Виштынецкий национальный парк в Калининградской области получит новую инфраструктуру. Правительство России выделит 161 миллион рублей на благоустройство четырех популярных экотроп и создание визит-центра. Работы стартуют в 2026 году, проектная документация готова.
Экотропы полюбились туристам и местным жителям. Их обновят стендами, указателями, скамейками, беседками и мостами через топкие места. Визит-центр станет точкой сбора с санитарными комнатами и парковками для автобусов и машин.
Парк раскинулся на границе с Польшей и Литвой, привлекая любителей природы. Здесь озера, леса и уникальная флора. Туристы ценят спокойствие и пешие маршруты.
Калининградская область развивает туризм в сложных условиях. Логистика меняется, но природа остается магнитом.
|Факты о парке
|Значение
|Площадь 16 тыс. га
|Биоразнообразие
|Четыре тропы
|Туризм
Инфраструктура устарела, пора обновить.
Конкурсные процедуры на подходе. Обновят существующие тропы, без новых трасс. Фокус на удобстве.
Стенды с инфо, указатели, скамейки, беседки. Мосты в болотистых зонах сохранят природный характер.
"Благоустройство усилит комфорт без вреда экосистеме", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Центр соберет посетителей, обеспечит гигиену и парковки. Важно для роста турпотока.
Регион улучшает транспорт, связывая с побережьем.
160,8 млн из федерального бюджета. Часть миллиарда на 18 парков. Проект прошел проверку.
Калининградская область привлекает инвестиции через ОЭЗ и нацпроекты.
Парк дополнит туризм Балтики. Рост несмотря на вызовы.
"Экотропы привлекут семьи и станут хитом внутреннего туризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Логистика адаптируется, туризм растет.
Меры сохранят природу. Нет сложных построек.
"Инфраструктура снизит нагрузку на экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
В 2026 году, после конкурсов.
161 миллион рублей от федерального бюджета.
Нет, обновят существующие четыре.
