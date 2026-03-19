Комфорт посреди нетронутой чащи: что изменится для посетителей в калининградском нацпарке

Виштынецкий национальный парк в Калининградской области получит новую инфраструктуру. Правительство России выделит 161 миллион рублей на благоустройство четырех популярных экотроп и создание визит-центра. Работы стартуют в 2026 году, проектная документация готова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роминтенская пуща (природный парк "Виштынецкий")

Экотропы полюбились туристам и местным жителям. Их обновят стендами, указателями, скамейками, беседками и мостами через топкие места. Визит-центр станет точкой сбора с санитарными комнатами и парковками для автобусов и машин.

Что такое Виштынецкий нацпарк

Парк раскинулся на границе с Польшей и Литвой, привлекая любителей природы. Здесь озера, леса и уникальная флора. Туристы ценят спокойствие и пешие маршруты.

Калининградская область развивает туризм в сложных условиях. Логистика меняется, но природа остается магнитом.

Факты о парке Значение Площадь 16 тыс. га Биоразнообразие Четыре тропы Туризм

Инфраструктура устарела, пора обновить.

Планы на 2026 год

Конкурсные процедуры на подходе. Обновят существующие тропы, без новых трасс. Фокус на удобстве.

Что появится на тропах

Стенды с инфо, указатели, скамейки, беседки. Мосты в болотистых зонах сохранят природный характер.

"Благоустройство усилит комфорт без вреда экосистеме", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Визит-центр для гостей

Центр соберет посетителей, обеспечит гигиену и парковки. Важно для роста турпотока.

Регион улучшает транспорт, связывая с побережьем.

Откуда деньги

160,8 млн из федерального бюджета. Часть миллиарда на 18 парков. Проект прошел проверку.

Калининградская область привлекает инвестиции через ОЭЗ и нацпроекты.

Экотуризм меняет регион

Парк дополнит туризм Балтики. Рост несмотря на вызовы.

"Экотропы привлекут семьи и станут хитом внутреннего туризма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Логистика адаптируется, туризм растет.

Экология и будущее парка

Меры сохранят природу. Нет сложных построек.

"Инфраструктура снизит нагрузку на экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о Виштынецком нацпарке

Когда начнут работы?

В 2026 году, после конкурсов.

Сколько стоит проект?

161 миллион рублей от федерального бюджета.

Будут ли новые тропы?

Нет, обновят существующие четыре.

