, страдает вся инфраструктура", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Общая сумма ущерба оценивается в 17,5 миллионов рублей. Из них 13 миллионов были классифицированы как премии за выполнение планов "на бумаге". Еще 4,5 миллиона рублей ушли через оплату фиктивных услуг по внесению изменений в ЕГРН. Такие действия создают хаос в земельном учете и могут привести к многочисленным административным спорам в будущем.

Статья расходов Сумма (млн руб.) Премии за невыполненные полевые работы 13,0 Фиктивное внесение сведений в ЕГРН 4,5 Итого похищено 17,5

Уголовная ответственность и задержания руководства

Ситуация вышла за рамки одного должностного лица. В отношении главы смоленского подразделения "Роскадастра" также возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Следствие располагает видеоматериалами задержания, которые подтверждают решительность действий силовиков. Вопросы правомерности таких действий часто рассматривает Светлана Фёдорова, специализирующаяся на административном праве.

"Для кадастровой сферы такие хищения — критический риск. Неверные данные в реестре могут затронуть и интересы сельского хозяйства регионов, когда границы агрохолдингов или пашен смещаются из-за 'бумажных' ошибок", — объяснил Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов.

На данный момент подозреваемая женщина заключена под стражу. Следствие считает, что она действовала в сговоре с группой лиц, личности которых сейчас устанавливаются. Проверяется причастность сотрудников смежных ведомств, которые могли закрывать глаза на недостоверную отчетность в обмен на долю от похищенных средств.

Влияние на экономику и доверие в регионе

Хищение такой суммы отражается на финансировании других важных направлений. Средства могли быть направлены на выплаты многодетным или на модернизацию изношенных сетей. Коррупционные скандалы в структурах, ответственных за землю и недвижимость, традиционно вызывают острую реакцию населения, так как напрямую влияют на прозрачность рынка жилья.

"Проблема не только в деньгах, но и в качестве данных. Если кадастровые работы не проводились, то завтра любой собственник столкнется с земельным конфликтом, который придется решать годами", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Расследование продолжается. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники УФСБ, что указывает на высокую значимость дела для государственной безопасности региона. В ближайшее время ожидаются новые задержания по данному эпизоду.

Ответы на популярные вопросы о нарушениях в кадастре

Как хищения могут повлиять на обычных владельцев участков?

Если работы по уточнению границ были оформлены фиктивно, сведения в ЕГРН могут оказаться ошибочными. Это чревато судебными тяжбами с соседями или муниципальными властями при попытке продать или передать землю по наследству.

Кто несет ответственность за контроль "Роскадастра"?

Контроль осуществляет Росреестр и профильные министерства. Однако, как показал случай в Смоленске, двойная отчетность и сговор на местах позволяют обходить стандартные механизмы проверки в течение длительного времени.

Читайте также