Орловские семена без паспорта: как жажда весенней наживы едва не оставила регион без урожая

Россия » Центр

С наступлением весны в Орловской области традиционно активизируется спрос на посевной материал. Пока дачники выбирают лучшие сорта томатов и огурцов для рассады, аграрии региона завершают масштабную закупку яровых культур. В этот критический период на первый план выходит работа Россельхознадзора, чьи инспекторы взяли под жесткий контроль качество продукции, представленной на прилавках и в складских комплексах.

Молодая рассада в теплице
Фото: NewsInfo.Ru by Елена Малинина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проверки коснулись как крупных торговых сетей, так и небольших специализированных магазинов. Особое внимание уделяется соответствию семян государственным стандартам, так как от качества исходного материала напрямую зависит будущая урожайность и продовольственная безопасность области. Специалисты ведомства проводят не только плановые рейды, но и оперативно реагируют на жалобы граждан, столкнувшихся с некачественным товаром.

Текущий мониторинг уже выявил ряд серьезных нарушений. Из четырех тысяч проверенных пакетов семян овощных культур более 240 единиц имели маркировку, не соответствующую установленным требованиям. Это означает, что покупатель фактически лишен достоверной информации о происхождении и свойствах приобретаемого продукта.

Лабораторный контроль и ФГИС Семеноводство

Современный контроль в агропромышленном комплексе давно вышел за рамки визуального осмотра. С начала года в специализированных лабораториях было исследовано свыше 750 проб семенного материала. Важнейшим инструментом стала информационная система ФГИС "Семеноводство", через которую прошло более 16 тысяч тонн продукции. Информатизация позволяет проследить путь каждой партии от селекционного центра до прилавка.

"Внедрение цифровых систем мониторинга — это не просто бюрократия, а реальный инструмент защиты аграриев. Когда мы видим, что пять тонн семян высевались без документов, подтверждающих их сортовые качества, мы предотвращаем потенциальный экономический ущерб для всего района", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

По результатам проверок Россельхознадзор уже вынес 55 предостережений хозяйствующим субъектам. Отсутствие документов, подтверждающих посевные качества, является серьезным нарушением, которое ставит под удар достижения АПК Орловщины. Ситуация находится под постоянным наблюдением контролирующих органов.

Как выбрать качественные семена

Для обычного садовода риск купить "кота в мешке" остается высоким. Эксперты рекомендуют обращать внимание на упаковку, которая является паспортом растения. Основная информация должна быть легко читаемой и содержать ботаническое название, номер партии и дату упаковки. Важно помнить, что даже в черте города, где развита инфраструктура и строятся новые улицы, стихийная торговля семенами остается зоной повышенного риска.

"Покупателям стоит избегать сомнительных точек продаж, особенно если речь идет о семенах без надлежащей маркировки препаратов, которыми они обработаны. Любое нарушение правил реализации в черте муниципальных образований должно пресекаться", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Обязательный элемент маркировки Значение для покупателя
Номер партии Позволяет проверить сертификат соответствия
Срок годности / дата упаковки Гарантирует сохранение всхожести
Штамп о протравливании Информирует о химической защите семян

Страхование рисков и государственная поддержка

Даже самые качественные семена не гарантируют успех, если в дело вмешивается погода. В последние годы климатические аномалии заставляют хозяйства более ответственно относиться к финансовой защите посевов. Агрострахование в Орловской области становится неотъемлемой частью ведения бизнеса, позволяя нивелировать убытки от засухи или переувлажнения почвы.

"Мы наблюдаем рост интереса к страхованию посевов именно из-за нестабильности природных условий. Системный подход к закупке проверенных семян в сочетании с финансовой защитой — это единственный путь к стабильному аграрному производству", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Для фермеров доступна господдержка, которая частично компенсирует затраты на страховые взносы. Это особенно актуально для тех, кто планирует выращивание стратегически важных культур, таких как пшеница и соя. Правильное оформление всех разрешительных документов на семенной материал является обязательным условием для получения таких субсидий.

Планы на урожай 2026 года

Контроль за качеством продукции не ограничивается весенним периодом. Ведомство уже выстраивает планы на долгосрочную перспективу. Так, в период уборки 2026 года запланировано обследование более двух миллионов тонн пшеницы. Государственный мониторинг, призванный оценить не только количество, но и хлебопекарные свойства зерна, стартует 1 июля и продлится до конца октября.

Системная работа Россельхознадзора и научный подход к семеноводству позволяют Орловской области сохранять позиции одного из лидеров черноземного пояса. Проверки на прилавках — это лишь верхушка айсберга в сложной системе обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ответы на популярные вопросы о проверке семян

Что делать, если купленные семена не взошли?

Необходимо сохранить упаковку и кассовый чек. Вы можете обратиться с жалобой в территориальное управление Россельхознадзора. При подтверждении массовых нарушений в партии семян продавец может быть привлечен к ответственности.

Как проверить легальность партии семян самостоятельно?

Запросите у продавца свидетельство на семена или удостоверение о качестве. Номер партии на пакетике должен полностью совпадать с номером в документах.

Какие семена чаще всего подделывают?

Наибольшее количество контрафакта встречается среди популярных сортов томатов, огурцов и цветов импортной селекции, которые пользуются ажиотажным спросом у дачников.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Мария Круглова
Редактор Мария Круглова
