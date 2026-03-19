Больше, чем просто кино: жители посёлка в НАО добиваются запуска виртуального досуга

Россия » Северо-Запад » Нарьян-Мар

В Доме культуры посёлка Красное Ненецкого автономного округа планируют обустроить современный кинозал. Регион подал заявку на федеральную субсидию из Фонда кино в рамках национального проекта "Семья". Инициатива родилась из просьбы местных жителей, переданной губернатору Ирине Гехт.

Дом культуры в поселке Красное, Нарьян-Мар
Фото: Яндекс Карты is licensed under Public domain
Фото: Яндекс Карты is licensed under Public domain

Директор ДК Оксана Осташева рассказала о готовом зале со сценой, конструкцией под экран и будкой для проектора. Жители хотят такой же комфорт, как в Нарьян-Маре. Губернатор поддержала идею и подтвердила подачу заявки на два объекта, начиная с Красного.

Просьба жителей Красного

На личном приёме в приёмной Президента РФ директор ДК Оксана Осташева передала пожелания односельчан. Зал в ДК уже приспособлен: есть сцена, крепёж для экрана и проекторная будка. Жители НАО хотят современные фильмы и трансляции, как в столице округа.

Посёлок Красное — один из крупнейших в агломерации Нарьян-Мара. Без кинозала культурная жизнь ограничивается сценой. Оборудование решит проблему.

"Такие проекты укрепляют социальную инфраструктуру малых городов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Поддержка от главы региона

Губернатор Ирина Гехт назвала инициативу закономерной. Регион планировал заявки на два ДК, включая Несский. В 2025 году она обсуждала это с министром культуры Ольгой Любимовой.

Результаты конкурса ждут до 30 июня 2026 года. Федеральная поддержка сделает проект реальностью, подчеркнула Гехт.

Условия федерального конкурса

Что выделяют На что тратят
3 млн рублей Проектор, экран, доставка
Оборудование Для одного ДК

Фонд кино принимает заявки на киноцентры в малых пунктах. Деньги идут на закупку и монтаж. Установка позволит войти в сеть виртуальных залов.

Что получат местные

Жители смогут смотреть трансляции с ведущих сцен России. Это разнообразит досуг в удалённом посёлке. Проект интегрируется с программой Минкульта.

Аналогичные центры уже работают в Арктике, повышая доступ к культуре.

"Культурные объекты на Севере — ключ к удержанию населения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Роль нацпроекта "Семья"

Нацпроект направлен на поддержку семей через инфраструктуру. Кинозалы — часть мер по комфорту в регионах. НАО активно участвует.

Финансирование из Фонда кино усиливает местные бюджеты, как в проектах по прозрачности.

Культура на Севере

В НАО развивают инфраструктуру для повышения качества жизни. Кинозалы дополнят ДК, центры досуга. Это привлекает туристов и удерживает жителей.

"Региональные фестивали и кино оживают такие инициативы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о кинозалах в малых поселках

Сколько стоит оборудование?

Фонд кино даёт 3 млн рублей на проектор, экран и доставку для одного ДК.

Когда узнают результаты?

До 30 июня 2026 года. Заявки из НАО уже поданы.

Что ещё даст кинозал?

Доступ к виртуальным концертам и спектаклям с федеральных сцен.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
