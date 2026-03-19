Весенний зной в квартирах: теплоноситель в Тамбове держится на минимуме ради душевых кранов

С приходом весеннего тепла жители многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемой "перетопов", когда радиаторы продолжают работать на полную мощность, несмотря на плюсовую температуру за окном. В Тамбове ресурсоснабжающие организации уже приступили к плановой корректировке параметров, стремясь соблюсти баланс между комфортом в помещениях и техническими регламентами. МУП "Тамбовтеплосервис" официально уведомило о снижении температуры теплоносителя до минимальных значений, предусмотренных температурным графиком.

холодная батарея
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодная батарея

Однако процесс регулировки тепла — это не просто поворот вентиля на котельной. Существует жесткая сцепка между отоплением и системой горячего водоснабжения (ГВС). Чтобы из кранов горожан текла вода, соответствующая санитарным нормам, энергетики ограничены в возможности охлаждать систему ниже определенного порога. Это создает специфические вызовы для инфраструктуры регионов, где износ сетей и особенности проектирования котельных диктуют свои правила.

Технические рамки: почему котельные нельзя "выключить"

Основная сложность весеннего периода заключается в том, что один и тот же теплоноситель в ряде случаев отвечает и за прогрев комнат, и за нагрев воды для бытовых нужд. Согласно нормам СанПиН, температура горячей воды в точке разбора не должна опускаться ниже определенной отметки. Именно поэтому специалисты не могут снизить нагрев в магистралях ниже 70°C на тех объектах, где технологические схемы не позволяют разделить контуры.

"Соблюдение температурного режима — это вопрос не только комфорта, но и гигиенической безопасности. Если мы уроним параметры ниже проектных, это мгновенно отразится на качестве ГВС, что недопустимо по закону", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для города это означает, что даже при активном солнце новости Тамбова продолжают фиксировать жалобы на избыточное тепло в квартирах. Стандартная мера по переходу на весенний график работает эффективно лишь там, где котельные имеют современную автоматику или работают исключительно на отопительный контур.

Список котельных с фиксированным режимом

В Тамбове выделен ряд объектов, где снижение параметров до "летнего" уровня технически невозможно без ущерба для горячего водоснабжения. В этот список попали котельные, обслуживающие крупные жилые массивы и социальные учреждения. На данных участках температура теплоносителя будет поддерживаться на уровне, необходимом для ГВС, независимо от того, насколько тепло стало на улице.

Адрес котельной Технический статус
Астраханская, 191; Бастионная, 8к; Гоголя, 4 Минимальный порог 70°C
Интернациональная, 56; Киквидзе, 102 Ограничение по ГВС
Советская, 43; Октябрьская, 29; Физкультурников, 1 Связанный контур отопления

Жителям домов, запитанных от этих источников, стоит учитывать, что централизованное снижение температуры радиаторов не произойдет до момента официального окончания отопительного сезона. Это требует особого внимания к внутридомовой настройке оборудования.

Как отрегулировать климат самостоятельно

Если в квартире становится душно, проблему можно решить локально, не дожидаясь действий от теплосетей. Современные системы оснащаются терморегуляторами на самих радиаторах. Если же дом старой постройки, регулировка должна производиться на уровне общедомового узла управления. Для этого жильцам необходимо подать заявку в свою управляющую компанию.

"Эффективность управления теплопотреблением напрямую зависит от вовлеченности собственников. Установка автоматики в подвале дома позволяет экономить региональные бюджеты домохозяйств за счет снижения потребления ресурса в теплые дни", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Регулировка на вводе в дом — это обязанность управляющей организации. Специалисты могут прикрыть задвижки или настроить автоматику так, чтобы избыточное тепло не попадало в жилые помещения. Это не только повышает комфорт, но и позволяет избежать оплаты за "лишние" калории, которые буквально улетают в открытые форточки.

Экономика тепла и качество жизни

Ситуация с отоплением тесно связана с общим социально-экономическим фоном. В условиях, когда рынок труда Тамбовской области демонстрирует структурные изменения, оптимизация коммунальных расходов становится приоритетом. Энергоэффективность — это путь к повышению места региона в таких исследованиях, как рейтинг РИА Новости, где оценивается качество среды.

"Комплексное благоустройство и модернизация тепловых узлов — это важные маркеры развития территории. Жители ожидают от властей внедрения программы комфортная городская среда не только на улицах, но и в инженерных сетях", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Инвестиции в автоматизацию тепловых пунктов позволяют гибко реагировать на капризы погоды. Пока же промышленный кризис или финансовые трудности отдельных предприятий могут замедлять модернизацию, жителям приходится использовать ручные методы управления микроклиматом.

Ответы на популярные вопросы о весеннем отоплении

Почему нельзя просто выключить отопление, когда днем +15?

Отопительный сезон завершается только тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти суток. Кратковременные дневные пики не являются основанием для отключения, так как ночью возможны заморозки.

Правда ли, что жильцы переплачивают за "перетопы"?

Если в доме установлен общедомовой прибор учета тепла, то жильцы платят за фактически потребленные гигакалории. При отсутствии автоматики регулирования дом потребляет больше тепла в теплую погоду, что увеличивает суммы в квитанциях.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
